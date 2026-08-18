Rovaniemen matkailubuumi kasvattaa huoltopalvelujen kysyntää – Huoltolux laajentaa Rovaniemelle

Huoltolux Oy ja Pateniemen Kodinkonehuolto Oy vahvistavat valtakunnallista huoltoverkostoaan avaamalla uuden toimipisteen Rovaniemelle. Laajentuminen on osa yhtiöiden pitkäjänteistä kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on rakentaa entistä kattavampi palveluverkosto koko Suomeen.



Yhdessä Huoltolux ja Pateniemen Kodinkonehuolto muodostavat yhden Suomen suurimmista kodinkonehuollon toimijoista. Verkostoon kuuluu nyt kymmenen toimipaikkaa, yli 80 huoltoalan ammattilaista ja yli 10 miljoonan euron liikevaihto. Huoltolux tarjoaa Suomen kattavimman eri kodinkonemerkkien takuuhuollon, ja laaja valmistajayhteistyö sekä valtakunnallinen palveluverkosto takaavat asiakkaille nopean ja asiantuntevan palvelun kaikkialla Suomessa.



Rovaniemi on Huoltoluxille strategisesti merkittävä sijainti. Alueella palvellaan nykyisiä valtakunnallisia asiakkaita entistä tehokkaammin, mutta samalla vastataan nopeasti kasvavan matkailun synnyttämään uuteen kysyntään. Kansainvälisen matkailun kasvu näkyy erityisesti lyhytvuokrauksen ja majoituspalveluiden lisääntymisenä, mikä kasvattaa toimintavarmojen kodinkoneiden ja nopeiden huoltopalveluiden tarvetta.



”Rovaniemi on meille luonnollinen askel valtakunnallisen palveluverkoston kehittämisessä. Haluamme palvella nykyisiä asiakkaitamme entistä kattavammin koko Suomessa, mutta näemme alueella myös merkittävää kasvupotentiaalia. Erityisesti matkailuala ja lyhytvuokrauksen majoittajat tarvitsevat kumppanin, joka pystyy reagoimaan nopeasti laiterikkoihin ja pitämään liiketoiminnan käynnissä”, sanoo Huoltolux Oy:n toimitusjohtaja Aleksi Virkkunen.



Huoltolux tarjoaa Rovaniemellä kattavat kodinkoneiden asennus-, huolto- ja korjauspalvelut niin kotitalouksille kuin yrityksille. Tarvittaessa rikkoutuneen laitteen tilalle voidaan toimittaa ja asentaa nopeasti uusi, mikä auttaa minimoimaan käyttökatkokset esimerkiksi majoitus- ja lyhytvuokrauskohteissa. Yritys tarjoaa lisäksi kokonaisvaltaiset pesulapalvelut yritysasiakkaille aina pesuloiden suunnittelusta laitehankintoihin, asennuksiin, huoltoon ja jatkuvaan ylläpitoon.



Yli 30 vuoden kokemuksella Huoltolux on kasvanut paikallisesta huoltoliikkeestä valtakunnalliseksi toimijaksi. Rovaniemen toimipiste jatkaa tätä määrätietoista kasvua ja vahvistaa yrityksen tavoitetta tarjota laadukasta, paikallista palvelua kaikkialla Suomessa.

Pateniemen kodinkonehuolto ja Huoltolux lyhyesti

Huoltolux on vuonna 1992 perustettu suomalainen huoltoalan yritys, joka tarjoaa Suomen kattavimman eri kodinkonemerkkien takuuhuoltoverkoston. Yritys tarjoaa kodinkoneiden sekä ammattikäyttöön tarkoitettujen laitteiden asennus-, huolto- ja korjauspalveluita kuluttajille, yrityksille ja julkiselle sektorille.



Vuonna 1993 perustettu Pateniemen Kodinkonehuolto toimii osana Huoltoluxia ja vahvistaa yhtiön palveluverkostoa erityisesti Pohjois-Suomessa. Yhdessä yritykset muodostavat valtakunnallisen huoltoverkoston, johon kuuluu 10 toimipaikkaa, yli 80 työntekijää ja yli 10 miljoonan euron liikevaihto.