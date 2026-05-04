KUTSU: Ars Fennica 2027 -ehdokkaiden julkistustilaisuus Kiasmassa

Edith Karlsonin näyttelyssä sadunomaisuus auttaa hahmottamaan nykytodellisuutta 16.4.2026 08:33:00 EEST | Tiedote

Kuvanveistäjä Edith Karlsonin näyttelyssä kävijä kohtaa nelimetrisiä jättiläisiä, jättimäisen luurangon ja kohti vääjäämätöntä kohtaloaan ratsastavan armeijan. Linnut ja muut eläimet tuijottavat hiljaisina vastaan. Kaivon äärellä lepäilevät merenneidot ovat nousseet vedestä todistamaan, mitä ihminen on merelle ja maalle tehnyt. Näyttely avautuu Kiasmassa huomenna perjantaina 17.4.2026.