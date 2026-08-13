Varuboden-Osla investoi vahvasti tulevaisuuteen – alkuvuonna yli 10 miljoonaa euroa palveluverkoston kehittämiseen

Samaan aikaan osuuskaupan liiketoiminta on kehittynyt vakaasti. Liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 228,7 miljoonaa euroa ja verollinen myynti 278,8 miljoonaa euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 8,4 miljoonaa euroa eli hieman edellisvuotta parempi. Maltillista kasvua nähtiin erityisesti marketkaupassa sekä liikennekaupassa ja ravintola-alalla, vaikka alkukesän viileät säät verottivat myyntiä.

– Investoimme tulevaisuuteen vakaalta pohjalta. Tehtävämme on kehittää palveluja toimialueellamme siellä, missä asiakasomistajamme asuvat ja liikkuvat. Juuri nyt tämä työ näkyy poikkeuksellisen vahvasti, toimitusjohtaja Mathias Kivikoski sanoo.

Palveluverkosto uudistuu koko toimialueella

Suurimmat käynnissä olevat hankkeet ovat Kirkkonummella ja Porvoossa. Kirkkonummen Prismakeskuksen mittava uudistus etenee loppusuoralle, ja Porvoossa uudistetaan S-market Näsiä. Molemmat hankkeet valmistuvat loppusyksystä.

– Molemmissa projekteissa olemme nyt päässeet raskaimman purkuvaiheen yli ja rakennamme uutta. Kirkkonummella uusi laajennusosa on jo avattu, ja sekä Prismassa että S-market Näsissä viimeistelytyöt etenevät, toimitusjohtaja Mathias Kivikoski kertoo.

Syksyn aikana käynnistyy vielä yksi uudisrakennus, kun Porvoon Haikkooseen rakennetaan uusi S-market. Palveluverkoston pitkäjänteinen vahvistaminen on keskeinen osa Varuboden-Oslan strategiaa, ja investointien tavoitteena on tuoda modernit palvelut yhä lähemmäksi asiakkaita.

Lataus, verkkokauppa ja robotit tekevät arjesta sujuvampaa

Yksi merkittävä osa investointeja on sähkölatausverkoston laajentaminen. Kesäkuussa käynnistynyt hanke alkoi Loviisassa ABC Kuninkaantiellä, johon rakennetaan 18 uutta suurteholatauspistettä. Uusia suurteholatauspisteitä tulee myös Kirkkonummen Prismaan ja S-market Näsiin.

– Kun lataaminen on nopeaa ja helposti saavutettavaa, se toimii luontevana osana asiointia, esimerkiksi kauppareissun tai tauon yhteydessä. Tällä tavalla haluamme turvata asiakasomistajillemme sujuvamman arjen, Kivikoski sanoo.

Myös verkkokauppa ja kuljetuspalvelut kehittyvät. Kuljetusrobotit löytyvät jo yli puolesta Varuboden-Oslan ruokakaupoista ja lähes jokaisesta kunnasta, jossa osuuskauppa toimii.

Prisma.fi- ja Sokos.fi-verkkokauppaostoksia voi nyt tilata lähes kaikkiin osuuskaupan ruokakauppoihin. Lisäksi lähinoutopisteitä tuodaan myös paikkoihin, joissa ei ole ruokakauppaa, kuten Porvoossa Mannerheiminkadun ABC-asemalle ja Tarmolaan.

Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu tukee parempaa työelämää

Osuuskaupassa kehitetään myös henkilöstön arkea. Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu otettiin tänä kesänä käyttöön viidessä uudessa toimipaikassa: S-market Söderkullassa, Sale Askolassa, Sale Pornaisissa, S-market Pohjassa ja Sale Tenholassa. Mallissa henkilöstö osallistuu työvuorolistojen rakentamiseen yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.

– Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu on konkreettinen esimerkki siitä, miten teknologian avulla voidaan lisätä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja luoda parempaa työelämää, Kivikoski toteaa.

Asiakasomistajat rakentavat tulevaisuuden osuuskauppaa

Varuboden-Oslan jäsenmäärä jatkaa kasvuaan, ja 75 000 asiakasomistajan rajapyykki saavutettiin elokuun alussa. Kivikosken mukaan kasvu kertoo siitä, että yhä useampi haluaa olla mukana kehittämässä oman alueensa palveluja.

– Asiakasomistajuus on meillä paitsi etuja myös vaikuttamista. Haluamme jatkossa vahvistaa tapoja, joilla jäsenet voivat osallistua oman osuuskauppansa kehittämiseen, Kivikoski sanoo.

Yksi esimerkki paikallisesta osallisuudesta on järjestöjen ja yhdistysten tukeminen. Varuboden-Osla tukee vuosittain paikallista toimintaa noin 200 000 eurolla ja selvittää tällä hetkellä mallia, jossa asiakasomistajat voisivat tulevaisuudessa olla mukana vaikuttamassa tuen jakautumiseen.

Tärkeimmät tapahtumat 1–6 2026:

Tammikuu:

Ruoan verkkokaupasta tunnin toimitukset Porvoossa

Autopesuissa käyttöön edullisempi yöpesu

Helmikuu:

S-market Näsin uudistus alkoi

Huhtikuu:

Robokuljetusverkosto laajentui

Prisma.fi ja sokos.fi-verkkokauppaostojen noudot ruokakaupasta

Kesäkuu:

Varuboden på Åland täytti 15 vuotta

Latausverkoston laajennus alkoi

Kirkkonummen Prismakeskuksen laajennus harjakorkeuteen





Tunnusluvut 1–6 2026:

Liikevaihto: 228,7 miljoonaa euroa (2025: 220,4 M€)

Verollinen myynti: 278,8 miljoonaa euroa (2025: 269,2 M€)

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja: 8,4 miljoonaa euroa (2025: 8,1 M€)

Investoinnit: 19,1 miljoonaa euroa (sisältää leasingsopimuksen lunastuksen 4,8 M) (2025: 4,9 M€)

Maksettu Bonus ja maksutapaetu: 6,6 miljoonaa euroa (2025: 6,1 M€)

Jäsenmäärä 30.6.2026: 74 676 (2025: 72 823)

Henkilöstön lukumäärä 30.6.2026: 1 208 (2025: 1 337)