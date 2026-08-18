Kokoomuksen Aalto-Setälä: Kiinapakettien romahdus osoittaa, että hallituksen linja puree
18.8.2026 14:13:34 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Tullin tuoreiden tilastojen mukaan EU:n ulkopuolelta tulevien vähäarvoisten verkkokauppalähetysten määrä romahti heinäkuussa 76,3 prosenttia vuodentakaisesta, kun alle 150 euron lähetysten tullittomuus poistui. Talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä pitää käännettä rohkaisevana suomalaisten yritysten kannalta.
Heinäkuussa 2026 suomalaisten kuluttajien tilaamien alle 150 euron tavaraerien määrä laski Tullin mukaan 66,5 prosenttia edelliskuukaudesta ja 76,3 prosenttia vuoden takaisesta. Vielä alkuvuonna näiden lähetysten määrä kasvoi 11 prosenttia. Kaupan liiton selvityksen mukaan myös suomalaisten verkkovierailut kiinalaisille kauppapaikoille vähenivät tammi–heinäkuussa 17 prosenttia, ja pelkästään heinäkuussa kävijämäärä putosi 39 prosenttia.
– Muutoksen mittaluokka kertoo, että EU:n ja Suomen toimet purevat. Tähän asti kotimainen kauppias on maksanut tuoteturvallisuudesta, kierrätysmaksuista ja veroista, kun sääntöjä kiertävä krääsälähetys ohitti järjestelmän kokonaan. Se ei ole kilpailua vaan vapaamatkustamista, Aalto-Setälä sanoo.
Aalto-Setälä muistuttaa Kokoomuksen roolista kiinapakettirallin kuriin saattamisessa. Työministeri Matias Marttinen asetti marraskuussa 2025 työryhmän kartoittamaan keinoja halpatuonnin ongelmiin. Työryhmän maaliskuussa 2026 valmistuneen raportin pohjalta hallitus käynnisti selvityksen kansallisista lainsäädäntömuutoksista ja on vienyt asiaa eteenpäin myös EU:ssa. Talousvaliokunta hyväksyi huhtikuussa neljä lausumaa, jotka velvoittavat valtioneuvostoa muun muassa selvittämään tuottajavastuun maksujen perimistä tullauksen yhteydessä ja raportoimaan toimien etenemisestä valiokunnalle.
– Ministeri Marttinen tarttui ilmiöön silloin, kun moni vielä piti kiinapakettirallin hillintää mahdottomana tehtävänä. Hallitus ei jäänyt odottamaan Brysseliä, vaan teki kansallisen valmistelun valmiiksi ja painoi samaan aikaan EU-tason ratkaisuja eteenpäin. Nyt tulokset näkyvät tilastoissa, Aalto-Setälä toteaa.
Aalto-Setälän mukaan kyse ei ole kaupan rajoittamisesta vaan pelisääntöjen selkeyttämisestä. Kun EU:n ulkopuolisen verkkokaupan velvoitteet vastaavat eurooppalaisten yritysten velvoitteita, kilpailu käydään hinnalla, laadulla ja palvelulla, ei sillä, kuka pystyy kiertämään sääntelyn.
– Kokoomus haluaa markkinat, joilla suomalainen yrittäjä voi voittaa omalla osaamisellaan. Se edellyttää, että samat säännöt koskevat kaikkia. Työ ei ole valmis: syksyn EU-uudistuksissa on varmistettava, että myös unionin ulkopuoliset alustat kantavat vastuunsa tuoteturvallisuudesta, kuluttajansuojasta ja kierrätyskustannuksista, Aalto-Setälä sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Pauli Aalto-SetäläKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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