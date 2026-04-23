Kaapelitehtaalla seinät heräävät henkiin – Taiteiden yönä avautuu uusi graffitigalleria ja audiokierros pääsee yleisön testiin

Kaapelitehtaan seinille syntyy Taiteiden yönä 20.8.2026 taas uutta. C-portaan kellariaulaan avataan kokonaan graffititaiteelle omistettu galleria. Sen avajaisteoksen ovat toteuttaneet helsinkiläiset graffititaiteilijat Alias & Niles. Teos kutsuu katsojan tarkastelemaan graffitin muotokieltä, rytmiä ja rakennetta. Sen keskiöön nousee graffitin ydin, kirjaimiin perustuva ilmaisu. Gallerian teos vaihtuu vuosittain avoimen taiteilijahaun kautta.

Pro Kaapeli- ja Nokia-historiagalleriat kertovat puolestaan kahdesta merkittävästä luvusta Kaapelitehtaan historiassa. Nokia-galleria avaa Kaapelitehtaan yhteyttä Nokiaan ja yhtiön teknologiseen kehitykseen. Pro Kaapeli -galleria kertoo siitä, miten vuokralaiset ryhtyivät puolustamaan purku-uhan alla ollutta Kaapelitehdasta ja sen säilymistä kulttuurikäytössä.

Graffiti- ja historiagalleriat tuovat jälleen uutta nähtävää Kaapelitehtaan kaikille avoimiin tiloihin. Marraskuussa 2025 avattu historiakäytävä kertoo Kaapelitehtaan vaiheista kaapeliteollisuuden alkuajoista nykyiseksi kulttuurikeskukseksi. Talon historia levittäytyy käytävän seinille taiteilija Ruusan lähes 200 neliömetrin muraalisarjana. Helmikuussa 2026 avautunut Jörn Donner -galleriassa elokuvajulisteet esittelevät talon keskeisen vaikuttajan elämäntyötä ja pitkää elokuvauraa.

- Haluamme tehdä Kaapelitehtaasta entistä houkuttelevamman kävijöillemme. Historiagalleriat avaavat rakennuksen historiaa tiedonjanoisille ja graffitigalleria tarjoaa jatkuvasti uusiutuvaa katutaidetta kiehtovissa teollisissa sisätiloissa, KAAPELIn (Kiinteistö Oy Kaapelitalo) toimitusjohtaja Kai Huotari kertoo.

Yleisö pääsee kehittämään uutta audiokierrosta

Taiteiden yönä yleisö pääsee ensimmäisenä testaamaan ja kehittämään Kaapelitehtaan uutta omatoimista audiokierrosta. Puhelimen selaimessa toimiva kierros kuljettaa Kaapelitehtaan yli satavuotisen historian läpi. Matkan varrella selviää, miten tehtaassa valmistettiin merenpohjaan laskettavia kaapeleita ja kehitettiin tietokone- ja matkapuhelinteknologiaa sekä miten teollisuusrakennuksesta tuli 1990-luvulla taiteilijoiden ansiosta yksi Suomen suurimmista kulttuurin keskittymistä.

Myöhemmin syksyllä maksullisena julkaistava audiokierros on Taiteiden yön ajan maksutta kokeiltavissa. Kävijöiltä toivotaan palautetta kierroksen sisällöistä ja käyttökokemuksesta: mikä kiinnostaa ja mitä pitäisi kehittää.

Audiokierros on osa Kaapelitehtaan Rundi -kokonaisuutta. Syksyn aikana käynnistyvät myös maksulliset opastetut ryhmäkierrokset, jotka vievät kävijät Kaapelitehtaan kulissien taakse, tapahtumatiloihin ja talon toimijoiden luo sekä paikkoihin, joihin yleisöllä ei tavallisesti ole pääsyä.

Taiteiden yö levittäytyy ympäri Kaapelitehdasta

Kaapelitehtaan Taiteiden yötä vietetään torstaina 20.8.2026 klo 15-21. Uusien gallerioiden ja audiokierroksen lisäksi kävijät voivat seurata tanssiesityksiä tai avoimia harjoituksia, uppoutua taidenäyttelyihin, kurkistaa taiteilijoiden työhuoneisiin ja virkistäytyä kahviloissa. Kävijät voivat myös osallistua työpajoihin ja opastetuille kierroksille, kokeilla sirkusvälineitä, tehdä löytöjä kirppiksillä tai nauttia löylyistä talon kattosaunassa.

Illan ajaksi avataan myös Kaapelitehtaan suurin tapahtumatila, 3000 neliömetrin Merikaapelihalli, kaikkien kaupunkilaisten vallattavaksi.

Kaapelitehtaan Taiteiden yöhön on vapaa pääsy.

Tutustu Kaapelitehtaan Taiteiden yön 2026 koko ohjelmaan: https://www.kaapelitehdas.fi/fi/tapahtumat/kaapelitehtaan-taiteiden-yo-2026

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Huotari, KAAPELI (Kiinteistö Oy Kaapelitalo), kai.huotari@kaapeli.com, puh. 050 384 1557