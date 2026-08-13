ETL, MTK, PTY: Ruokaketjun data jumittaa järjestelmissä
19.8.2026 11:29:17 EEST | Elintarviketeollisuusliitto ry | Tiedote
Ruokaketjussa syntyvää tietoa on pystyttävä hyödyntämään nykyistä sujuvammin koko ketjussa. MTK, ETL ja PTY korostavat, että ruoka-alan datatalouden kehittämisessä tarvitaan parempaa yhteentoimivuutta, reiluja pelisääntöjä ja konkreettisia hyötyjä kaikille ruokaketjun osapuolille. Myös päällekkäistä tietojen kirjaamista on vähennettävä.
Tuore maa- ja metsätalousministeriön tilaama selvitys ruoka-alan datatalouden kehittämistarpeista osoittaa, että datataloudella on strateginen merkitys koko ruokaketjun kilpailukyvylle. Selvityksen johtopäätökset ovat ajankohtaisia myös kansallisen ruokastrategian toimeenpanon käynnistyessä.
Selvitys osoittaa, että dataa syntyy ruokaketjussa paljon, mutta samaa tietoa kirjataan useisiin järjestelmiin eivätkä järjestelmät keskustele riittävästi keskenään. Tämä lisää hallinnollista työtä ja heikentää koko ketjun tehokkuutta. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Elintarviketeollisuusliitto (ETL) ja Päivittäistavarakauppa PTY katsovat, että seuraavaksi onkin keskityttävä parantamaan datan yhteentoimivuutta, osoittamaan sen konkreettisia hyötyjä ja rakentamaan yhteisiä pelisääntöjä, jotta kaikki ketjun toimijat kokevat datatalouden reiluksi.
Kerran kerättyä tietoa tulee voida hyödyntää luvitetusti useisiin tarkoituksiin. Tämä edellyttää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä sekä toimivia rajapintoja, joiden kautta viranomaisille kertyvä tietoa voidaan hyödyntää sujuvammin.
– Ruoka-alalla on päästävä ”raportoi vain kerran” -periaatteeseen. Samaa tietoa ei pidä joutua toimittamaan useaan kertaan toimijalta toiselle, eri viranomaisille tai järjestelmiin. Samalla on varmistettava rahoitus viranomaisjärjestelmien avaamiseen ja rajapintojen toteuttamiseen. Näin jo olemassa oleva data saadaan koko ruokaketjun käyttöön sääntelyn toimeenpanossa ja raportoinnissa, vähennetään päällekkäistä työtä ja vahvistetaan koko ketjun kilpailukykyä, Elintarviketeollisuusliiton johtava asiantuntija Riikka Korolainen sanoo.
Datatalouden kehittämisen pitää tuottaa hyötyjä kaikille ruokaketjun osapuolille. Tiedon jakaminen vaatii luottamusta, selkeitä pelisääntöjä ja vastavuoroisuutta.
– Tiedon tulee liikkua nykyistä sujuvammin molempiin suuntiin ruokaketjussa. Tuottajien on voitava hyödyntää ruokaketjun tietoa tehokkaammin tuotannon kehittämisessä, markkinaymmärryksen vahvistamisessa ja päätöksenteossa. Luottamuksen ja datatalouden pelinsääntöjen kehittyessä myös taloudelliset hyödyt konkretisoituvat oikeudenmukaisesti kaikille ruokajärjestelmän toimijoille, toteaa asiantuntija Heikki Aro Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta.
Selvitys nostaa esille tarpeen erottaa toisistaan lainsäädännön edellyttämä tieto ja liiketoiminnalle lisäarvoa tuottavaa tieto.
Lainsäädännön edellyttämän tiedon tulee kulkea neutraalisti ja tehokkaasti läpi koko ketjun aina kuluttajille saakka. Näin kuluttaja saa lain edellyttämät tiedot esimerkiksi tuotteiden alkuperästä, tuotantotavoista ja vastuullisuudesta.
Kaupallista lisäarvoa elintarviketeollisuudelle ja kaupalle tuottavan, alkutuotannosta saatavan tiedon hyödyntämisen ehtojen, käyttöoikeuksien ja hyötyjen jakautumisen tulee puolestaan perustua yhteisiin pelisääntöihin ja osapuolten välisiin sopimuksiin.
– Elintarvikealalla oleva tieto tulee saada tukemaan yritysten tehokasta toimintaa. Lakisääteisen tiedonkulun lisäksi tiedosta voidaan saada kaikille myös toiminnallista lisäarvoa. Esimerkiksi kaupalla on elintarvikemarkkinasta tietoa, jota PTY jo jakaa avoimesti verkkosivuillaan. Haluamme olla aloitteellisia yhdessä alkutuotannon edustajien kanssa tämän tiedon jalostamiseksi alkutuotannon suunnittelun tueksi, johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakaupasta korostaa.
Maa- ja metsätalousministeriöllä on tärkeä tehtävä tukea yhteisten valmiuksien kehittämistä sekä kytkeä datatalous osaksi kansallisen ruokastrategian toimeenpanoa.
Lisätiedot
ETL: johtava asiantuntija Riikka Korolainen, puh. 050 3558 177
MTK: asiantuntija Heikki Aro, puh. +358 50 593 9393
PTY: johtaja Ilkka Nieminen, puh. 050 042 2216
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Yhteyshenkilöt
Riikka KorolainenJohtava asiantuntijaETL
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Tietoa julkaisijasta
Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
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