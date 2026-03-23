Donut Lab on ostanut nanoteknologiayritys Nordic Nano Groupin
19.8.2026 11:59:11 EEST | Donut Lab | Tiedote
Donut Lab on saattanut päätökseen Nordic Nano Groupin yritysoston, jonka myötä yrityksen koko tiimi on siirtynyt Donut Labin palvelukseen. Samassa yhteydessä Donut Labin hallitukseen valittiin Nordic Nano Groupin Esa Parjanen ja Jarkko Aro.
Teknologiayhtiö Donut Lab on ostanut suomalaisen nanoteknologiayritys Nordic Nano Groupin koko osakekannan. Yrityskauppa syventää yhtiöiden jo pitkään jatkunutta yhteistyötä ja yhdistää tiimien osaamisen saman katon alle.
Nordic Nano Group on nanomateriaalien edelläkävijä, joka kehittää ympäristöystävällisiä nanoteknologiaratkaisuja aurinkoenergiaan, energian varastointiin ja vedyn tuotantoon. Yhtiö on kehittänyt uraauurtavaa aurinkoteknologiaansa jo vuosien ajan. Yritysoston myötä kaikki tähän liittyvät immateriaalioikeudet ja osaaminen ovat nyt samassa konsernissa Donut Labin moottori-, akku-, ohjaus- ja ohjelmistoteknologioiden kanssa.
”Olemme olleet Nordic Nanon kanssa jo pitkään tiiviissä yhteistyössä. Tämä yritysosto kokoaa ihmiset, osaamisen ja teknologiat saman konsernin alle ja antaa meille vahvan perustan tulevaa varten. Nordic Nanon vahva osaaminen ja teknologia tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia tuotestrategiamme kehittämiseen. Uskomme, että aurinkoteknologialla on tärkeä rooli Donut Labin seuraavassa vaiheessa, jota olemme suunnitelleet jo pitkään”, kertoo Donut Labin toimitusjohtaja Marko Lehtimäki.
“Olemme Nordic Nano Groupissa kehittäneet aurinkoteknologiaa pitkäjänteisesti vuosien ajan. On hienoa, että voimme jatkaa kehitystyötä osana Donut Labia. Yhdessä meillä on erinomaiset mahdollisuudet nopeuttaa teknologian testausta ja kehittämistä”, jatkaa Donut Labin uusi liiketoiminnan kehitysjohtaja Esa Parjanen, joka toimi Nordic Nano Groupin toimitusjohtajana.
Nordic Nano Groupin perustajat Donut Labin hallitukseen
Yrityskaupan seurauksena Nordic Nano Groupin perustajat Esa Parjanen ja Jarkko Aro valittiin Donut Labin hallitukseen. Samassa yhteydessä hallituksessa aiemmin toiminut Risto Siilasmaa siirtyi hallituksen tarkkailijaksi ja jatkaa tässä roolissa Donut Labin neuvonantajana.
“Hallituksen kokoonpanon muutos kuvastaa Donut Labin suuntaa yhtiön jatkaessa laajentumista uusille teknologia-alueille ja uusille markkinoille. Aro ja Parjanen tuovat hallitustyöskentelyyn vahvan teknisen- ja yrittäjätaustan sekä Nordic Nano Groupin teknologia-alueisiin liittyvää asiantuntemusta. Olemme kiitollisia siitä, että Siilasmaan kokemus ja neuvot ovat edelleen yhtiömme käytettävissä”, summaa Lehtimäki.
Nordic Nano Groupin perustajat ovat aloittaneet operatiivisissa tehtävissä Donut Labissa. Jarkko Aro toimii Donut Labin teollistamisjohtajana ja Esa Parjanen liiketoiminnan kehitysjohtajana. Nordic Nano Groupin päätutkija Bela Bhuskute siirtyy Donut Labin päätutkijaksi.
Osapuolet ovat sopineet, että yrityskaupan kokonaisarvoa ei kerrota julkisesti.
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Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:press@donutlab.com
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Donut Lab
Teknologiayhtiö Donut Lab tarjoaa kaikki sähköajoneuvojen rakentamiseen tarvittavat komponentit ja mahdollistaa niiden käytön eri toimialoilla. Donut Platform tarjoaa korkealuokkaisen valikoiman keskenään yhteensopivia komponentteja, mikä tekee sähköautojen valmistuksesta nopeaa ja taloudellista. Donut Motor on maailman ensimmäinen renkaaseen integroitu moottori, jossa korkein vääntötiheys ja tehotiheys yhdistyvät kevyeen rakenteeseen, eikä perinteisiä voimansiirtokomponentteja tarvita. Donut Battery on maailman ensimmäinen solid state -akku, joka on heti saatavilla tuotannossa oleviin ajoneuvoihin. Järjestelmät on suunniteltu monipuoliseen käyttöön ja ajoneuvoihin maalla, merellä ja ilmassa. Ne palvelevat auto-, ilmailu-, robotiikka-, meri- ja puolustusteollisuutta. www.donutlab.com
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