Lakia jätehuollon poikkeuksesta hankintalain vähimmäisomistuksesta tulee kiirehtiä
18.8.2026 15:35:59 EEST | Suomen Kiertovoima ry KIVO | Tiedote
Suomen Kiertovoima ry KIVO muistuttaa, että jätehuollon erityisasemasta säätämistä kansallisen hankintasääntelyn osalta ei saa unohtaa, vaikka jätelain eduskuntakäsittely viivästyisi. Kesäkuussa voimaan tullutta hankintalakia säädettäessä tunnistettiin selkeä tarve säätää jätealan sidosyksiköitä koskevasta poikkeuksesta. Myös hallintovaliokunta piti tärkeänä, että poikkeus säädetään.
KIVO katsoo välttämättömäksi, että tämä sitoumus toteutetaan ajoissa. Jos jätelain uudistus viivästyy, poikkeuksesta on säädettävä erillislailla. Sääntelyn tulee olla voimassa ennen kuin hankintalain vähimmäisomistusosuusvaatimus alkaa vaikuttaa kuntien jätehuollon järjestämiseen. Lainsäädännön epäselvyys tai viivästyminen aiheuttaisi kunnille ja jäteyhtiöille kohtuuttoman epävarmuuden tilanteessa, jossa palvelujen jatkuvuus, investoinnit ja varautuminen edellyttävät ennakoitavuutta. Jätehuollon erityisasemaa suojaava laki on siksi säädettävä viivytyksettä.
”KIVO ja sen edustamat kriittistä jätehuoltoinfrastruktuuria ylläpitävät jätelaitokset omistajakuntineen odottavat lainsäätäjän ryhtyvän pikaisesti eduskunnan ja hallituksenkin tahdon mukaisesti toimeen vähimmäisomistuspoikkeuksen saamiseksi eduskuntaan tarvittaessa erillislakina", KIVOn toimitusjohtaja Jutta Laine-Ylijoki muistuttaa.
Kuntien lakisääteisen jätehuollon toimintakyky ei mitenkään voi jäädä hankintalain muutoksen sivuhuomioksi tai myöhemmin ratkaistavaksi yksityiskohdaksi. On olemassa poliittinen linjaus siitä, että poikkeus vähimmäisomistusosuuden vaatimuksesta säädetään jätehuollon osalta jätelaki II:n yhteydessä. Myöhemmin hallitus on luvannut, että vähimmäisomistuksen poikkeuksesta säädetään erillislaki, jos jätelaki II viivästyy. Hallintovaliokunnan saaman selvityksen mukaan oli tehty linjaus siitä, että jätealaa koskeva poikkeus voidaan säätää erillislailla. Hallintovaliokunta piti linjausta tärkeänä.
Kunnan vastuulla oleva jätehuolto on lakisääteinen välttämättömyyspalvelu ja osa yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria. Sen on toimittava kaikkina aikoina ja kaikissa kunnissa. Siksi jätehuollon erityisasema on turvattava selkeästi lainsäädännössä.
Yhteyshenkilöt
Jutta Laine-YlijokitoimitusjohtajaSuomen Kiertovoima ry KIVOPuh:040 522 8580jutta.laine-ylijoki@kivo.fi
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