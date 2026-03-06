Glow Festival täyttää ensi viikolla Nokia Arenan ja tuo paikalle New Yorkin tunnelmaa

”Maailmalla gospel on genrenä valtava ja itse asiassa koko nyky-pop-musiikkikin pohjautuu gospeliin. Myös täällä Suomessa Glow on kasvanut vuosi vuodelta ja löytänyt oman paikkansa. Rakennamme kotimaista tapahtumaa, jossa suuren maailman elämyksellisyys kohtaa musiikin”, festivaalijohtaja Johanna Vauto kertoo.



Nyt kolmatta kertaa järjestettävä festivaali yhdistää USA:n muusikot, suomalaiset solistit ja kansainvälisesti tunnetut klassikot Nokia Arenalle suunnitelluksi erikoistuotannoksi. Paikalle odotetaan yleisöä paitsi Suomesta myös Ruotsista ja Baltiasta.



Kapellimestarina New Yorkissa vaikuttava, kansainvälisestikin palkittu Jukka Palonen



Festivaalin tämän vuoden merkittävimpiä ohjelmanumeroita on vahvan perinteen omaavan Times Square Church -kirkkoon liittyvä konserttikokonaisuus, joka ammentaa inspiraationsa New Yorkin gospel-juurista.



Kirkko on suosittu suomalaisten muusikoiden keskuudessa – Diandra luonnehtii sitä näin: ”New York on lempimatkakohteeni, kävin Times Square Church -kirkossa ensimmäisen kerran vuonna 2016. Olen vieraillut siellä lukemattomia kertoja ja nauttinut yhteisöllisyydestä. Tämän kirkon gospelkuoro ja bändi ovat tehneet minuun vaikutuksen, ja saivat minut rakastumaan gospelmusiikkiin vieläkin enemmän.”



Glow Festivalissa kuultavan konsertin kapellimestarina toimii Times Square Churchin musiikista 15 vuotta vastannut ja kansainvälisestikin palkittu suomalainen Jukka “Juke” Palonen. Konsertti on kapellimestari Palosen sekä festivaalin taiteellisen johtaja Lasse Sakaran laatima kokonaisuus, jollaista ei suomalaisilla estradeilla ennen ole nähty.



Kotimaisia ja kansainvälisiä suurnimiä



Suomalaisista artisteista Glown ohjelmassa nähdään Diandra, Ilta, Mirella, Jepa Lambert, Sounds of Mercy -kuoro, Lasse Sakara bändeineen, Pekka Ruuska, Jukka Leppilampi, Pekka Simojoki sekä paljon muita artisteja. Times Square -osuuden solistina nähdään Yhdysvaltojen tunnetuimpiin gospelmuusikkoihin kuuluva Jerard Woods.



Areenafestivaalin ohjelmisto sisältää eri osioita: akustisia elämyksiä, nuotiopiirimäistä yhteislaulua, urbaania gospelia sekä mahtipontisia bändiesityksiä. Festivaalissa jaetaan myös vuosittaiset Glow Gospel Awards -palkinnot ansioituneille musiikkivaikuttajille.



Festivaalin järjestää Ohjelmatoimisto Kristalli, joka juhlii tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan.



Glow Festival 2026, lauantaina 29.8.2026:

Nokia Arena, Tampere

Ovet auki klo 13.00

Ohjelma alkaa klo 16.00

Liput myy Lippupiste