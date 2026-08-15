Suomen naisten joukkue EM-loppuotteluun nyt nimetty
18.8.2026 16:10:36 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote
Suomen naisten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue kohtaa Saksan EM-loppuottelussa kotikentällään Vantaan Myyrmäessä lauantaina 22. elokuuta. Valmennusjohto on nimennyt 45 pelaajan kokoonpanon, joka tavoittelee Suomelle kolmatta Euroopan mestaruutta.
Naisten amerikkalaisen jalkapallon Euroopan mestaruudesta pelataan nyt neljättä kertaa. Suomi on voittanut mestaruuden kahdesti, mutta ensimmäistä kertaa se pääsee ratkaisemaan mestaruuden kotikentällään kotiyleisön edessä. Saksa saavutti ainoan EM-mitalinsa vuoden 2015 kisoissa, jolloin se voitti pronssia.
Päävalmentaja Samu Juppo lähtee EM-loppuotteluun luottavaisin mielin. Espanjasta toukokuussa otettu 31–13-voitto antoi joukkueelle vahvan osoituksen siitä, että pelisuunnitelmaa pystytään toteuttamaan tehokkaasti molemmin puolin palloa.
– Meillä oli tosi onnistunut ottelu Espanjassa toukokuussa, jossa päästiin toteuttamaan hyvin pelisuunnitelmaa sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa, joten on luottavainen mieli tulevaan finaaliin.
Suomen pelaajat 22.8.2026 EM-loppuottelussa
Hyökkäys
|Pelinrakentajat
|Lepistö
|Pinja
|QB
|Helsinki Wolverines
|Törmänen
|Nea
|QB
|Oulu Northern Lights
|Keskushyökkääjät
|Hiltunen
|Laura
|RB
|Helsinki Wolverines
|Joro
|Aino
|RB
|Tampere Saints
|Kemppi
|Emilia
|RB
|Jyväskylä Jaguars
|Kuusinen
|Tytti
|RB
|Helsinki Wolverines
|Mäki
|Annika
|RB
|Oulu Northern Lights
|Ojala
|Rosetta
|RB
|Helsinki Wolverines
|Laitahyökkääjät
|Jansen
|Tiia
|WR
|Turku Trojans
|Korhonen
|Milla
|WR
|Turku Trojans
|Lindholm
|Erika
|WR
|Lohja Lionesses
|Mäki-Haapoja
|Mira
|WR
|Wasa Royals
|Nirhamo
|Kirsti
|WR
|Turku Trojans
|Pajunen
|Anni
|WR
|Helsinki Wolverines
|Hyökkäyslinja
|Alanko
|Anni
|OL
|Helsinki Wolverines
|Hakkarainen
|Veera
|OL
|Tampere Saints
|Immonen
|Reetta
|OL
|Oulu Northern Lights
|Kekäläinen
|Viivi
|OL
|Jyväskylä Jaguars
|Leku
|Edona
|OL
|Turku Trojans
|Mäkinen
|Ninni
|OL
|Turku Trojans
|Patana
|Jenni
|OL
|Jyväskylä Jaguars
|Ylinen
|Oona
|OL
|Helsinki Wolverines
Puolustus
|Puolustuslinja
|Chime
|Sarah
|DL
|Helsinki Wolverines
|Laitinen
|Roosa
|DL
|Oulu Northern Lights
|Perkkola
|Fanny
|DL
|Oulu Northern Lights
|Puska
|Mila
|DL
|Kotka Eagles
|Ristiharju
|Peppilotta
|DL
|Wasa Royals
|Takala
|Tuulia
|DL
|Jyväskylä Jaguars
|Tiainen
|Tytti
|DL
|Wasa Royals
|Tiihonen
|Iina
|DL
|Jyväskylä Jaguars
|Linebackerit
|Honkaniemi
|Kaisla
|LB
|Turku Trojans
|Järn
|Emmi
|LB
|Helsinki Wolverines
|Kemppainen
|Ronja
|LB
|Helsinki Wolverines
|Laajapuro
|Evi
|LB
|Helsinki Wolverines
|Lähteenmäki
|Kerttu
|LB
|Jyväskylä Jaguars
|Similä
|Ida
|LB
|Wasa Royals
|Takapuolustajat
|Asikainen
|Saara
|DB
|Helsinki Wolverines
|Hakala
|Janna
|DB
|Tampere Saints
|Kuitunen
|Hilma
|DB
|Turku Trojans
|Laukkanen
|Miina
|DB
|Tampere Saints
|Malk
|Nelli
|DB
|Helsinki Wolverines
|Saarinen
|Oona
|DB
|Wasa Royals
|Udd
|Anni
|DB
|Kotka Eagles
|Ulvila
|Mirja
|DB
|Tampere Saints
Kuusinen ja Nirhamo tavoittelevat kolmatta kultaansa
Suomen lauantain kokoonpanossa on mukana kaksi pelaajaa, jotka ovat olleet voittamassa molempia vuosien 2015 ja 2019 Euroopan mestaruuksia. Keskushyökkääjä Tytti Kuusinen ja laitahyökkääjä Kirsti Nirhamo kuuluvat edelleen Suomen hyökkäyksen avainpelaajiin. Vuoden 2015 mestarijoukkueesta mukana on lisäksi puolustuksen linebackerina pelaava Emmi Järn.
Helsinki Wolverinesissa pelaava Kuusinen valittiin juuri päättyneen Naisten Vaahteraliigan parhaaksi pelaajaksi. Turku Trojansin Nirhamo nousee naisten maajoukkueen pelattujen maaottelujen listalla neljännelle sijalle Saksa pelin ollessa hänen 26 maaottelunsa. Listan kärjessä ovat 28 ottelullaan Minttu Hurme ja Elina Seppälä.
Suomen EM-joukkueessa on mukana huikea määrä arvokisakokemusta, mutta myös ennätysäärä 2000-luvulla syntyneitä pelaajia. Peräti 23 nuoremman polven pelaajaa ennustaa menestystä myös tuleviin arvokisoihin. Nyt Lauantaina Suomen aloittavaksi pelinrakentajaksi on kirjattu vuonna 2005 syntynyt Pinja Lepistö, joka valittiin kauden 2026 Naisten Vaahteraliigan vuoden tulokkaaksi.
- Tapahtuma: Amerikkalaisen jalkapallon naisten EM-loppuottelu
- Aika: Lauantai 22.8.2026 klo 18:00
- Paikka: Myyrmäen jalkapallostadion, Vantaa
Median edustajien akkreditointi: EM-loppuottelu, naiset 2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Kuvat
Liitteet
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
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