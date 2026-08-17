Telia rakentaa satelliittimaa-aseman Pyhäjärvelle
19.8.2026 09:31:50 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote
Telia Towers on käynnistänyt Pyhäjärvelle perustettavan satelliittimaa-aseman rakennustyöt. Satelliittimaa-asema rakennetaan yhteistyössä yhdysvaltalaisen avaruusalan yrityksen kanssa. Asema muodostaa yhteyden maan kiertoradalla oleviin satelliitteihin ja välittää niiden dataa maanpäällisiin tietoverkkoihin.
Investointi tuo uutta tietoliikenneinfrastruktuuria Pyhäjärvelle
Satelliittien määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja nykyaikaiset maa-asemat ovat tärkeä osa maailmanlaajuista tietoliikenneinfrastruktuuria. Pyhäjärvelle sijoittuva asema tukee tätä kehitystä tarjoamalla tärkeän pohjoisen yhteyspisteen satelliittien ja maanpäällisten verkkojen välille.
Maa-asemahanke tuo Pyhäjärvelle modernia avaruus- ja tietoliikenneinfrastruktuuria osana nopeasti kasvavaa avaruusalaa. Hankkeen osapuolet sitoutuvat ylläpitämään kohdetta vastuullisesti ja toimimaan hyvässä yhteistyössä paikallisen yhteisön kanssa.
Rakennushanke ei aiheuta mittavaa kuormitusta
Maa-asemalle sijoitetaan muutamia suljettuja antenneja sekä tekninen laitekaappi. Rakennettava kokonaisuus on kooltaan kompakti, eikä sillä ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Alueelle ei rakenneta korkeaa mastoa, tornia tai muita selkeästi erottuvia rakenteita.
Rakentamisen aikana alueella tehdään tavanomaisia maanrakennus-, asennus- ja käyttöönottotöitä. Rakennusvaiheen jälkeen maa-asema toimii pääosin miehittämättömästi, ja alueella tehdään satunnaisia huolto- ja tarkastuskäyntejä.
Tietoliikenteen turvallisuuden vuoksi maa-asemasta tulee aidattu ja valvottu. Alueesta huolehditaan ja sen yleisilme pidetään siistinä koko toiminnan ajan.
Maa-asema ei vaikuta lähialueen asukkaiden internet-, televisio-, matkapuhelin- tai muihin viestintäpalveluihin. Asema täyttää kaikki voimassa olevat turvallisuus- ja lupavaatimukset ja sen toiminta on viranomaismääräysten mukaista.
Yhteyshenkilöt
Viestintä, TeliaPuh:02040 54000communications-fi@telia.fi
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Telia
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.
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