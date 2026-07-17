Euroopan komissio mukana Turun Eurooppa-foorumissa 26.–28.8.2026

Eurooppa-foorumi nostaa tänä vuonna keskusteluun arvot, innovaatiot ja turvallisuuden EU:n menestyksen perustana. Näitä aiheita sekä Euroopan suvereniteettia ja kilpailukykyä käsitellään myös Euroopan komission johtavan varapuheenjohtajan Henna Virkkusen haastattelussa sekä paneeleissa, joihin edustuston päällikkö Elina Laurinen sekä puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden pääosaston pääjohtaja Timo Pesonen osallistuvat.

Eurooppa-foorumin tapahtumapaikkana on tänäkin vuonna Turun kaupunginteatteri.

Euroopan komission Suomen-edustuston tilaisuudet Eurooppa-foorumissa:

Pe 28.8. klo 10.00–10.45: Haastattelussa Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen: Euroopan itsenäistymisen hetki – millaista Eurooppaa olemme rakentamassa? (Päänäyttämö)

Teknologinen murros ja geopolitiikka kietoutuvat tiukasti yhteen muuttaen maailmaa, jonka tunnemme. Miten varmistamme, että eurooppalaiset arvot ohjaavat tätä kehitystä ja kuskin paikalla pysyvät ihmiset – eivät teknologiayhtiöt? Millaisista elementeistä suvereenin Euroopan tulevaisuus muodostuu, ja kuinka takaamme turvallisuutemme sekä kilpailukykymme maailman kärjessä?

Haastattelussa Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen ja toimittaja Jussi-Pekka Rantanen pureutuvat suvereenin EU:n tulevaisuuden ytimeen.

Ke 26.8. klo 19.00 EU-aiheinen pubivisa kortteliravintola Arvossa (Puutarhakatu 34)

Oletpa pubivisailun konkari tai uusi tulokas, tule testaamaan tietosi Euroopan unionista ja oppimaan kenties samalla jotakin uutta! Jokaiselle visailijalle on luvassa mukavaa yhdessäoloa – ja parhaille visailijoille pieniä palkintoja.

Poimintoja muusta Eurooppa-foorumin ohjelmasta:

Ke 26.8. klo 13.30–14.15: Puolustustulot kasvun moottorina (Päänäyttämö)

Eurooppalainen puolustusteollisuus kasvaa voimakkaasti. Miten varustautuvan Euroopan tulisi toimia nykyistä tehokkaammin yhdessä? Patrian järjestämässä keskustelussa mukana on Euroopan komission puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden pääosaston pääjohtaja Timo Pesonen.

Ke 26.8. klo 14.30–16.00: Turun ilmastofoorumi (Pieni näyttämö)

Turku on mukana EU:n sadan hiilineutraalin kaupungin missiossa yhdessä viiden muun suomalaisen kaupungin kanssa. Turun kaupungin järjestämässä ilmastofoorumissa yhtenä puhujana on yksikönpäällikkö Philippe Froissard Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosastolta.

To 27.8. klo 12.45–13.30: EU-energiapolitiikan suunta osana geopoliittista turvallisuustilannetta (Pieni näyttämö)

Energiateollisuus ry:n järjestämässä keskustelussa tarkastellaan, millaisia riskejä ja mahdollisuuksia 2030-luku tuo tullessaan sekä miten puhtaan energian tavoitteet voivat vahvistaa Euroopan omavaraisuutta, resilienssiä ja kykyä suojautua tulevilta energiakriiseiltä. Keskustelussa on mukana Euroopan komission ilmasto-, energia-, asumis-, liikenne- ja ympäristöasioista vastaava tiedottaja Anna-Kaisa Itkonen.

To 27.8. klo 13.45–14.30: Euroopalla ja Suomella on valinnan paikka (Sopukka)

Lääketeollisuus ry:n järjestämässä keskustelussa pureudutaan Euroopan omavaraisuuteen ja kriisinsietokykyyn sekä kilpailukykyyn lääketeollisuuden näkökulmasta. Keskustelussa on mukana Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Elina Laurinen.

To 27.8. klo 15.45–16.30: Puhtaalla sähköllä ja yhteistyöllä Suomi nousuun (Pieni näyttämö)

Fortum Oyj:n järjestää keskustelun, jossa pohditaan miten puhtaan energian varaan voidaan rakentaa kestävää kasvua ja vahvistaa Suomen asemaa Euroopan kilpailukykyisenä investointiympäristönä. Keskustelussa on mukana Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Elina Laurinen.

Ilmoittaudu Eurooppa-foorumiin tai katso suorat lähetykset verkossa

Eurooppa-foorumi on kaikille osallistujille maksuton. Paikan päällä osallistuminen edellyttää kuitenkin ennakkoilmoittautumisen, ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikki Eurooppa-foorumin tapahtumat ovat seurattavissa myös verkossa. Verkko-osallistuminen ei vaadi erillistä ilmoittautumista. Lisätietoja ja ohjelma: https://europeforum.fi/

Median edustajia pyydetään akkreditoitumaan ennakkoon: www.lyyti.fi/reg/Eurooppafoorumi_2026_8748/fi