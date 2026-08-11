Muistutuskutsu medialle: Eläkkeet, leikkaukset ja julkisen talouden paineet aiheina Varman puolivuosituloksen infossa

19.8.2026 07:12:25 EEST | Varma | Kutsu

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Varman tammikesäkuun tulos julkaistaan perjantaina 21.8. klo 9. Samalla järjestämme tiedotustilaisuuden median edustajille.

Varman Salmisaaren pääkonttori.

Toimitusjohtaja Risto Murto kertoo Varman liiketoimintojen näkymistä ja esittelee Varman tammikesäkuun 2026 tuloksen.  Murto pureutuu puheenvuorossaan myös ajankohtaiseen keskusteluun julkisen talouden tilasta ja eläkkeiden leikkaamisesta, sekä arvioi eläkejärjestelmän uudistamiseksi tehtyjä ehdotuksia ja niiden vaikutuksia. Varman varatoimitusjohtaja Markus Aho kertoo sijoitusnäkymistä ja Varman tuloksesta.

Mediatilaisuuteen voi osallistua sekä etäyhteydellä että paikan päällä Varman toimistolla. Varman toimiston osoite on Salmisaarenranta 11, Helsinki.    

Ilmoittauduthan tilaisuuteen 20.8. mennessä viestintäpäällikkö Marjut Tervolalle, puh. 045 673 0120 tai marjut.tervola@varma.fi.        

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, oletko osallistumassa tilaisuuteen etäyhteydellä vai paikan päällä Varman toimistolla. Lähetämme linkin etäinfoon ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.     

Tilaisuuden puheenvuorojen jälkeen on mahdollisuus mediakohtaisten haastattelujen tekemiseen.      

Lämpimästi tervetuloa!         

Varman viestintä   

Avainsanat

kutsu mediallepuolivuositulos

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