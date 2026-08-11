Diak vahvistaa Suomen asemaa terveysinnovaatioiden eurooppalaisessa kehitystyössä
19.8.2026 07:00:00 EEST | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) | Tiedote
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) osallistuu uuteen eurooppalaiseen THRIVE-hankkeeseen, jonka tavoitteena on rakentaa uudenlainen validointimalli terveysinnovaatioiden toimivuuden ja markkinakelpoisuuden arviointiin.
Terveydenhuollon digitalisaatio etenee vauhdilla, mutta monet lupaavat ratkaisut jäävät edelleen käyttämättä. Ongelma ei useinkaan ole teknologiassa, vaan siinä, että sen kliinistä toimivuutta, taloudellista kannattavuutta, sääntelyvaatimuksia ja käyttöönoton edellytyksiä arvioidaan liian myöhään.
Tähän haasteeseen vastaa uusi eurooppalainen THRIVE-hanke (Transforming Healthcare Research into Validated Solutions through Alliance-KIC Cooperation), joka on saanut Euroopan unionin EIT Higher Education Initiative -ohjelmasta kahden miljoonan euron rahoituksen vuosille 2026–2028. Diak osallistuu hankkeeseen ainoana suomalaisena korkeakouluna.
Hankkeessa rakennetaan pysyvä validointijärjestelmä, jonka avulla uusia terveysinnovaatioita voidaan testata ja arvioida ennen niiden viemistä käytännön terveydenhuoltoon. Arvioinneissa tarkastellaan muun muassa kliinistä toimivuutta, taloudellista kestävyyttä, sääntelyn vaatimuksia ja käyttöönoton valmiutta. Tavoitteena on vähentää epäonnistuneita pilotointeja, nopeuttaa innovaatioiden käyttöönottoa ja parantaa niiden mahdollisuuksia menestyä kansainvälisesti.
– THRIVE-hankkeen avulla vahvistamme terveydenhuollon tutkimuksen, koulutuksen ja innovoinnin välistä yhteyttä. Hanke antaa meille mahdollisuuden kehittää eurooppalaisten kumppaneidemme kanssa uusia toimintatapoja, joiden avulla tutkimustieto voidaan siirtää nykyistä nopeammin ja kestävämmin käytännön terveydenhuoltoon, sanoo Diakin TKI- ja vaikuttavuusjohtaja Anna-Maija Ohlsson.
Suomelle uusia mahdollisuuksia terveysinnovaatioiden kansainvälistymiseen
Diakin osallistuminen hankkeeseen vahvistaa Suomen yhteyksiä eurooppalaisiin tutkimus-, innovaatio- ja liiketoimintaverkostoihin.
Hankkeen kautta myös suomalaiset yritykset ja kehittäjät saavat käyttöönsä eurooppalaisia osaamisverkostoja ja uusia väyliä kansainvälistymiseen. THRIVE tarjoaa yhteyksiä eurooppalaisiin kiihdyttämöihin, asiantuntijaverkostoihin ja rahoitusmahdollisuuksiin.
– Diak tuo hankkeeseen suomalaisen sote-kontekstin sekä vahvan osaamisensa ihmisen elämäntilanteen ja sosiaalisen hyvinvoinnin mittaamisesta. Näin varmistetaan, että digitaalisia terveysratkaisuja arvioitaessa katsotaan teknologian lisäksi ihmisen aitoa arkea ja ammattilaisten ratkaisun käyttöönottoa, sanoo Diakin asiantuntija Jukka Auraneva.
Toinen hankkeen keskeinen painopiste on yrittäjyysosaamisen vahvistaminen. Tulevina vuosina kumppanikorkeakoulujen opiskelijat, tutkijat ja henkilöstö saavat koulutusta terveysalan yrittäjyydestä uusien ja innovatiivisten koulutusmuotojen avulla. Suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat mikro-osaamiskokonaisuudet, kansainväliset bootcampit sekä koko Euroopan laajuinen fellowship-ohjelma.
Eurooppalaista yhteistyötä terveydenhuollon tulevaisuuden rakentamiseksi
THRIVE kokoaa yhteen 14 organisaatiota yhdeksästä Euroopan maasta. Diak osallistuu yhteistyöhön osana eurooppalaista EduCare 5.0 -korkeakouluallianssia, joka kehittää ratkaisuja terveydenhuollon, digitalisaation, kestävän kehityksen ja sosiaalisen osallisuuden haasteisiin.
– THRIVE osoittaa konkreettisesti eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyön potentiaalin. EduCare 5.0 -allianssin kumppaneiden kanssa kehitämme innovatiivisia ratkaisuja haasteisiin, joita yksikään maa ei pysty ratkaisemaan yksin. Hanke vahvistaa tiedon ja innovaatioiden siirtymisen lisäksi eurooppalaista korkeakoulutusaluetta sekä opiskelijoidemme, tutkijoidemme ja henkilöstömme kansainvälistä osaamista, sanoo Diakin kansainvälisten asioiden päällikkö Suvi Äärilä.
THRIVE-hanke
- THRIVE (Transforming Healthcare Research into Validated Solutions through Alliance-KIC Cooperation) on EIT Higher Education Initiativen rahoittama eurooppalainen hanke.
- Rahoitus: 2 miljoonaa euroa.
- Toteutusaika: syyskuu 2026 – elokuu 2028.
- Mukana 14 kumppaniorganisaatiota yhdeksästä Euroopan maasta.
- Hanke tekee yhteistyötä EIT Healthin ja 28Digitalin innovaatioyhteisöjen kanssa.
- Hanketta koordinoi International University of Catalonia.
- Hanke tukee EduCare 5.0 -eurooppalaista korkeakouluallianssia, johon Diak kuuluu.
- Lisätietoa hankkeen verkkosivulla.
Yhteyshenkilöt
Jukka AuranevaasiantuntijaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:050 325 5996jukka.auraneva@diak.fi
Helka Repoviestinnän asiantuntijaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:050 597 5008helka.repo@diak.fi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
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