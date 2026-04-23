Kaapelitehtaalla seinät heräävät henkiin – Taiteiden yönä avautuu uusi graffitigalleria ja audiokierros pääsee yleisön testiin
18.8.2026 14:59:05 EEST | Kiinteistö Oy Kaapelitalo | Tiedote
Kaapelitehtaan yli satavuotinen historia elää kulttuurikeskuksen seinillä, gallerioissa ja kierroksilla – ja uutta syntyy jatkuvasti. Taiteiden yönä 20.8.2026 yleisölle avataan uusi graffitigalleria ja kaksi historiagalleriaa. Lisäksi kävijät pääsevät ensimmäisinä testaamaan maksutta syksyllä julkaistavaa audiokierrosta.
Kaapelitehtaan seinille syntyy Taiteiden yönä 20.8.2026 taas uutta. C-portaan kellariaulaan avataan kokonaan graffititaiteelle omistettu galleria. Sen avajaisteoksen ovat toteuttaneet helsinkiläiset graffititaiteilijat Alias & Niles. Teos kutsuu katsojan tarkastelemaan graffitin muotokieltä, rytmiä ja rakennetta. Sen keskiöön nousee graffitin ydin, kirjaimiin perustuva ilmaisu. Gallerian teos vaihtuu vuosittain avoimen taiteilijahaun kautta.
Pro Kaapeli- ja Nokia-historiagalleriat kertovat puolestaan kahdesta merkittävästä luvusta Kaapelitehtaan historiassa. Nokia-galleria avaa Kaapelitehtaan yhteyttä Nokiaan ja yhtiön teknologiseen kehitykseen. Pro Kaapeli -galleria kertoo siitä, miten vuokralaiset ryhtyivät puolustamaan purku-uhan alla ollutta Kaapelitehdasta ja sen säilymistä kulttuurikäytössä.
Graffiti- ja historiagalleriat tuovat jälleen uutta nähtävää Kaapelitehtaan kaikille avoimiin tiloihin. Marraskuussa 2025 avattu historiakäytävä kertoo Kaapelitehtaan vaiheista kaapeliteollisuuden alkuajoista nykyiseksi kulttuurikeskukseksi. Talon historia levittäytyy käytävän seinille taiteilija Ruusan lähes 200 neliömetrin muraalisarjana. Helmikuussa 2026 avautunut Jörn Donner -galleriassa elokuvajulisteet esittelevät talon keskeisen vaikuttajan elämäntyötä ja pitkää elokuvauraa.
- Haluamme tehdä Kaapelitehtaasta entistä houkuttelevamman kävijöillemme. Historiagalleriat avaavat rakennuksen historiaa tiedonjanoisille ja graffitigalleria tarjoaa jatkuvasti uusiutuvaa katutaidetta kiehtovissa teollisissa sisätiloissa, KAAPELIn (Kiinteistö Oy Kaapelitalo) toimitusjohtaja Kai Huotari kertoo.
Yleisö pääsee kehittämään uutta audiokierrosta
Taiteiden yönä yleisö pääsee ensimmäisenä testaamaan ja kehittämään Kaapelitehtaan uutta omatoimista audiokierrosta. Puhelimen selaimessa toimiva kierros kuljettaa Kaapelitehtaan yli satavuotisen historian läpi. Matkan varrella selviää, miten tehtaassa valmistettiin merenpohjaan laskettavia kaapeleita ja kehitettiin tietokone- ja matkapuhelinteknologiaa sekä miten teollisuusrakennuksesta tuli 1990-luvulla taiteilijoiden ansiosta yksi Suomen suurimmista kulttuurin keskittymistä.
Myöhemmin syksyllä maksullisena julkaistava audiokierros on Taiteiden yön ajan maksutta kokeiltavissa. Kävijöiltä toivotaan palautetta kierroksen sisällöistä ja käyttökokemuksesta: mikä kiinnostaa ja mitä pitäisi kehittää.
Audiokierros on osa Kaapelitehtaan Rundi -kokonaisuutta. Syksyn aikana käynnistyvät myös maksulliset opastetut ryhmäkierrokset, jotka vievät kävijät Kaapelitehtaan kulissien taakse, tapahtumatiloihin ja talon toimijoiden luo sekä paikkoihin, joihin yleisöllä ei tavallisesti ole pääsyä.
Taiteiden yö levittäytyy ympäri Kaapelitehdasta
Kaapelitehtaan Taiteiden yötä vietetään torstaina 20.8.2026 klo 15-21. Uusien gallerioiden ja audiokierroksen lisäksi kävijät voivat seurata tanssiesityksiä tai avoimia harjoituksia, uppoutua taidenäyttelyihin, kurkistaa taiteilijoiden työhuoneisiin ja virkistäytyä kahviloissa. Kävijät voivat myös osallistua työpajoihin ja opastetuille kierroksille, kokeilla sirkusvälineitä, tehdä löytöjä kirppiksillä tai nauttia löylyistä talon kattosaunassa.
Illan ajaksi avataan myös Kaapelitehtaan suurin tapahtumatila, 3000 neliömetrin Merikaapelihalli, kaikkien kaupunkilaisten vallattavaksi.
Kaapelitehtaan Taiteiden yöhön on vapaa pääsy.
Tutustu Kaapelitehtaan Taiteiden yön 2026 koko ohjelmaan: https://www.kaapelitehdas.fi/fi/tapahtumat/kaapelitehtaan-taiteiden-yo-2026
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Huotari, KAAPELI (Kiinteistö Oy Kaapelitalo), kai.huotari@kaapeli.com, puh. 050 384 1557
Avainsanat
Kuvat
KAAPELI (Kiinteistö Oy Kaapelitalo)
KAAPELI (Kiinteistö Oy Kaapelitalo) on Helsingin kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, joka ylläpitää ja kehittää Helsingissä kolmea kulttuurikeskusta: Kaapelitehdasta, N10:ä ja Suvilahtea.
KAAPELI omistaa, peruskorjaa ja vuokraa vanhoja teollisuusrakennuksia. Yhtiön tavoitteena on tarjota toimivia ja inspiroivia tiloja taiteen, kulttuurin ja luovan alan tarpeisiin sekä luoda parhaat edellytykset vuokralaistensa toiminnalle. KAAPELI hallinnoi yhteensä noin 100 000 m2 tiloja, jotka antavat vuosittain puitteet sadoille kulttuuritapahtumille ja työskentely-ympäristön yli 700 toimijalle. Kulttuurikeskuksissa käy yhteensä noin 1,5 miljoonaa kävijää vuosittain.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kiinteistö Oy Kaapelitalo
De första konstnärerna till Kabelfabrikens graffitigalleri har valts – Alias & Niles skapar invigningsverket23.4.2026 13:12:16 EEST | Pressmeddelande
Konstnärsduon Alias & Niles har valts att skapa invigningsverket för Kabelfabrikens nya galleri med inriktning på graffitikonst. Verket presenteras för publiken under Kabelfabrikens Konstens natt den 20 augusti 2026.
Kaapelitehtaan graffitigallerian ensimmäiset tekijät on valittu – Alias & Niles toteuttaa avajaisteoksen23.4.2026 13:12:16 EEST | Tiedote
Kaapelitehtaan kulttuurikeskuksen uuden graffititaiteeseen erikoistuneen gallerian avajaisteoksen tekijäksi on valittu taiteilijapari Alias & Niles. Teos julkistetaan Kaapelitehtaan Taiteiden yönä 20.8.2026.
First artists selected for Cable Factory’s graffiti gallery – Alias & Niles to create the inaugural work23.4.2026 13:12:16 EEST | Press release
The artist duo Alias & Niles has been selected to create the inaugural work for the new graffiti-focused gallery at the Cable Factory cultural centre. The work will be unveiled to the public at Cable Factory’s Night of the Arts on 20 August 2026.
Armasfestivalen firar 10 år – koordineringen övergår till VALLI rf17.3.2026 12:59:54 EET | Pressmeddelande
Den nationella konst- och kulturfestivalen Armas, som uppmärksammar åldrande, firar i år sitt tioårsjubileum. Efter jubileumsåret övergår ansvaret för koordineringen av festivalnätverket till Centralförbundet för äldre- och närståendeomsorg, VALLI rf.
Armas-festivaali täyttää 10 vuotta - koordinointi siirtyy VALLI ry:lle17.3.2026 12:59:54 EET | Tiedote
Valtakunnallinen ikääntymistä juhlistava taide- ja kulttuurifestivaali Armas täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta. Juhlavuoden jälkeen festivaaliverkoston koordinointi siirtyy Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:lle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme