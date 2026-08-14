Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 18.8.2026

18.8.2026 19:37:00 EEST | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Tiedote

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Lautakunnan tiistaina 18. elokuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.

Kokouksen esityslista on saatavilla toimialan verkkosivuilta. 

Yhteyshenkilöt

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO

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