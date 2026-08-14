Kahden huipputoimittajan uusi tietokirja on pysäyttävä kuvaus Venäjän sotarikoksista lapsia kohtaan
21.8.2026 08:33:00 EEST | Atena | Tiedote
Tuhansien ukrainalaislasten kaappaukset ovat järjestelmällinen osa Venäjän sotatoimia. BBC Newsin erikoiskirjeenvaihtajien uutuuskirja paljastaa, kuinka Venäjä kaappaa ja aivopesee ukrainalaisia lapsia.
Venäjän viranomaiset ovat myöntäneet, että Venäjä on vienyt systemaattisesti omalle alueelleen tuhansia ukrainalaisia lapsia, antanut heille uudet nimet ja istuttanut heidät uusiin perheisiin. Tavoite on selvä: lapsille opetetaan uudenlaista historiaa, heidän käsityksensä hyvästä ja pahasta muutetaan ja heidän aiempi identiteettinsä pestään pois, jotta heistä kasvaisi pieniä venäläisiä.
Nina Nazarovan ja Svjatoslav H’omenkon uutuuskirja Ukrainan siepatut lapset seuraa neljää perhettä, jotka ovat joutuneet uhreiksi valtavassa Ukrainan alaikäisten kansalaisten siirtoprosessissa Venäjän maaperälle. Yksi tapauksista on Valentin D., teini-ikäinen orpo, joka oli asunut kuusivuotiaasta asti niin sanotun ”Donetskin kansantasavallan” alueella. Sieltä lapsia alettiin siirtää Venäjälle jo muutama päivä ennen täysimittaisen hyökkäyssodan alkua.
”Toivomme kovasti, että tässä kirjassa kuvatut tarinat saisivat maailman uudelleen kiinnostumaan nyt Venäjällä oleskelevista lapsista, auttaisivat heitä palaamaan kotiin ja estäisivät vastaavien tapausten toistumisen tulevissa sodissa”, tekijät toteavat.
Tapausten lisäksi kirjan luvuissa taustoitetaan lastensuojelulaitosten ja sijaishuoltojärjestelmien erityispiirteitä Venäjällä ja Ukrainassa sekä kerrotaan viranomaisista, jotka ovat järjestäneet pakkosiirtoja ja tehneet tuhansien lasten kohtaloon vaikuttaneita keskeisiä päätöksiä.
Tutkivien journalistien koskettava teos kertoo lasten ja perheiden taistelusta, jossa jokainen kotiinpaluu on voitto. Sinnikkäät sukulaiset, aktivistit ja viranomaiset tekevät kaikkensa pelastaakseen lapset, ja osa heistä on saatu takaisin.
Nina Nazarova ja Svjatoslav H'omenko ovat BBC Newsin erikoiskirjeenvaihtajia, jotka ovat keväästä 2022 alkaen seuranneet ukrainalaisten lasten sieppauksia Venäjälle. Nazarova raportoi sodasta ja venäläisestä yhteiskunnasta maanpaossa Latviassa. H’omenko työskentelee Ukrainassa.
Ukrainan siepatut lapset – Kuinka Venäjä kaappaa lapsia ja miten heidät pelastetaan -kirjan on suomentanut Arja Pikkupeura. Se ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Krista Putkonen-Örnin lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 10.9.
Pdf-vedokset, arvostelukappaleet ja lisätiedot: adele.couavoux@otava.fi
Yhteyshenkilöt
Adèle CouavouxMarkkinointi- ja viestintäpäällikköOtava
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