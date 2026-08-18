Muutoksia ikäihmisten ateriapalveluissa Forssassa ja Jokioisilla
18.8.2026 17:31:42 EEST | Oma Häme | Uutinen
Muutokset tulevat voimaan marraskuun alussa.
Kanta-Hämeen hyvinvointialue tekee muutoksia ateriapalveluihin Forssassa ja Jokioisilla.
Muutokset koskevat Forssassa Rimpikoto-yksikköä ja Jokioisilla Opintien yksikköä. Molemmissa paikoissa ateriapalvelut päättyvät 1.11.2026.
Aiemmin yksiköissä on ollut tarjolla arkisin lounasruokaa asukkaille. Palvelua ovat hyödyntäneet muutamat kymmenet ihmiset. Kiinteistöissä on yhteensä noin 44 asukasta. Kaikille asiakkaille on tiedotettu muutoksesta.
Ateriapalvelujen muutokset tehdään, koska palvelutarjonta yhtenäistetään koko hyvinvointialueella. Samanlaisia muutoksia on tehty aiemmin esimerkiksi Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Lopella.
Oma Häme tarjoaa jatkossa edelleen Forssan seudulla ateriapalveluita Tyykihovi- ja Tammikartano-kiinteistöissä asuville. Yksiköt muuttuvat loppuvuodesta sosiaalihuoltolain mukaisiksi yhteisöllisen asumisen yksiköiksi, ja ateriapalvelut sisältyvät yhteisölliseen asumiseen. Muutos ei vaikuta nykyisten asiakkaiden palveluihin. Sosiaalihuoltolain mukainen yhteisöllinen asuminen on hyvinvointialueen järjestämää asumispalvelua iäkkäille henkilöille, jotka tarvitsevat hoitoa, huolenpitoa ja ikääntyneelle soveltuvan asunnon, mutta eivät ympärivuorokautista palveluasumista.
1.11.2026 alkaen hyvinvointialue ei myöskään enää vuokraa Rimpikoto-kiinteistöä Forssan vanhustenkotiyhdistykseltä, vaan asiakkaat ovat suorassa vuokrasuhteessa yhdistykseen. Henkilöstöllä ei jatkossa ole omia toimitiloja rakennuksessa, vaan he käyvät auttamassa asiakkaita paikan päällä.
Oma Häme lähettää asiakkaille päätökset ateriapalvelun lakkautuksesta. Jokaisen asiakkaan palvelut tarkastetaan henkilökohtaisesti. Jatkossa kotihoidon asiakkaat voivat hankkia ateriat haluamiltaan toimittajilta tai suoraan kaupasta.
Apua ateriahankintaan saa asiakasohjauksesta. Oma Hämeen nettisivuille on myös kerätty ja kerätään edelleen listaa alueen ruokatoimittajista. Oma Häme seuraa muutosten myötä tarkasti kotihoidon asiakkaiden tilannetta ja avuntarvetta.
Lisätietoja asiakkaille:
Ikäihmisten Ensilinja: p. 036 296 620
Ensilinjan neuvonta, ohjaus ja ajanvaraus - Oma Häme
Ateriapalvelujen tuottajaluettelo: Ateriapalvelut - Oma Häme
Sosiaalihuoltolain mukainen yhteisöllinen asuminen - Oma Häme
Yhteisöllisen asumisen kilpailutus herätti runsaasti kiinnostusta – Oma Häme lisää asuinpaikkoja ikäihmisille - Oma Häme
Yhteyshenkilöt
Anu KinnunenPalvelupäällikkö, kotihoitoPuh:+358469230509anu.kinnunen@omahame.fi
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