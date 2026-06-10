Mistä suomalaiset oikeasti puhuvat? Retriever tuo Jodelin osaksi ammattimaista mediaseurantaa

Jodel tavoittaa Suomessa etenkin 18–35-vuotiaita nuoria aikuisia. Palvelussa keskustellaan täysin anonyymisti ilman profiileja tai pysyviä nimimerkkejä, mikä tekee siitä poikkeavan verrattuna useimpiin muihin sosiaalisen median alustoihin.

Vaikka Jodel on jo pitkään ollut merkittävä osa suomalaista verkkokeskustelua, sen seuraaminen on tähän asti vaatinut manuaalista sovelluksen selailua. Lokakuussa 2026 keskustelut tulevat reaaliaikaisesti saataville Retrieverin mediaseurantaan.

“Tähän asti kansalaiskeskustelun seuranta Jodelissa on ollut täysin käsityön varassa. Yhteistyön myötä tuomme tämän ruohonjuuritason keskustelun suoraan ammattilaisten työpöydälle muun median rinnalle”, kertoo toimitusjohtaja Mika Roman Retrieveriltä.

Retrieverillä on mediaseuranta-alalla yksinoikeus Jodelin sisältöjen seurantaan.

Paikallista keskustelua ilman nimimerkkejä

Toisin kuin useimmissa some-palveluissa, Jodelin käyttäjillä ei ole julkisia profiileja tai pysyviä nimimerkkejä. Keskustelut ovat myös sidoksissa sijaintiin ja sovelluksessa puhutaankin usein siitä, mikä on ajankohtaista juuri omalla paikkakunnalla.

“Sosiaalisen paineen puuttuessa ihmiset uskaltavat kertoa kokemuksistaan ja mielipiteistään huomattavasti avoimemmin. Jodel näyttää rehellisesti, mistä suomalaiset oikeasti puhuvat juuri nyt”, sanoo Jodelin perustaja Alessio Avellan Borgmeyer.

Juuri tästä syystä Jodel herättää kiinnostusta myös ammattilaisten keskuudessa. Torstaina 27.8. STTn ja Retrieverin järjestämään tilaisuuteen “Keskustelusta uutisotsikoihin” osallistui yli 600 viestinnän ammattilaista. Puheenvuoroissa kuultiin Sosiaalisen median ammattimaisesta käytöstä Alession lisäksi, STT:n vastaavaa päätoimittajaa Minna Holopaista ja DNA:n Brand Manageria Julia Arkoa.

Alession puheenvuoro Jodelin perustamisesta. Nora Varvemaa

Varhaiset signaalit organisaatioille

Yrityksille, viranomaisille, järjestöille ja muille organisaatioille Jodel-keskustelujen seuraaminen on keskeinen osa viestintää, maineenhallintaa ja toimintaympäristön ymmärtämistä.

Jodel on paikka, josta seurataan kansalaisten reaktioita ja nousevia ilmiöitä. Keskusteluja siteerataan säännöllisesti uutisissa esimerkiksi viihteen ja kuluttajailmiöiden yhteydessä. Työntekijöiden kokemuksia, kuluttajien havaintoja ja organisaatioiden toimintaa koskevat keskustelut ovat monessa tapauksessa levinneet ensin Jodelista valtamediaan ja sen jälkeen osaksi laajaa yhteiskunnallista keskustelua.

“Kun keskustelu myrskyää Jodelissa, se on usein jo matkalla uutiskynnyksen yli. Seuranta antaa organisaatioille mahdollisuuden reagoida varhaisessa vaiheessa, olipa kyse asiakaspalautteeseen vastaamisesta, faktojen oikaisemisesta tai nousevaan trendiin tarttumisesta”, Mika Roman Retrieveriltä tiivistää.

Tietoa Jodelista