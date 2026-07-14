Digi- ja väestötietoviraston Vaasan palvelupaikan aukioloajat muuttuvat 1.9.2026 alkaen

19.8.2026 12:00:00 EEST | Digi- ja väestötietovirasto | Tiedote

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Digi- ja väestötietoviraston Vaasan palvelupaikan aukioloajat muuttuvat. 1.9.2026 alkaen Vaasan palvelupiste palvelee ajanvarauksella maanantaina, keskiviikkona ja torstaina. Ilman ajanvarausta palvelua saa Vaasassa jatkossa keskiviikkoisin klo 9.00–12.00.

Vaasan virastotalo iltaisessa valaistuksessa.
Valtion virastotalo, Vaasa. Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietoviraston Vaasan palvelupaikan aukioloajat muuttuvat seuraavasti 1.9.2026 alkaen:

  • Ajanvarauksella virasto palvelee jatkossa Vaasassa maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.00–16.00. 
  • Käyntiasiointi ilman ajanvarausta on jatkossa auki keskiviikkoisin klo 9.00–12.00. 
  • Vihkimisiä toimitetaan keskiviikkoisin. 

Palveluaikoja mukautetaan asiakastarpeen perusteella, jotta asiakaspalvelua on saatavilla kohtuullisessa ajassa sekä ilman ajanvarausta että ajanvarauksella.

Avainsanat

digi- ja väestötietovirastoaukioloajatasiakaspalvelu

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Vaasan virastotalo iltaisessa valaistuksessa.
Valtion virastotalo, Vaasa.
Digi- ja väestötietovirasto
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Vaasan virastotalo iltavalaistuksessa.
Digi- ja väestötietovirasto
Lataa

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto palvelee ihmisiä elämän eri vaiheissa, edistää yhteiskunnan toimivuutta ja vakautta sekä turvaa luotettavien tietojen saatavuutta.

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta.

Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.

Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta. Tässä digitalisaatio on yksi keskeinen keino.

https://dvv.fi

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