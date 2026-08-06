Valtioneuvoston linnassa alkavat kattavat peruskorjaus- ja uudistustyöt

Valtioneuvoston linna on monilta osin tullut teknisen käyttöikänsä päähän ja on kattavan peruskorjauksen tarpeessa. Peruskorjauksessa rakennuksen talotekniikka uudistetaan tämän päivän tasolle ja myös energiatehokkuutta ja esteettömyyttä parannetaan.

Peruskorjauksen yhteydessä linnan työtiloja uudistetaan. Tavoitteena on muun muassa valtioneuvoston työn ja sen uudistumisen tukeminen, tilankäytön tehostaminen sekä turvallisuustason parantaminen entisestään. Päämääränä on pitkäaikainen ratkaisu, jolla turvataan rakennuksen käyttö valtioneuvoston toimitiloina. Tulevat tilaratkaisut ovat muunneltavat, joten ne taipuvat myös valtioneuvoston tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin. Uuden työympäristön tilat ovat lisäksi tehokkaat, terveelliset, turvalliset ja viihtyisät huomioiden myös edustavuuden sekä rakennussuojelulliset näkökulmat.

Helsingin Senaatintorin laidalla sijaitseva Valtioneuvoston linnan (aiemmin Senaatintalo) pääsiipi vihittiin käyttöön vuonna 1822 syyskuussa. Kehärakennus valmistui asteittain vuosina 1824–1885. Valtioneuvoston linna on Suomen rakennustaiteen, kulttuurihistorian ja poliittisen historian keskeinen monumentti ja kansallinen muistomerkki. Se rakennettiin alkujaan koko Suomen keskushallinnon käyttöön. Linnan suunnitteli arkkitehti Carl Ludvig Engel.

Rakennushankkeessa noudatetaan Senaatti-kiinteistöjen ohjeita hiilijalanjäljen pienentämiseksi, ja tavoitteena on toteuttaa peruskorjaus selvästi tavanomaista rakentamista vähähiilisemmin. Rakentamisessa Senaatilla on tiukat päästövähennystavoitteet, sillä tavoitteena on, että valtion kiinteistöt ovat hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä. Senaatti hyödyntää hankkeessa Rakennustiedon ympäristöluokitusta, ja luokituksen tavoitetasoksi on asetettu korkeat neljä tähteä.

Rakennustöiden vaikutukset alueelle

Työmaalla on vaikutusta muun muassa alueen katujärjestelyihin. Raitioliikennereitteihin ei ole tulossa työmaan vuoksi muutoksia, ja tavoitteena on, ettei liikenteeseenkään tulisi katkoja.

Hallituskatu on työmaa-aluetta koko rakennushankkeen ajan. Kevyen liikenteen kulku Hallituskadulla Ritarikadun ja Snellmaninkadun välillä pyritään pitämään auki koko rakennushankkeen ajan. Ritarikatu suljetaan Linnan korttelin kohdalta kokonaan rakennustyön ajaksi ja otetaan työmaan käyttöön. Liikenne ohjataan tältä katuväliltä väliltä Mariankadulle. Snellmaninkadun jalankulku Linnan korttelin kohdalta ohjataan Senaatintorin puolelle ja Aleksanterinkadun jalankulku Linnan korttelin kohdalta Aleksanterinkadun toiselle reunalle. Valtioneuvoston linnan viereisen korttelin rakennustyöt valmistuvat vuodenvaihteessa, jolloin Kirkkokatu avautuu taas liikenteelle.

Rakennushankkeesta ja sen vaikutuksista järjestettiin asukasinfo Kruununhaassa tiistaina 18.8.

Valtioneuvoston linnan rakennustyöt valmistuvat vuoden 2030 aikana, ja uudistetut tilat otetaan käyttöön 2031.

Valtioneuvoston kortteleiden rakennushankesivut:

https://www.senaatti.fi/hankkeet/valtioneuvoston-kortteleiden-peruskorjaus-ja-uudistaminen/

Lisätietoa rakennuksen historiasta: https://valtioneuvosto.fi/historia-ja-rakennukset/valtioneuvoston-linna