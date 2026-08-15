Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Suomen naisten joukkue EM-loppuotteluun nyt nimetty

18.8.2026 16:10:36 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

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Suomen naisten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue kohtaa Saksan EM-loppuottelussa kotikentällään Vantaan Myyrmäessä lauantaina 22. elokuuta. Valmennusjohto on nimennyt 45 pelaajan kokoonpanon, joka tavoittelee Suomelle kolmatta Euroopan mestaruutta.

Suomen maajoukkue Saksaa vastaan nyt valittu
Suomen maajoukkue Saksaa vastaan nyt valittu Jari Turunen

Naisten amerikkalaisen jalkapallon Euroopan mestaruudesta pelataan nyt neljättä kertaa. Suomi on voittanut mestaruuden kahdesti, mutta ensimmäistä kertaa se pääsee ratkaisemaan mestaruuden kotikentällään kotiyleisön edessä. Saksa saavutti ainoan EM-mitalinsa vuoden 2015 kisoissa, jolloin se voitti pronssia.

Päävalmentaja Samu Juppo lähtee EM-loppuotteluun luottavaisin mielin. Espanjasta toukokuussa otettu 31–13-voitto antoi joukkueelle vahvan osoituksen siitä, että pelisuunnitelmaa pystytään toteuttamaan tehokkaasti molemmin puolin palloa.

– Meillä oli tosi onnistunut ottelu Espanjassa toukokuussa, jossa päästiin toteuttamaan hyvin pelisuunnitelmaa sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa, joten on luottavainen mieli tulevaan finaaliin.

Suomen pelaajat 22.8.2026 EM-loppuottelussa

Hyökkäys

Pelinrakentajat
Lepistö Pinja QB Helsinki Wolverines
Törmänen Nea QB Oulu Northern Lights
Keskushyökkääjät
Hiltunen Laura RB Helsinki Wolverines
Joro Aino RB Tampere Saints
Kemppi Emilia RB Jyväskylä Jaguars
Kuusinen Tytti RB Helsinki Wolverines
Mäki Annika RB Oulu Northern Lights
Ojala Rosetta RB Helsinki Wolverines
Laitahyökkääjät
Jansen Tiia WR Turku Trojans
Korhonen Milla WR Turku Trojans
Lindholm Erika WR Lohja Lionesses
Mäki-Haapoja Mira WR Wasa Royals
Nirhamo Kirsti WR Turku Trojans
Pajunen Anni WR Helsinki Wolverines
Hyökkäyslinja
Alanko Anni OL Helsinki Wolverines
Hakkarainen Veera OL Tampere Saints
Immonen Reetta OL Oulu Northern Lights
Kekäläinen Viivi OL Jyväskylä Jaguars
Leku Edona OL Turku Trojans
Mäkinen Ninni OL Turku Trojans
Patana Jenni OL Jyväskylä Jaguars
Ylinen Oona OL Helsinki Wolverines

Puolustus

Puolustuslinja
Chime Sarah DL Helsinki Wolverines
Laitinen Roosa DL Oulu Northern Lights
Perkkola Fanny DL Oulu Northern Lights
Puska Mila DL Kotka Eagles
Ristiharju Peppilotta DL Wasa Royals
Takala Tuulia DL Jyväskylä Jaguars
Tiainen Tytti DL Wasa Royals
Tiihonen Iina DL Jyväskylä Jaguars
Linebackerit
Honkaniemi Kaisla LB Turku Trojans
Järn Emmi LB Helsinki Wolverines
Kemppainen Ronja LB Helsinki Wolverines
Laajapuro Evi LB Helsinki Wolverines
Lähteenmäki Kerttu LB Jyväskylä Jaguars
Similä Ida LB Wasa Royals
Takapuolustajat
Asikainen Saara DB Helsinki Wolverines
Hakala Janna DB Tampere Saints
Kuitunen Hilma DB Turku Trojans
Laukkanen Miina DB Tampere Saints
Malk Nelli DB Helsinki Wolverines
Saarinen Oona DB Wasa Royals
Udd Anni DB Kotka Eagles
Ulvila Mirja DB Tampere Saints

Kuusinen ja Nirhamo tavoittelevat kolmatta kultaansa

Suomen lauantain kokoonpanossa on mukana kaksi pelaajaa, jotka ovat olleet voittamassa molempia vuosien 2015 ja 2019 Euroopan mestaruuksia. Keskushyökkääjä Tytti Kuusinen ja laitahyökkääjä Kirsti Nirhamo kuuluvat edelleen Suomen hyökkäyksen avainpelaajiin. Vuoden 2015 mestarijoukkueesta mukana on lisäksi puolustuksen linebackerina pelaava Emmi Järn.

Helsinki Wolverinesissa pelaava Kuusinen valittiin juuri päättyneen Naisten Vaahteraliigan parhaaksi pelaajaksi. Turku Trojansin Nirhamo nousee naisten maajoukkueen pelattujen maaottelujen listalla neljännelle sijalle Saksa pelin ollessa hänen 26 maaottelunsa.  Listan kärjessä ovat 28 ottelullaan Minttu Hurme ja Elina Seppälä.

Suomen EM-joukkueessa on mukana huikea määrä arvokisakokemusta, mutta myös ennätysäärä 2000-luvulla syntyneitä pelaajia. Peräti 23 nuoremman polven pelaajaa ennustaa menestystä myös tuleviin arvokisoihin. Nyt Lauantaina Suomen aloittavaksi pelinrakentajaksi on kirjattu vuonna 2005 syntynyt Pinja Lepistö, joka valittiin kauden 2026 Naisten Vaahteraliigan vuoden tulokkaaksi.

  • Tapahtuma:  Amerikkalaisen jalkapallon naisten EM-loppuottelu
  • Aika:  Lauantai 22.8.2026 klo 18:00
  • Paikka:  Myyrmäen jalkapallostadion, Vantaa

Median edustajien akkreditointi:  EM-loppuottelu, naiset 2026

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Suomen maajoukkue Saksaa vastaan nyt valittu
Suomen maajoukkue Saksaa vastaan nyt valittu
Jari Turunen
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Liitteet

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

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