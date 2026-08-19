Karhunmetsästys alkaa 20. elokuuta – poronhoitoalueen eteläpuolella pyyntiin parin välivuoden jälkeen

Poronhoitoalueen eteläpuolelle myönnetyt poikkeusluvat on kohdennettu karhukannan itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle.

– Karhun pyyntiin päästään nyt maltillisella lupamäärällä kannan tiheimmillä alueilla Itä-Suomessa, riistapäällikkö Marko Paasimaa Suomen riistakeskuksesta sanoo.

Poikkeusluvilla toteutettavan kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on ennalta vähentää karhujen aiheuttamien turvallisuusuhkia ja omaisuusvahinkoja. Metsästyksellä harvennetaan kasvanutta karhukantaa sekä rajoitetaan kannan kasvua ja tihentymien muodostumista hakemusalueilla.

Suomen riistakeskus kannustaa metsästäjiä kiirehtimisen sijaan harkitsemaan, millaisiin yksilöihin pyyntiä kohdennetaan.

– Toivon, että metsästäjät harkitsevat tarkkaan pyynnin kohdentamista. Metsästyksellä olisi hyvä pyrkiä poistamaan erityisesti yksilöitä, jotka ovat tottuneet liikkumaan ihmisasutuksen läheisyydessä, Paasimaa sanoo.

Suomen karhukanta on kasvanut 2000-luvulla kolminkertaiseksi, ja kanta on suotuisalla suojelutasolla. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan poronhoitoalueen ulkopuolella arvioidaan olevan syksyllä 2026 yhteensä 2 201–2 962 karhua.

Turvallisuus korostuu karhunmetsästyksessä

Karhua metsästetään pääsääntöisesti koirien avulla yhteisjahteina. Suurpetojen seuruemetsästyksessä metsästyksen johtaja on pakollinen. Hän johtaa käytännön pyyntitapahtumaa ja huolehtii siitä, että metsästys toteutetaan poikkeusluvan ehtojen ja metsästystä koskevien säännösten mukaisesti.

– Karhunmetsästyksessä turvallisuudesta ei tingitä. Hätäily ja harkitsemattomat laukaukset eivät kuulu karhujahtiin. Metsien kuninkaalle annetaan sen arvoinen kiireetön jahti, Paasimaa muistuttaa.

Syksyllä 2025 kannanhoidollista karhunmetsästystä ei voitu toteuttaa poronhoitoalueen eteläpuolella, koska poikkeuslupien täytäntöönpano oli kielletty oikeuskäsittelyjen ajaksi.

Nyt alkavalle kaudelle myönnetyistä poikkeusluvista ei valitettu aiemmassa laajuudessa Vain Lieksaan myönnetystä luvasta tehtiin valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituksessa kyseenalaistettiin kannanhoidolliseen poikkeuslupaan perustuvan saaliin haltuunotto. Hallinto-oikeus ei määrännyt lupaa täytäntöönpanokieltoon ja ratkaisu asiassa tulee vuodenvaihteessa.

Kiintiömetsästys käynnistyy poronhoitoalueella

Poronhoitoalueella karhunmetsästys toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön vahvistamien alueellisten kiintiöiden mukaisesti. Metsästysvuoden 2026–2027 kiintiö on yhteensä 85 karhua. Metsästyksellä pyritään vähentämään karhujen porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja.

Alueellisten kiintiöiden perusteella metsästävien on seurattava kiintiön täyttymistä metsästyksen aikana. Karhunpyynnin etenemistä ja jäljellä olevaa kiintiötä voi seurata Suomen riistakeskuksen verkkosivuilla.

Seuraa karhunmetsästyksen etenemistä: https://kiintio.riista.fi/