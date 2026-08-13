HSL:n hallituksen päätöksiä 18.8.2026
18.8.2026 14:22:23 EEST | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
HSL:n hallituksen käsiteltävinä olivat muun muassa HSL-korttien ja lippujen myynti- ja latauspalveluista vastaavien toimijoiden kilpailutus ja osavuosikatsaus 2/2026.
Myyntipisteverkoston käyttöoikeussopimuskilpailutus
HSL:n hallitus valitsi HSL-korttien ja QR-lippujen myynnistä, latauksesta ja näihin liittyvistä tukipalveluista vastaaviksi toimijoiksi HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:n, Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslagin sekä R-kioskin eli Reitan Convenience Finland Oy:n. Sopimusaika on kaksi vuotta ja sitä on mahdollista jatkaa kuudella optiovuodella.
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Lausunto M300-metrojunien raskashuollon hankesuunnitelman korotuksesta
HSL:n hallitus puoltaa ehdollisesti kaluston omistajan HKL:n esitystä korottaa M300-metrojunan raskashuollon hankkeen enimmäishintaa 3,55 miljoonalla eurolla. Raskashuolto on välttämätön metrokaluston turvallisuuden, toimintavarmuuden ja käyttöiän varmistamiseksi seuraaviksi noin 10 vuodeksi. M300-tyypin metrojunia on kaikkiaan 20. Hankkeen kokonaiskustannus on korotettuna 11,53 miljoonaa euroa.
HSL kartoittaa erillisenä työnä M300-sarjan vaunujen infojärjestelmän ja matkustajalaskentalaitteiden päivittämistarpeita sekä matkustamotilan muokkaamista toimivammaksi raskashuollon jälkityönä.
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Osavuosikatsaus 2/2026
Matkustajamäärien kehitys on jatkunut kesäkaudella alkuvuoden tapaan myönteisenä, mikä kompensoi osittain toimintamenoihin kohdistuvaa kustannusten kasvua. Tilikauden alijäämän ennustetaan kasvavan kustannuskehityksen myötä talousarviota suuremmaksi.
- Ennusteen mukaan nousuja kertyy vuoden lopulle 399 miljoonaa (TA 391 milj.). Määrä ylittää vuoden 2019, jolloin HSL:n liikenteessä matkustaminen oli huippulukemissa. Erityisesti raitioliikenteen kasvu on ollut vahvaa. Kesän laajat ratatyöt ovat puolestaan heikentäneet lähijunaliikenteen kysyntää. Poikkeusjärjestelyt näkyvät matkustajamäärissä.
- Lipputulot ovat kasvaneet suunnitellusti. Lipputuloissa on kasvua noin 3 prosenttia suhteessa vuoden vaihteen vastaavaan tulokertymään.
- Kustannustehokkuus on tavoitteen mukaisella tasolla.
Kuntasubventio ilman infrakustannuksia on ennusteen mukaan keskimäärin 43,9 prosenttia (TA 43,8 %) ja keskimääräinen kokonaissubventio infrakustannukset huomioituina on ennusteessa 58,0 prosenttia (TA 58,1 %).
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Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta
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