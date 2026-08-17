Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Uusi sädehoitolaite vahvistaa syövänhoitoa
19.8.2026 09:03:01 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen keskussairaalan sädehoitoyksikössä on otettu käyttöön uusi, alan viimeisintä teknologiaa edustava sädehoitolaite.
Merkittävä investointi varmistaa, että sädehoitoa tarvitsevat syöpäpotilaat saavat jatkossakin laadukasta ja nykyaikaista hoitoa Päijät-Hämeessä.
Syövänhoidossa on haasteena kasvava hoidon tarve, sillä väestön ikääntyessä syöpään sairastuvien määrän ennustetaan lisääntyvän lähivuosina. Päijät-Hämeen keskussairaalan sädehoitoyksikön kapasiteetin ja toimintakyvyn kehittäminen on tärkeää.
Uusi laite soveltuu kaikkien sädehoitoa tarvitsevien aikuisten potilaiden hoitoon. Sen avulla voidaan hyödyntää nykyajan kehittyneitä hoitotekniikoita entistä tehokkaammin ja joustavammin.
Muutostöissä huomioitiin myös tilojen viihtyisyys
Uuden laitteen käyttöönotto kesti noin neljä kuukautta. Samalla uudistettiin hoito- ja säätötilat vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia.
Muutostöissä kiinnitettiin erityistä huomiota myös hoitoympäristöön. Sädehoitopotilaat käyvät hoidossa usein päivittäin useiden viikkojen ajan, joten rauhalliset, viihtyisät ja toimivat tilat ovat tärkeä osa hyvää hoitokokemusta.
Käyttöönoton aikana yksikön toiminta jatkui ilman keskeytyksiä henkilöstön joustavuuden ansiosta. Hoitoja toteutettiin väliaikaisesti pidennetyissä työvuoroissa, ja samalla uudistus tarjosi mahdollisuuden kehittää yksikön toimintaa laajemminkin.
Syöpäkeskus kokoaa maineikkaan syövänhoidon osaamisen yhteen
Sädehoitoyksikön lämminhenkinen ja laadukas hoito on kiirinyt mainetta myös maakuntarajojen ulkopuolella, mikä näkyy kasvavana kiinnostuksena hakeutua sädehoitoon Päijät-Hämeen ulkopuolelta.
Sädehoitoyksikkö on osa Päijät-Hämeen keskussairaalan syöpäkeskusta, joka kokoaa yhteen syövänhoidon, seurannan ja asiantuntijaosaamisen. Syöpäkeskuksen tavoitteena on tarjota potilaille sujuvat hoitopolut, korkeatasoista hoitoa sekä moniammatillista tukea sairauden eri vaiheissa.
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Yhteyshenkilöt
Heli MyllykangasOsastonhoitaja sädehoitoyksikköPuh:044 440 6015heli.myllykangas@paijatha.fi
Kuvat
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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