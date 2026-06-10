Mistä suomalaiset oikeasti puhuvat? Retriever tuo Jodelin osaksi ammattimaista mediaseurantaa
28.8.2026 06:00:00 EEST | Retriever Suomi Oy | Tiedote
Yritykset, viranomaiset, järjestöt ja toimitukset voivat seurata syksystä 2026 alkaen Jodelissa käytävää keskustelua osana Retrieverin palveluvalikoimaa. Kyseessä on ainoa Suomessa käytössä oleva Jodel-integraatio ammattimaiseen mediaseurantaan.
Jodel tavoittaa Suomessa etenkin 18–35-vuotiaita nuoria aikuisia. Palvelussa keskustellaan täysin anonyymisti ilman profiileja tai pysyviä nimimerkkejä, mikä tekee siitä poikkeavan verrattuna useimpiin muihin sosiaalisen median alustoihin.
Vaikka Jodel on jo pitkään ollut merkittävä osa suomalaista verkkokeskustelua, sen seuraaminen on tähän asti vaatinut manuaalista sovelluksen selailua. Lokakuussa 2026 keskustelut tulevat reaaliaikaisesti saataville Retrieverin mediaseurantaan.
“Tähän asti kansalaiskeskustelun seuranta Jodelissa on ollut täysin käsityön varassa. Yhteistyön myötä tuomme tämän ruohonjuuritason keskustelun suoraan ammattilaisten työpöydälle muun median rinnalle”, kertoo toimitusjohtaja Mika Roman Retrieveriltä.
Retrieverillä on mediaseuranta-alalla yksinoikeus Jodelin sisältöjen seurantaan.
Paikallista keskustelua ilman nimimerkkejä
Toisin kuin useimmissa some-palveluissa, Jodelin käyttäjillä ei ole julkisia profiileja tai pysyviä nimimerkkejä. Keskustelut ovat myös sidoksissa sijaintiin ja sovelluksessa puhutaankin usein siitä, mikä on ajankohtaista juuri omalla paikkakunnalla.
“Sosiaalisen paineen puuttuessa ihmiset uskaltavat kertoa kokemuksistaan ja mielipiteistään huomattavasti avoimemmin. Jodel näyttää rehellisesti, mistä suomalaiset oikeasti puhuvat juuri nyt”, sanoo Jodelin perustaja Alessio Avellan Borgmeyer.
Juuri tästä syystä Jodel herättää kiinnostusta myös ammattilaisten keskuudessa. Torstaina 27.8. STTn ja Retrieverin järjestämään tilaisuuteen “Keskustelusta uutisotsikoihin” osallistui yli 600 viestinnän ammattilaista. Puheenvuoroissa kuultiin Sosiaalisen median ammattimaisesta käytöstä Alession lisäksi, STT:n vastaavaa päätoimittajaa Minna Holopaista ja DNA:n Brand Manageria Julia Arkoa.
Varhaiset signaalit organisaatioille
Yrityksille, viranomaisille, järjestöille ja muille organisaatioille Jodel-keskustelujen seuraaminen on keskeinen osa viestintää, maineenhallintaa ja toimintaympäristön ymmärtämistä.
Jodel on paikka, josta seurataan kansalaisten reaktioita ja nousevia ilmiöitä. Keskusteluja siteerataan säännöllisesti uutisissa esimerkiksi viihteen ja kuluttajailmiöiden yhteydessä. Työntekijöiden kokemuksia, kuluttajien havaintoja ja organisaatioiden toimintaa koskevat keskustelut ovat monessa tapauksessa levinneet ensin Jodelista valtamediaan ja sen jälkeen osaksi laajaa yhteiskunnallista keskustelua.
“Kun keskustelu myrskyää Jodelissa, se on usein jo matkalla uutiskynnyksen yli. Seuranta antaa organisaatioille mahdollisuuden reagoida varhaisessa vaiheessa, olipa kyse asiakaspalautteeseen vastaamisesta, faktojen oikaisemisesta tai nousevaan trendiin tarttumisesta”, Mika Roman Retrieveriltä tiivistää.
Tietoa Jodelista
- Mobiilisovellus, jossa keskustellaan anonyymisti ilman profiileja tai pysyviä nimimerkkejä. Keskustelut perustuvat käyttäjän sijaintiin.
- Jodelin keskeisin kohderyhmä koostuu 18–35-vuotiaista nuorista aikuisista.
- Perustettu Saksassa vuonna 2014. Suomen markkinoilla Jodel on toiminut vuodesta 2016, ja sen kaupallisena kumppanina maassa toimii Improve Media.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika RomanToimitusjohtajaPuh:+358 (0)400 393 155mika.roman@retriever.fi
Richard GregoryCEOJodelrichard@jodel.com
Kuvat
Tietoa Retrieveristä
Retriever on Pohjoismaiden johtava mediaseuranta ja -analyysitoimisto. Retriever Suomi Oy on marraskuussa 2016 perustettu yhteisyritys, jonka omistavat Retriever-konserni ja Suomen Tietotoimisto STT.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Retriever Suomi Oy
Analyysi paljastaa: lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta rakentuu mediassa hyvin erilaisia mielikuvia10.6.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Mediaseuranta- ja analyysitoimisto Retrieverin toteuttaman analyysin mukaan lukio yhdistyy uutisoinnissa useammin menestykseen, nuoruuteen ja yhteisöllisyyteen, kun taas ammatillinen koulutus näkyy useammin työelämän, resurssipulan ja koulutusjärjestelmän ongelmien kautta. Havainto on ajankohtainen juuri nyt, kun nuoret tekevät koulutusvalintojaan ja keskustelu työllistymisestä, oppivelvollisuudesta ja koulutuksen arvostuksesta käy vilkkaana.
SM-liigan joukkueiden saama medianäkyvyys ei pohjaa ainoastaan pelituloksiin19.3.2026 07:00:00 EET | Tiedote
SM-liigajoukkueiden medianäkyvyys ennen kevään pudotuspelejä ja historiallista sarjauudistusta kertoo joukkuebudjetin ja pelaajatarinoiden merkityksestä. Mediaseuranta- ja analyysitoimisto Retrieverin julkaisemasta SM-liigan medianäkyvyysbarometrista käy ilmi, että hyvä suoriutuminen kasvattaa yksittäisten pelaajien saamaa mediahuomiota, mutta joukkueiden näkyvyyttä selittävät muut tekijät kuin sijoitus sarjataulukossa.
Uusi SM-liigan medianäkyvyysbarometri paljastaa: kriisijoukkue HIFK hallitsee otsikoita, vaikka on sarjan viimeisenä7.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Retrieverin julkaisema SM-liigan medianäkyvyysbarometri kertoo, että median huomio ei kulje käsi kädessä sarjasijoituksen kanssa. Liigaa johtavat Ässät yltävät näkyvyyden määrässä keskikastiin, kun taas sarjan viimeisellä sijalla oleva HIFK kiinnosti mediaa ylivoimaisesti eniten kauden alusta ensimmäiseen maajoukkuetaukoon. Joukkueiden edustajista eniten mediatilaa saivat valmentajat, ennen kaikkea HIFK:n Olli Jokinen.
Jaakko Haarala Retriever Suomen myyntijohtajaksi15.8.2025 06:55:00 EEST | Tiedote
Retriever Suomi on nimittänyt Jaakko Haaralan myyntijohtajaksi (Head of Sales). Hän aloittaa tehtävässään 15.8.2025.
Tässä ovat Suomen vaikuttavimmat toimitusjohtajat toimituksellisessa ja sosiaalisessa mediassa10.12.2024 00:01:00 EET | Tiedote
Yritysjohtajilta odotetaan yhä enemmän yhteiskunnallisia kannanottoja sekä osallistumista julkiseen keskusteluun. Ajatusjohtajuustoimisto Bonfire Agency toteutti Suomen vaikuttavimmat toimitusjohtajat 2024 -analyysin yhteistyössä mediaseuranta- ja analyysitoimisto Retrieverin ja analytiikkayhtiö Sometrikin kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme