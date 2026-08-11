OYSin moduulitilojen hankinta keskeytetään ja väliaikaistilojen hankinta valmistellaan uudelleen

Pohde keskeyttää OYSin moduulitilojen hankinnan – väliaikaistilojen hankinta valmistellaan uudelleen

Pohde keskeyttää OYSin moduulitiloja koskevan hankintamenettelyn ja aloittaa väliaikaistilojen hankinnassa uuden hankintamenettelyn valmistelun. Aluehallitus päätti asiasta kokouksessaan hyväksymällä esityksen hankintapäätöksen kumoamisesta ja hankintamenettelyn keskeyttämisestä. Uuden hankintamenettelyn toteutustapa ja asiakirjat hyväksytään myöhemmin erillisellä päätöksellä.

Moduulitilojen hankinta käynnistettiin keväällä 2026, koska vanhoissa sairaalarakennuksissa ilmenneet ongelmat pahenivat ja aiheuttivat riskin toiminnan keskeytymisestä.

Aluehallitus valitsi kesäkuussa 2026 OYSin moduulitilojen hankinnan toteuttajaksi Elementit-E Oy:n. Hankintasopimusta ei kuitenkaan ole tehty. Kilpailutuksessa toiseksi sijoittunut yritys on tehnyt valinnasta hankintaoikaisuvaatimuksen sekä valituksen markkinaoikeuteen.

Valmistelun aikana on käynyt ilmi, että tarjouspyynnössä on ollut virheitä ja epäselvyyksiä. Lisäksi hankinnan tarpeet ovat muuttuneet hankintaprosessin aikana.

Tarvittavat muutokset vaikuttavat olennaisesti hankinnan kohteeseen, laajuuteen ja tarjouslaskennan perusteisiin. Pohteen arvion mukaan muutoksia ei voida toteuttaa vaarantamatta tarjoajien tasapuolista kohtelua muutoin kuin keskeyttämällä käynnissä oleva hankintamenettely ja valmistelemalla väliaikaistilojen hankintamenettely uudelleen.

– Hankinnan keskeyttäminen on tässä tilanteessa vastuullinen ratkaisu. Meidän on varmistettava, että hankinta vastaa todellista tarvetta nopeasti muuttuneessa tilanteessa ja että kilpailutus toteutetaan tarjoajien kannalta tasapuolisesti. Uutta väliaikaistilojen hankintaa aletaan valmistella nopeasti, sanoo hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.

Keskeyttämisen vuoksi aiempi hankintapäätös menettää oikeudellisen merkityksensä. Samalla hankintaoikaisuvaatimuksen käsittely raukeaa. Aluehallitus päätti myös perua aluevaltuustolle tekemänsä esityksen vuoden 2026 investointisuunnitelman muutoksesta sekä päätöksensä hakea korotusta vuoden 2026 lainanottovaltuuteen OYSin moduulitilojen kustannusten osalta.

Lue lisää aluehallituksen aiemmasta päätöksestä tiedotteesta 19.5.2026:

pohde.fi/ajankohtaista/uutiset/aluehallitus-paatti-oysin-moduulitilojen-hankinnasta

Muut kokousasiat

Aluehallitus käsitteli lisäksi muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

Poistosuunnitelman muuttaminen





Silmäkirurgian implantit, instrumentit ja tarvikkeet

Aluehallitus päätti perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS), jolla hankintaan silmäkirurgisia implantteja, instrumentteja ja tarvikkeita Pohteen ja Pohjois-Suomen yhteistyöalueen tarpeisiin. Osallistumispyyntö hyväksyttiin julkaistavaksi.

Päätös option käyttöönotosta terveydenhuollon tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluiden palveluntuottajarekisterin sisäisessä kilpailutuksessa koskien psykologisia ja neuropsykologisia tutkimuspalveluja





Oikaisuvaatimus toimialuejohtajan viranhaltijapäätöksestä koskien Taivalkosken ryhmäkoti Sinikello-vastuuyksikön ja Kuusamon ryhmäkoti Mielentupa-vastuuyksikön lakkauttamista





Oikaisuvaatimukset vahingonkorvauspäätöksistä

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 25.8.2026.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.