Elämäni Biisin uudet tähtisolistit ovat Noora Louhimo ja Tuure Kilpeläinen – uusi kausi käynnistyy Ylellä 12.9.
19.8.2026 14:18:36 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote
Lauantaina 12.9. Ylellä alkavan Elämäni Biisi -musiikkiviihdeohjelman uusi kausi kutsuu jälleen suomalaiset musiikin ystävät nauttimaan loistavista musiikkiesityksistä sekä arvailemaan, mikä kappale on kunkin kiinnostavan studiovieraan elämän biisi.
Pian alkava Elämäni Biisi -kausi sisältää tänä vuonna kymmenen jännittävää suoraa lähetystä sekä kolme taltioitua erikoisjaksoa. Kauden juontajana nähdään tuttuun tapaan palkittu Katja Ståhl ja musiikkiesityksistä vastaa Kalle Torniaisen johtama livebändi huikeiden tähtisolistien kera.
Uudistuksia täynnä olevalla kaudella saadaan nauttia ohjelmassa jatkavien tähtisolistien, Diandran, Lauri Mikkolan, Suvi Teräsniskan, Henri Piispasen ja Johanna Rauman lisäksi myös kahden uuden solistin esityksistä:
Raskaan musiikin laulaja Noora Louhimo tuli tänä vuonna koko kansan tietouteen Tähdet tähdet -ohjelmasta, jonka hän monien ennakkosuosikkina voitti. Nykyään soolouraa rakentava Louhimo toimi vuodesta 2012 viime vuoteen asti solistina Battle Beast -yhtyeessä.
“Olen vuosien varrella useasti haaveillut tästä pestistä ja vihdoin olen mukana. Ihanaa päästä jatkamaan monipuolista artistin työtä uusien upeiden kollegoiden kanssa ja esiintyä jälleen Suomen kansalle. Tästä tulee huikea kausi!” Louhimo kuvailee EB-pestiään.
Koko kansan tuntema muusikko ja laulaja-lauluntekijä Tuure Kilpeläinen tuo sielukkaat tulkintansa Elämäni Biisiin. Menevästä live-esiintymisestään tunnettu Kilpeläinen on julkaissut urallaan 11 albumia, joista viisi soolona ja kuusi Kaihon Karavaani -yhtyeen kanssa.
“Lähden ilolla mukaan suosittuun suomalaiseen ohjelmaan, joka tuo katsojia yhteen. Harva ohjelma edustaa samalla tavalla yhtenäiskulttuuria kuin Elämäni Biisi”, Kilpeläinen sanoo. “Minulle on kunnia päästä tulkitsemaan upean bändin johdolla monipuolisia kappaleita, jotka ovat ikkunoita vieraiden elämään. Odotan, että tästä tulee superhauska syksy!”
Louhimon ja Kilpeläisen lisäksi ohjelman orkesterissa tapahtuu yksi keskeinen muutos, kun nuoren polven kosketinsoitinvirtuoosi ja soundivelho Saku Maristo astuu koskettimien taakse. Sakun erityisosaamista on livekokoonpanojen musiikillinen ohjaaminen, ja hän toimii muun muassa SANNIn sekä Robin Packalenin yhtyeiden kapellimestarina.
Erikoisjaksoissa metallia, jazzia ja klassista musiikkia
Elämäni Biisin kausi sisältää yhdeksän Tampereen Mediapoliksesta lähetettävää lauantai-illan suoraa lähetystä 12.9.–7.11. Kauden viimeinen suora lähetys tehdään Helsingin Finlandia-talosta 14.11.
Halloween-lauantain 31.10. suoran lähetyksen teemana on metallimusiikki, jolloin myös jakson vieraat edustavat raskaamman musiikin genreä. Mukana on muun muassa Megadeth-yhtyeen kitaristi Teemu Mäntysaari sekä valokuvaaja Ville Juurikkala, joka on kuvannut ahkerasti rock- ja metallimusiikin bändejä ja artisteja (mm. Slash, Chester Bennington, HIM, Nightwish ja Apocalyptica).
Alkavan kauden erikoisjaksoihin kuuluu myös 19.12. nähtävä Jazzin juhlaa -teemajakso, johon on kerätty 14-henkinen big band. Orkesterin soittajiin kuuluvat mm. Linda Fredriksson, Kaisa Mäensivu sekä Teppo Mäkynen. Elämäni Biisin bändistä tutut Jukka Eskola, Pope Puolitaival ja Timo Kämäräinen ovat myös mukana tässä kokoonpanossa.
Helsingin Musiikkitalossa toteutetaan 26.12. ulostuleva klassisen musiikin erikoisjakso, jonka musiikista vastaa Radion Sinfoniaorkesteri. 2.1.2027 nähdään millennium-teemainen jakso, jossa kuullaan bilebiisejä millenniumin molemmilta puolilta.
Kauden jaksojen vieraat on valittu siten, että mukana on entistä enemmän myös nuorempien ikäpolvien edustajia sekä tiettyihin genreihin perehtyneitä vieraita. Katso kauden kaikki jaksovieraat ja muuta infoa tästä artikkelista.
“Tämän vuoden Elämäni Biisi -kausi on erityisen hieno sekä vieraiden, uusien solistien että teemajaksojen osalta”, Venla-palkittu juontaja Katja Ståhl kommentoi. “Erityisen jännittävää on päästä tekemään kauden päättävä suora lähetys Finlandia-talosta!”
Uusi kotipeli: Elämäni Biisi -tietäjä
Tällä kaudella kotipelinä pelataan uudistunutta Elämäni Biisi -tietäjää, joka löytyy Yle-sovelluksesta. Kotipeli on rakennettu kokonaan uudelle alustalle, joka on todettu toimivaksi ja osoittautunut erittäin suosituksi mm. Euroviisuissa ja jalkapallon MM-kisoissa.
Elämäni Biisi -tietäjän kausipeli kestää 10 viikkoa ja parhaat tietäjät palkitaan. Lisäksi kaikkien pelanneiden kesken arvotaan viikkopalkinto. Uutena ominaisuutena osallistuja voi nähdä myös Katjan ja EB-solistien veikkaukset pelissä sekä testata omia tietojaan heitä vastaan.
Elämäni Biisin Ylelle tuottaa Yellow Film & TV.
Elämäni Biisi 12.9. klo 21.00 alkaen Yle Areenassa ja Yle TV1:ssä.
Lue tiedote Ylen verkkosivuilta.
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Yhteyshenkilöt
Juhani Lassilamediaviestinnän asiantuntijaPuh:040 541 2365ext-juhani.lassila@yle.fi
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