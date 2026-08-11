Hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut alkavat 24.8.2026
19.8.2026 10:03:53 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen johto on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut eli yt-neuvottelut. Työnantaja on lähettänyt neuvottelukutsun henkilöstöjärjestöjen edustajille. Yt-neuvottelut alkavat maanantaina 24.8.2026 ja kestävät vähintään kuusi viikkoa.
Yt-neuvotteluiden tarve perustuu hyvinvointialueen tuottavuusohjelman mukaiseen toiminnan ja talouden kehittämis- ja tasapainotustarpeeseen sekä vuoden 2027 talousarvion valmisteluun ja edellä mainittujen mahdollisiin henkilöstöä koskeviin vaikutuksiin. Talousarvion valmistelun perusteella arvioitu kokonaissäästötavoite olisi noin 40 miljoonaa euroa, josta pääosa olisi tuottavuusohjelman mukaisia kehittämis- ja säästötoimenpiteitä ja osa pohjautuisi lakisääteisiin muutoksiin.
Yt-neuvottelut kohdistuvat koko organisaatioon. Suunnitelluissa yt-neuvotteluissa painopiste on palvelujen sekä työn ja toiminnan uudelleenorganisoinnissa sekä näihin liittyen palvelussuhteiden muutostarpeissa.
Palveluiden kehittämisellä säästöjä
Yt-neuvotteluissa käsitellään tulevaisuuden palveluympäristöön liittyviä kehittämisratkaisuja osana hyvinvointialueen toiminnan, palveluiden ja talouden kokonaisuutta.
Työnantaja pyrkii saavuttamaan säästöjä uudistamalla toimintatapoja, ottamalla käyttöön uudenlaisia työskentelymalleja ja karsimalla palveluissa mahdollisesti olevia päällekkäisyyksiä. Uudistuksilla työnantaja tavoittelee muun muassa työn organisoinnin ja resurssien käytön tehostamista, toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun edelleen kehittämistä sekä ostopalveluiden käytön vähentämistä. Muutokset mahdollistaisivat esimerkiksi vuodeosastopaikkojen sekä muiden palveluissa käytettävien asiakaspaikkojen määrän tarkastelun ja tarvittaessa vähentämisen.
Henkilöstösäästöjen osuus arviolta noin 20 miljoonaa euroa
Talousarvion valmistelussa on alustavasti ja laskennallisesti arvioitu, että talouden tasapainotustarve edellyttää myös henkilöstökuluihin kohdistuvia toimenpiteitä. Henkilöstökulujen alustavasti arvioitu valmisteluvaiheen laskennallinen osuus olisi noin puolet tasapainotustarpeesta, eli noin 20 miljoonaa euroa. Se vastaa enintään noin 280 henkilötyövuoden verran säästöä henkilöstökuluissa.
Työnantaja tarkastelee henkilöstöresursseja suhteessa toimintaan ja sen tarpeeseen. Henkilöstösäästöjen saavuttamiseksi työnantajan tavoitteena on hyödyntää mahdollisuuksien mukaan henkilöstösuunnittelun eri keinoja. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi eläköitymisten hyödyntäminen, avoimeksi tulevien tehtävien täyttämisten tarkka harkinta ja määräaikaisten työsopimusten tarpeen arviointi. Mahdollisia henkilöstövaikutuksia voivat olla myös lomautukset ja irtisanomiset. Ennen mahdollisia irtisanomisia työnantaja selvittää mahdollisuudet tarjota henkilöstölle muita organisaatiossa tarjolla olevia tehtäviä. Työnantaja tukee myös henkilöstön uudelleentyöllistymistä.
Yt-neuvotteluiden seurauksena mahdollisesti toteutettavista muutoksista päätetään erikseen hallintosäännössä määritellyn toimivaltajaon mukaisesti siten, että neuvotteluista johtuvat muutokset voidaan soveltuvin osin huomioida vuoden 2027 talousarvion suunnittelussa.
Yhteyshenkilöt
Juhani Carlson
Vt. hyvinvointialuejohtaja
p. 05 231 6200
juhani.carlson@kymenhva.fi
Marjut Nieminen
Henkilöstöjohtaja
p. 040 661 3254
marjut.nieminen@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
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