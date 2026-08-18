Keski-Suomen hyvinvointialue ottaa käyttöön raskausajan digipolun odottavien perheiden tueksi
18.8.2026 14:18:59 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue ottaa käyttöön maanantaina 24.8.2026 uuden raskausajan digipolun, joka kokoaa raskausajan palvelut, ohjauksen ja tiedon yhteen paikkaan. Digipolku tukee odottavia perheitä alkuraskaudesta aina synnytyksen jälkeiseen jälkitarkastukseen saakka.
– Uusi palvelu helpottaa raskauden seurantaa ja asiointia äitiysneuvolan kanssa. Digipolku tarjoaa ajankohtaista tietoa, tehtäviä, lomakkeita ja kyselyitä oikea-aikaisesti raskauden etenemisen mukaan, kertoo terveydenhoitaja Saara Uotinen Keski-Suomen hyvinvointialueen neuvolapalveluista.
Digipolku kokoaa yhteen neuvolan jakaman materiaalin, hyvinvointialueen omat ohjausvideot, vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin, hyödylliset verkkolinkit, yhteystiedot sekä palautekanavan. Digipolku on tehty yhteistyössä neuvolan ja erikoissairaanhoidon kesken, ja polulta löytyy sisältöjä myös muun muassa raskausaikana tehtävistä ultraäänitutkimuksista. Raskauteen liittyviin sisältöihin voi tutustua omaan tahtiin ja niihin voi palata myöhemminkin.
Digipolku muistuttaa täytettävistä lomakkeista ja laboratoriokokeista. Asiakas voi myös tallentaa omia muistiinpanoja ja kysymyksiä vastaanottokäyntejä varten. Muistiinpanot näkyvät myös ammattilaisille, mikä helpottaa tuleviin tapaamisiin valmistautumista ja tukee sujuvaa yhteistyötä.
Digipolun käyttöönotto on merkittävä muutos äitiysneuvolan työssä. Keskeinen tavoite on vahvistaa yksilöllistä hoitoa.
– Kun osa tiedon jakamisesta, lomakkeista ja ennakkotehtävistä siirtyy digipalveluun, neuvolakäynneillä voidaan keskittyä entistä enemmän asiakkaalle tärkeisiin ja ajankohtaisiin asioihin. Digipolun käyttö voi vähentää erillisten lisäkäyntien tarvetta ja lisätä asioinnin joustavuutta, toteaa Keski-Suomen hyvinvointialueen neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluiden palvelupäällikkö Tiina Kelin.
Raskausajan digipolku löytyy helposti mobiilisovelluksesta
Jatkossa digipolku avataan kaikille raskaana oleville sen jälkeen, kun he ovat ottaneet yhteyttä äitiysneuvolaan. Digipolun käyttöönoton yhteydessä myös jo raskaana olevat asiakkaat liitetään palveluun, jotta he voivat hyödyntää sitä loppuraskauden sekä synnytyksen jälkeisen seurannan aikana. Polulle voidaan liittää myös puoliso tai muu kumppani, jolloin hän pääsee seuraamaan samoja sisältöjä ja tukemaan odottavaa vanhempaa entistä paremmin.
Palvelu on toistaiseksi saatavilla suomen kielellä. Vieraskielisten asiakkaiden palvelut toteutetaan toistaiseksi nykyisten toimintatapojen mukaisesti.
Digipolun käyttö edellyttää hyvinvointialueen käyttämän asiointisovelluksen käyttöönottoa sekä palveluviestien hyväksymistä. Asiakkaat, joille neuvolan terveydenhoitaja on avannut pääsyn digipolulle, löytävät sen Keski-Suomen hyvinvointialueen mobiilisovelluksesta (OmaHyvaks) ja digiasioinnin selainversiosta, johon pääset www.hyvaks.fi/asioi-verkossa -sivulta. Digiasiointiin tulee tunnistautua pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Digipolun käyttö on maksutonta.
– Kannustamme asiakkaitamme digipalveluiden ja erityisesti mobiilisovelluksen käyttöön. Jotta ammattilainen voi lisätä asiakkaan digipolulle, pitää asiakkaan olla kirjautunut Keski-Suomen hyvinvointialueen digipalveluihin joko selainversiossa tai mobiilisovelluksessa, Uotinen muistuttaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiina Kelin, palvelupäällikkö, neuvola- ja seksuaaliterveyspalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, tiina.kelin@hyvaks.fi, p. 040 539 2584
Saara Uotinen, terveydenhoitaja, neuvola- ja seksuaaliterveyspalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, saara.uotinen@hyvaks.fi, p. 040 484 5601
Viestinnän yhteyshenkilö: Pieta Haatainen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, pieta.haatainen(at)hyvaks.fi, p. 050 564 3679
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Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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