Moniaistinen mediataidenäyttely Kuuttaren puutarha aukeaa syyskuussa Kivisydämeen – liput myynnissä
18.8.2026 16:25:25 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote
Tanskalaistaiteilija Jakob Kudsk Steensenin installaatio muuttaa osan Oulun Kivisydän-pysäköintihallista virtuaaliseksi maailmaksi syyskuussa. Se yhdistää tieteen, luonnon ja digitaalisen taiteen immersiiviseksi kokonaisuudeksi.
Tanskalaistaiteilija Jakob Kudsk Steensenin teos Kuuttaren puutarha avautuu Oulun keskustan alle Kivisydämeen 18. syyskuuta.
Teos rakentuu Kivisydämen halleihin A1 ja A2 muuttaen osan pysäköintihallista virtuaaliseksi kasvien maailmaksi.
Palkitun taiteilijan teos perustuu yli neljän vuoden ekologiseen kenttätyöhön Pohjois-Suomessa. Keskeisiä inspiraation lähteitä ovat olleet Oulun kasvitieteellinen puutarha sekä alueen erityinen pohjoinen valo – erityisesti kuunvalo. Oulussa on yksi maailman pohjoisimmista kasvitieteellisistä puutarhoista, jonka kasvikokoelmista, siemenpankista ja luonnonsuojelutyöstä teos ammentaa.
Kuuttaren puutarha yhdistää tieteen, luonnon ja digitaalisen taiteen immersiiviseksi kokonaisuudeksi. Vierailija kulkee suurikokoisten näyttöjen kautta unenomaisessa virtuaalipuutarhassa, jossa valo, ääni ja liike ohjaavat kokemusta.
Liput ainutlaatuiseen taide-elämykseen on nyt myynnissä. Lippuja myy Lippu.fi ja Oulu2026 Info & Shop. Liput voi myös ostaa ovelta, kun näyttely on käynnissä.
Kuuttaren puutarha Oulun Kivisydämessä 18.9.–30.11.2026.
Jakob Kudsk Steensen – maailmojen rakentaja
Jakob Kudsk Steensen käsittelee teoksissaan luonnon, teknologian ja ihmisen välistä suhdetta. Digitaalisia ympäristöjä rakentaessaan hän hyödyntää muun muassa peliteknologiaa.
Hänen työskentelyään kuvataan usein maailmojen rakentamiseksi: hän luo moniaistillisia kokonaisuuksia, joihin yleisö voi astua sisään ja joiden kanssa se voi olla vuorovaikutuksessa.
Hänen viimeisimpiin teoksiinsa kuuluvat The Song Trapper Fondation Louis Vuittonissa Pariisissa, Boreal Dreams Fondation Beyelerissa Baselissa sekä Psychosphere Cisternerneissa Kööpenhaminassa.
Hänen aiempia teoksiaan on nähty muun muassa The Ephemeral Lake -teoksessa Mori Art Museumissa (2025), Hamburger Kunsthallessa (2024) sekä Gwangju Biennalessa 2024, jossa hän esitteli teoksen Berl-Berl. Muita merkittäviä yksityisnäyttelyitä ovat Berl-Berl (LAS, Halle am Berghain, 2021) ja Catharsis (Serpentine Galleries, 2020).
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Yhteyshenkilöt
Henri TurunenOhjelmapäällikköOulu2026Puh:+358 40 621 2015henri.turunen@oulu2026.eu
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Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
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