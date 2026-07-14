Digi- ja väestötietoviraston Vaasan palvelupaikan aukioloajat muuttuvat 1.9.2026 alkaen
19.8.2026 12:00:00 EEST | Digi- ja väestötietovirasto | Tiedote
Digi- ja väestötietoviraston Vaasan palvelupaikan aukioloajat muuttuvat. 1.9.2026 alkaen Vaasan palvelupiste palvelee ajanvarauksella maanantaina, keskiviikkona ja torstaina. Ilman ajanvarausta palvelua saa Vaasassa jatkossa keskiviikkoisin klo 9.00–12.00.
Digi- ja väestötietoviraston Vaasan palvelupaikan aukioloajat muuttuvat seuraavasti 1.9.2026 alkaen:
- Ajanvarauksella virasto palvelee jatkossa Vaasassa maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.00–16.00.
- Käyntiasiointi ilman ajanvarausta on jatkossa auki keskiviikkoisin klo 9.00–12.00.
- Vihkimisiä toimitetaan keskiviikkoisin.
Palveluaikoja mukautetaan asiakastarpeen perusteella, jotta asiakaspalvelua on saatavilla kohtuullisessa ajassa sekä ilman ajanvarausta että ajanvarauksella.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maisa GyntherJohtaja, Henkilöasiakkaatmaisa.gynther@dvv.fi
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Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto palvelee ihmisiä elämän eri vaiheissa, edistää yhteiskunnan toimivuutta ja vakautta sekä turvaa luotettavien tietojen saatavuutta.
Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta.
Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.
Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta. Tässä digitalisaatio on yksi keskeinen keino.
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