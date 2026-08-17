Telia rakentaa satelliittimaa-aseman Pyhäjärvelle

Investointi tuo uutta tietoliikenneinfrastruktuuria Pyhäjärvelle

Satelliittien määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja nykyaikaiset maa-asemat ovat tärkeä osa maailmanlaajuista tietoliikenneinfrastruktuuria. Pyhäjärvelle sijoittuva asema tukee tätä kehitystä tarjoamalla tärkeän pohjoisen yhteyspisteen satelliittien ja maanpäällisten verkkojen välille.

Maa-asemahanke tuo Pyhäjärvelle modernia avaruus- ja tietoliikenneinfrastruktuuria osana nopeasti kasvavaa avaruusalaa. Hankkeen osapuolet sitoutuvat ylläpitämään kohdetta vastuullisesti ja toimimaan hyvässä yhteistyössä paikallisen yhteisön kanssa.

Rakennushanke ei aiheuta mittavaa kuormitusta

Maa-asemalle sijoitetaan muutamia suljettuja antenneja sekä tekninen laitekaappi. Rakennettava kokonaisuus on kooltaan kompakti, eikä sillä ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Alueelle ei rakenneta korkeaa mastoa, tornia tai muita selkeästi erottuvia rakenteita.

Rakentamisen aikana alueella tehdään tavanomaisia maanrakennus-, asennus- ja käyttöönottotöitä. Rakennusvaiheen jälkeen maa-asema toimii pääosin miehittämättömästi, ja alueella tehdään satunnaisia huolto- ja tarkastuskäyntejä.

Tietoliikenteen turvallisuuden vuoksi maa-asemasta tulee aidattu ja valvottu. Alueesta huolehditaan ja sen yleisilme pidetään siistinä koko toiminnan ajan.

Maa-asema ei vaikuta lähialueen asukkaiden internet-, televisio-, matkapuhelin- tai muihin viestintäpalveluihin. Asema täyttää kaikki voimassa olevat turvallisuus- ja lupavaatimukset ja sen toiminta on viranomaismääräysten mukaista.