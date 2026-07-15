Suomen Vahvin Mies ja Nainen -kiertue huipentuu Lappeenrannassa: ”Kaikkien aikojen kovatasoisin finaali”
20.8.2026 06:25:00 EEST | Suomen Vahvin Oy | Tiedote
Kiristynyt kilpailu on nostanut suomalaisen voimamiesurheilun uudelle tasolle. Muutaman vuoden takainen podium-suoritus ei tänä vuonna riitä 20 parhaan joukkoon edes semifinaaleissa, sanoo Lappeenrannan Suomen Vahvin -finaalin järjestäjä.
Suomen Vahvin -finaali kokoaa Lappeenrannan Kisapuiston jäähalliin Suomen vahvimmat naiset ja miehet ratkomaan paremmuuttaan elokuun viimeisenä viikonloppuna.
Kilpailunjohtaja Jarkko Mehtälä sanoo, että menossa on voimamiesurheilun kaikkien aikojen tasokkain kausi.
”Kisaajia on enemmän. Tulostaso nousee kiristyvän kilpailun myötä harppauksin. Vielä muutama vuosi sitten kolmannelle sijalle riittäneellä suorituksella ei oltaisi tänä vuonna 20 parhaan joukossa edes semifinaalissa. Lappeenrannassa on tulossa kaikkien aikojen kovatasoisin finaali”, Mehtälä sanoo.
”Esimerkiksi viime vuoden finaalin 14 kilpailijasta 13 veti maasta vähintään 300 kiloa. Näin laajaa ja kovaa tasoa ei Suomessa ole nähty koskaan. Lajin edellisenä kulta-aikana 90-luvulla tuollaisiin suorituksiin ylsi vain muutama.”
Mirka Valolle ensimmäinen mestaruus?
Raumalainen Mirka Valo kantaa naisten sarjassa suurimman ennakkosuosikin viittaa. Vuosi sitten kolmanneksi sijoittunut 28-vuotias ensihoitaja dominoi Haminan semifinaalia heinäkuussa. Viime vuonna Valon edelle sijoittuneet Laura Koskenniemi ja Salla Romo eivät ole puolustamassa palkintopallisijoituksiaan.
Valoa haastavat seitsemän muuta finalistia. Heistä kärkipäähän ennakoidaan kruunupyyläistä Jonna Pohjolaa sekä luumäkeläistä Salla-Maaria Reposta. Pohjola on hallitseva Suomen vahvin punnertaja, joka sijoittui Haminan semifinaalissa Valon jälkeen kakkoseksi.
”Naisten kärkisijat menevät uusiksi viime vuosiin verrattuna. Kilpailu on kiristynyt ja taso noussut, joten yllätyksetkin ovat mahdollisia. Se on ainakin varmaa, että saamme uuden Suomen vahvimman naisen”, Mehtälä sanoo.
Törrö hakee uutta ennätystä – nuoremmat Törrön päänahkaa
Miesten finaalissa nähdään toisinto viime vuoden asetelmasta kuusinkertaisen Suomen vahvimman Mika Törrön ja nuorten haastajien välillä. Vuosi sitten joensuulainen Törrö nousi dramaattisesti niukkaan voittoon viimeisessä lajissa.
”Mikalla on jo nyt kuusi voittoa, mikä on enemmän kuin kenelläkään toisella. Seitsemäs voitto olisi iso sulka hattuun ja korostaisi Mikan poikkeuksellisen vahvaa uraa”, Mehtälä sanoo.
Törrön kovimmat haastajat etukäteisarvioissa ovat viime vuoden finaalin kakkonen ja kolmonen, heinolalainen Jesse Pynnönen ja maskulainen Niko Nurmi.
”Jesse on sijoittunut jo kolmena vuotena kakkoseksi ja himoitsee hopean kirkastamista kullaksi. Niko oli viime vuonna mestaruustaistelussa mukana aivan viime metreille. Jännittävä ja tasainen kisa on tulossa”, Mehtälä arvioi.
Suomen Vahvin -finaalit 29.-30.8.2026, Lappeenranta
- Missä: Kisapuiston jäähalli, Kisakatu 9
- Milloin: Kisat alkavat lauantaina klo 14 ja sunnuntaina klo 12. Ovet aukeavat 1,5 h ennen kilpailun alkua.
- Mitä: Lauantaina viisi lajia (merimieskävely, tukkipunnerrus, maastaveto, ski erg ja säkki olalle), sunnuntaina viisi lajia (rekanveto, kehikon kanto, pukkityöntö LMS, Herkuleenpito, atlaskivet)
- Ketä: Katso urheilijoiden paikkakunnat ja esittely alta
- Lisätietoa: https://suomenvahvinmies.fi/kilpailut/finaali/
Urheilijaesittelyt
Miehet
- Mika Törrö – Joensuu
Kuusinkertainen Suomen Vahvin Mies ja hallitseva mestari. Ryhmän kokenein kilpailija ja kansainvälisesti meritoitunein. Pitkä kilpailu-ura myös esimerkiksi Strongman Champions Leaguessa ja rekanvedon MM-kisoissa.
- Jesse Pynnönen – Heinola
Hopealla Suomen vahvin -finaalissa vuosina 2023-25. Voitti vuoden 2026 "Ohituskaista"-kutsukilpailun ja sai suoran finaalipaikan. Suurin mestariehdokas Mika Törrön ohella.
- Niko Nurmi – Masku
Vuoden 2025 pronssimitalisti. Oli tuolloin mukana mestaruustaistelussa aivan loppuhetkiin asti. Toinen Haminan semifinaalissa heinäkuussa.
- Tuomas Lindroos – Hamina
Vuonna 2022 voimamiesurheilun aloittanut 31-vuotias yrittäjä. Voitti Haminan semifinaalin heinäkuussa ja teki siellä muun muassa maastavetoennätyksensä 340 kiloa.
- Valtter Kortelainen – Helsinki
Jo vuosia kotimaisissa ja ulkomaisissa kilpailuissa kiertänyt voimamies. Tämän vuoden Ohituskaistassa Kortelainen oli toinen.
- Antti Hakamäki – Loimaa
30-vuotias, 193-senttinen ja 142-kiloinen voimamies. Kolmas Haminan semifinaalissa.
- Ari Savolainen – Järvenpää
41-vuotias, 190 cm / 151 kg. Viides Haminan semifinaalissa.
- Antti Peltomäki – Suolahti
39-vuotias, 185 cm ja 150 kg. Haminan semifinaalissa kuudes.
- Riku Lähde – Turku
27-vuotias, 197 cm pitkä turkulainen, joka on vasta aloittanut lajin parissa. Mielenkiintoinen tulevaisuuden nimi.
- Mikko Muttonen – Savonlinna
Kevyemmän painoluokan (alle 105 kiloa) semifinaalin voittaja, 38-vuotias. Taustalla on klassista voimanostoa ja neljä lajin SM-kultaa.
- Jiri Grönman – Pori
Yksi suomalaisen voimamiesurheilun kokeneimmista kilpailijoista. Kuusinkertainen Suomen Vahvin Mies 105 kg -mestari ja myös avoimessa sarjassa aiemmin korkealle sijoittunut.
- Mikko Kananen – Oulu
29-vuotias oululainen nousi finaaliin semifinaalin 9. sijalta Severi Allosen vetäytymisen jälkeen.
Naiset
- Mirka Valo – Rauma
28-vuotias voimanostotaustainen urheilija, jolla on lajista muun muassa MM-pronssia. Vuoden 2025 Suomen Vahvin Nainen -pronssimitalisti.
- Jonna Pohjola – Kruunupyy
36-vuotias kilpailija ja hallitseva Suomen Vahvin Punnertaja. Haminan semifinaalissa kolmas.
- Salla-Maaria Reponen – Luumäki
Selvitti tiensä finaaliin ensin online-karsinnan ja sitten Haminan semifinaalin kautta. Semifinaalissa neljäs.
- Eveliina Lehtola – Äänekoski
Pitkä voimailutausta ja kilpailumeriittejä muista lajeista. Voimamieslajien harjoittelu on alkanut toden teolla vasta vuoden alussa.
- Mari Reinikainen – Kokkola
39-vuotias, Haminan semifinaalin kautta finaaliin edennyt kilpailija.
- Jenni Viinanen – Sipoo
35-vuotta. Haminan semifinaalista viimeinen finaaliin tiensä raivannut.
- Riia Nieminen – Tornio
Alemman painoluokan, N73-sarjan, SM-hopeamitalisti tältä vuodelta.
- Riikka Harjula – Tampere
Taustalla kamppailulajeja, kehonrakennusta ja voimailua. 46-vuotias. Nousi finaaliin varasijalta Aada Partasen loukkaantumisen jälkeen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarkko MehtäläSuomen Vahvin Mies OyPuh:040 9113 352info@suomenvahvinmies.fi
Kuvat
Suomen Vahvin Oy
Suomen Vahvin Oy jatkaa vuonna 1987 perustetun Suomen Vahvin Mies -yhdistyksen jalanjäljissä ja järjestää Suomen Vahvin Mies/Nainen -kilpailuja sekä muita tapahtumia. Lisäksi yhtiö haluaa edistää voimamiesurheilua sekä kannustaa erityisesti nuoria liikunnan pariin.
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