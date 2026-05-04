KUTSU: Ars Fennica 2027 -ehdokkaiden julkistustilaisuus Kiasmassa
20.8.2026 09:40:00 EEST | KIASMA | Kutsu
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita Ars Fennica 2027 -palkintoehdokkaiden julkistamistilaisuuteen Kiasmaan torstaina 10.9.2026 klo 12. Ehdokkaat ovat läsnä tilaisuudessa. Heidän yhteisnäyttelynsä avautuu Kiasmassa syksyllä 2027.
Ilmoittautuminen lehdistötilaisuuteen ja lisätiedot: kiira.koskela@kiasma.fi
Niemistön Kuvataidesäätiö Ars Fennica sr jakaa Suomen merkittävimmän, 50 000 euron kuvataidepalkinnon joka toinen vuosi. Palkinto myönnetään taiteilijalle tunnustuksena korkeatasoisesta ja persoonallisesta taiteellisesta työstä. Ehdokkaina on ollut Suomen, Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Pietarin alueen taiteilijoita.
Ehdokkaiden töitä esittelevä yhteisnäyttely on esillä Kiasmassa 15.10.2027–26.3.2028. Palkinnon saaja julkistetaan keväällä 2028. Kiasman jälkeen näyttely jatkaa Kunstsiloon Norjaan osana Ars Fennican uutta kansainvälistä yhteistyötä. Myös Kunstsilon edustajat ovat paikalla lehdistötilaisuudessa.
Niemistön Kuvataidesäätiö Ars Fennica sr perustettiin vuonna 1990 edistämään taiteita avaamalla suomalaiselle kuvataiteelle uusia kansainvälisiä yhteyksiä ja innostamalla taiteilijoita heidän luovassa työssään sekä voimistamalla kuvataiteisiin kohdistuvaa suuren yleisön mielenkiintoa ja arvostusta.
Ars Fennica 2027 -ehdokkaiden julkistustilaisuus
Aika: Torstai 10.9. klo 12
Paikka: Nykytaiteen museo Kiasma, Mannerheiminaukio 2, 00100 Helsinki
Ilmoittautuminen: kiira.koskela@kiasma.fi
Vuoden 2027 ehdokkaat on nimennyt palkintolautakunta, johon kuuluvat puheenjohtaja LT Leena Niemistö sekä jäsenet museonjohtaja Kiira Miesmaa (Kiasma), museonjohtaja Arja Miller (HAM Helsingin taidemuseo), kuvataidekriitikko Sanna Lipponen sekä kokoelmapäällikkö Else-Brit Kroneberg (Kunstsilo, Norja).
Palkinnon saajan valitsee ehdokkaiden joukosta palkintolautakunnan kutsuma kansainvälinen taideasiantuntija, jonka nimi kerrotaan niin ikään 10.9.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kiasman viestintä:
Kiira Koskela, tiedottaja, kiira.koskela@kiasma.fi, 0294 500 631
Niemistön Kuvataidesäätiö Ars Fennica sr:
toiminnanjohtaja Camilla Granbacka, camilla.granbacka@arsfennica.fi, 044 308 7931
Linkit
Nykytaiteen museo Kiasma
Mannerheiminaukio 2
00100 Helsinki
Kansallisgalleria on kuvataiteen valtakunnallinen museo. Se ylläpitää kolmea Suomen tunnetuimmista museoista, jotka ovat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo. Lisäksi se hallinnoi kansallista taidekokoelmaa sekä siihen liittyvää arkistoa, rakentaa kulttuuriperintöä ja edistää taiteellista sivistystä. kansallisgalleria.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta KIASMA
Kiasma vastaa Pohjoismaisen paviljongin näyttelystä Venetsian biennaalissa, joka avautuu yleisölle lauantaina4.5.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Pohjoismaisen paviljongin taiteilijat ovat tänä vuonna Benjamin Orlow (Suomi), Klara Kristalova (Ruotsi) ja Tori Wrånes (Norja). Näyttelyn keskeisenä vaikutteena on ollut Kalevala.
Klara Kristalova, Benjamin Orlow and Tori Wrånes present How Many Angels Can Dance on the Head of a Pin? at the Nordic Countries Pavilion at 61st International Art Exhibition – La Biennale di Venezia4.5.2026 11:00:00 EEST | Press release
Myth, matter and bodies blur in a world shaped by collapse and renewal.
På Edith Karlsons utställning hjälper sagokänslan oss att greppa verkligheten16.4.2026 08:33:00 EEST | Pressmeddelande
På skulptören Edith Karlsons utställning möter besökaren fyra meter höga jättar, ett skelett som bildar en båge över salen och en armé som rider mot sitt oundvikliga öde. Fåglar och andra djur blickar tyst tillbaka på oss. Sjöjungfrur som vilar sig vid en källa har stigit upp ur vattnet för att vittna om vad människan har gjort mot havet och jorden. Utställningen öppnar på Kiasma fredagen den 17 april 2026.
Edith Karlsonin näyttelyssä sadunomaisuus auttaa hahmottamaan nykytodellisuutta16.4.2026 08:33:00 EEST | Tiedote
Kuvanveistäjä Edith Karlsonin näyttelyssä kävijä kohtaa nelimetrisiä jättiläisiä, jättimäisen luurangon ja kohti vääjäämätöntä kohtaloaan ratsastavan armeijan. Linnut ja muut eläimet tuijottavat hiljaisina vastaan. Kaivon äärellä lepäilevät merenneidot ovat nousseet vedestä todistamaan, mitä ihminen on merelle ja maalle tehnyt. Näyttely avautuu Kiasmassa huomenna perjantaina 17.4.2026.
Edith Karlson’s exhibition uses fairy tale imagery to make sense of contemporary reality16.4.2026 08:33:00 EEST | Press release
Sculptor Edith Karlson’s exhibition confronts visitors with four-metre giants, a skeleton arching across the hall, and an entire army riding toward its inevitable fate – while birds watch on silently. By a well, mermaids rise from the water to witness the consequences of human destruction on sea and land. The exhibition opens at Kiasma on Friday, 17 April 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme