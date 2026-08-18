SDP:n apulaispormestari Laisaari: Östersundom tarvitsee koteja ja palveluita lapsiperheille sekä muille helsinkiläisille
18.8.2026 20:09:53 EEST | SDP Helsinki | Tiedote
Östersundomin osayleiskaavaehdotus on paraikaa kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä – asiaa käsiteltiin lautakunnassa tänään 18.8.2026. Östersundomin alue kuului aiemmin Sipooseen, mutta se liitettiin Helsinkiin vuonna 2009.
Uusi osayleiskaava mahdollistaa täysin uuden asuinalueen rakentumisen Helsinkiin.
– Östersundom on Helsingin tulevaisuuden kasvusuunta. Osayleiskaava mahdollistaa pitkällä aikavälillä kodit noin 30 000–40 000 asukkaalle sekä tuhansia työpaikkoja. Helsingin asukasmäärä kasvaa, ja siksi myös Östersundomin kehittämistä on vietävä eteenpäin, kertoo kaupunkiympäristön apulaispormestari Johanna Laisaari.
Östersundomista suunnitellaan luonnonläheistä, asuntotarjonnaltaan houkuttelevaa ja raideliikenteeseen perustuvaa aluetta, jossa luonto, meri ja palvelut ovat lähellä. Alueelle on mahdollista rakentaa pientaloja, kaupunkipientaloja ja kerrostaloja sekä sijoittaa yritystoimintaa.
– Alueelle tarvitaan monenlaisia koteja. Kaava mahdollistaa asumista erityisesti lapsiperheille ja kaikille niille, jotka etsivät Helsingistä tilavampaa kotia, omaa pihaa tai luonnonläheistä asumista, Laisaari sanoo.
Uudet asukkaat luovat edellytyksiä lähipalveluille. Tavoitteena on, että päiväkodit, koulut, kaupat ja vapaa-ajan palvelut ovat saavutettavissa kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä. Alueen palvelut ovat viime vuosina vähentyneet asukasmäärän laskun vuoksi, ja nykyiset asukkaat ovat nostaneet lähipalvelujen puutteen vahvasti esiin.
– Me demarit pidämme tärkeänä, että alueelle saadaan uusia asukkaita. Näin voidaan turvata nykyisillekin asukkaille paremmat lähipalvelut, Laisaari toteaa.
Ilman riittävää rakentamista ei tule ratikkaa eikä palveluita
Östersundomin rakentuminen on sidottu pikaraitiotiehen, joka kytkee alueen osaksi Helsingin raideliikenneverkostoa. Raideyhteys edellyttää riittävää määrää asuntoja ja työpaikkoja.
Virkakunta on jatkanut osayleiskaavan valmistelua edellisen kaupunkiympäristölautakunnan antaman palautteen perusteella. Uusi kaavaehdotus onkin parantunut. Nyt osa puolueista esittää kaavan supistamista edelleen. Tämä vähentäisi merkittävästi alueen asukas- ja työpaikkamäärää.
– Östersundom sijaitsee kaukana nykyisestä kaupunkirakenteesta. Jos alueelle ei rakenneta riittävästi asuntoja ja työpaikkoja, maakuntakaavankin edellyttämä pikaraitiotie ei ole toteuttamiskelpoinen. Silloin alueelle ei synny toimivaa uutta kaupunginosaa, vaan rakentaminen voi jäädä hajanaiseksi ja yksityisautoiluun tukeutuvaksi, Johanna Laisaari kertoo.
Luonnonsuojelu on SDP:n mielestä tärkeää, ja kaavassa suojellaankin poikkeuksellisen laajoja luontoalueita sekä vahvistetaan ekologisia yhteyksiä. Rakentamista on pyritty sijoittamaan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen ja liikenneverkon yhteyteen sekä pois luonnon ydinalueilta.
SDP:n ryhmä esittää, että arvokkaiden luonto- ja kulttuurikohteiden ympärillä säilytetään riittävät suoja-alueet, arvokkaimmat kallioalueet säästetään mahdollisimman vähäisellä louhinnalla ja ekologisten yhteyksien toimivuus varmistetaan myös yli kuntarajojen.
– Jos Östersundomia supistetaan merkittävästi lisää, pikaraitiotie ei toteudu eikä alueelle synny merkittävästi uusia koteja, palveluita tai työpaikkoja. Demareiden esityksillä saamme luotua hyvän tasapainon lähiluonnon ja uusien kotien rakentamisen välillä, Laisaari päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna Laisaarikaupunkiympäristön apulaispormestariPuh:040 352 4883johanna.laisaari@hel.fi
Rosamari RissanenerityisavustajaPuh:040 717 00 10rosamari.rissanen@hel.fi
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