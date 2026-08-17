Mainiokodit

Mainiokodit avaa uuden ikääntyneiden hoivakodin Ouluun

19.8.2026 09:00:42 EEST | Mainiokodit | Tiedote

Jaa

Mainiokodit laajentaa palvelujaan Oulussa avaamalla uuden hoivakodin Hintan kaupunginosaan. Arviolta loppuvuodesta 2027 avautuva Mainiokoti tarjoaa 79 asuinpaikkaa ikääntyneille. Yksikössä tarjotaan ympärivuorokautista ja yhteisöllistä asumista.

Kuva: Mainiokodit
Kuva: Mainiokodit

Kahteen kerrokseen sijoittuva hoivakoti tarjoaa asukkailleen turvallisen, viihtyisän ja esteettömän elinympäristön sekä yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa. Uuteen Mainiokotiin tulevat siirtymään Mainiokoti Ainolan asukkaat ja henkilökunta. Mainiokoti Ainolan asukkaat ja henkilökunta tulevat valitsemaan uudelle kodille nimen vielä tämän syksyn aikana. 

– On hienoa saada uusi Mainiokoti Ouluun. Samalla saamme Mainiokoti Ainolan asukkaille ja henkilökunnalle hienot, nykyaikaiset ja toimivat tilat. Odotamme innolla, että pääsemme rakentamaan yhdessä kodikasta ja elämänmakuista arkea uudessa kodissa viihtyisässä ympäristössä, Mainiokotien palvelujohtaja Sinikka Sirviö kertoo. 

Uusi Mainiokoti rakennetaan osoitteeseen Mäkituvantie 6, Hintan kaupunginosaan Ouluun. Koti sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella rauhallisessa ympäristössä, jossa luonto on lähellä.  

– Kodissa toteutetaan laadukasta hoivaa ja huolenpitoa asukkaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Uusiin tiloihin valmistuu myös omavalmistuskeittiö, jossa kokkimme valmistavat asukkaille maukasta ruokaa päivittäin, Sirviö jatkaa.

Rakennus toteutetaan energiatehokkaana kiinteistönä, jossa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa aurinkosähköjärjestelmän sekä maalämmön avulla.  

Lisätietoja: 
Mainiokodit, palvelujohtaja, Sinikka Sirviö, sinikka.sirvio@mainiokodit.fi p. 040 5206 211 

Mainiokodit

Mainiokodit on ikääntyneiden asumispalveluiden laatujohtaja Suomessa. Mainiokodeilla on noin sata hoivakotia eri puolilla Suomea, joissa on yli 4 000 asukaspaikkaa. Mainiokodit kuuluu Mehiläinen-konserniin. www.mainiokodit.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Mainiokodit

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye