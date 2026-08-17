Mainiokodit avaa uuden ikääntyneiden hoivakodin Ouluun
19.8.2026 09:00:42 EEST | Mainiokodit | Tiedote
Mainiokodit laajentaa palvelujaan Oulussa avaamalla uuden hoivakodin Hintan kaupunginosaan. Arviolta loppuvuodesta 2027 avautuva Mainiokoti tarjoaa 79 asuinpaikkaa ikääntyneille. Yksikössä tarjotaan ympärivuorokautista ja yhteisöllistä asumista.
Kahteen kerrokseen sijoittuva hoivakoti tarjoaa asukkailleen turvallisen, viihtyisän ja esteettömän elinympäristön sekä yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa. Uuteen Mainiokotiin tulevat siirtymään Mainiokoti Ainolan asukkaat ja henkilökunta. Mainiokoti Ainolan asukkaat ja henkilökunta tulevat valitsemaan uudelle kodille nimen vielä tämän syksyn aikana.
– On hienoa saada uusi Mainiokoti Ouluun. Samalla saamme Mainiokoti Ainolan asukkaille ja henkilökunnalle hienot, nykyaikaiset ja toimivat tilat. Odotamme innolla, että pääsemme rakentamaan yhdessä kodikasta ja elämänmakuista arkea uudessa kodissa viihtyisässä ympäristössä, Mainiokotien palvelujohtaja Sinikka Sirviö kertoo.
Uusi Mainiokoti rakennetaan osoitteeseen Mäkituvantie 6, Hintan kaupunginosaan Ouluun. Koti sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella rauhallisessa ympäristössä, jossa luonto on lähellä.
– Kodissa toteutetaan laadukasta hoivaa ja huolenpitoa asukkaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Uusiin tiloihin valmistuu myös omavalmistuskeittiö, jossa kokkimme valmistavat asukkaille maukasta ruokaa päivittäin, Sirviö jatkaa.
Rakennus toteutetaan energiatehokkaana kiinteistönä, jossa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa aurinkosähköjärjestelmän sekä maalämmön avulla.
Lisätietoja:
Mainiokodit, palvelujohtaja, Sinikka Sirviö, sinikka.sirvio@mainiokodit.fi p. 040 5206 211
Mainiokodit
Mainiokodit on ikääntyneiden asumispalveluiden laatujohtaja Suomessa. Mainiokodeilla on noin sata hoivakotia eri puolilla Suomea, joissa on yli 4 000 asukaspaikkaa. Mainiokodit kuuluu Mehiläinen-konserniin. www.mainiokodit.fi
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