Sähköteknisen kaupan liiton tilastot: kauppa piristynyt lähes 6 % viime vuodesta

Vuoden ensimmäisen puoliskon sähköteknisen tukkumyynnin arvo oli 594 miljoonaa euroa, mikä on 4,4 prosenttia enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2025. Toisen kvartaalin myynnin arvo oli 5,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo STK:n tuore tilasto.

Sähköteknisen kaupan liiton tilastojen mukaan sähköteknisten laitteiden tukkumyynti on saavuttanut lähes vuoden 2022 tason, kun verrataan vastaavia kvartaaleja toisiinsa. Myynti koostuu monipuolisista tuotteista, kuten kaapelit, asennustyössä tarvittavat osat ja valaisimet.

Tukkutilasto kertoo jatkuvasti valikoimissa olevien tuotteiden menestyksestä, valmistajien ja maahantuojien tilasto sisältää myös asiakkaille kustomoituja projektituotteita, joita myydään suoraan suurempiin hankkeisiin.

– Datakeskusten ja sähköverkkojen rakentaminen ja ylläpito ovat pitäneet alan myyntiä yllä, ja niissä suomalaisilla tuotteilla ja palveluilla on merkittävä rooli kasvun tuottamisessa, kertoo STK toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen.

– Hankkeet hyödyttävät suomalaisia tekijöitä kaivurin kuljettajista sähköasentajiin ja -suunnittelijoihin samalla, kun hankkeisiin myydään kotimaisia kaapeleita ja sähkökeskuksia.

Kasvu tarvitsee tekijöitä. Nuorten ikäluokkien pienentyessä sähkön ammattilaisista ennakoidaan tulevan pulaa, ja tarpeiden kasvun jatkuessa pula vain syvenee. Ala on investoinut viime vuosina uusiin tehtaisiin ja tukkulogistiikkaan. Energiamurroksen ja sen luoman kasvun jatkuminen ruokkii työvoiman tarvetta myös jatkossa.

Samaan aikaan kun nuorille tarjottavan sähköalan koulutuksen laadusta on pidettävä huolta, pitää myös aikuisten alanvaihtoa sähkölle tukea kunnolla, Muhonen toteaa.

– Ammattikouluissa toista tutkintoa tekevien koulutustarjonta on poistettu ja aikuiskoulutustukea ei enää ole. Haluttomuudesta panostaa sähköalan koulutukseen voi koitua turha kasvun pullonkaula.