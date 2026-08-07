Maksamisen tulevaisuus ja Euroopan talouskasvun edellytykset keskustelun aiheina Turun Eurooppa-foorumissa 27.8.2026
19.8.2026 10:50:00 EEST | Suomen Pankki | Uutinen
Suomen Pankki on mukana ohjelmajärjestäjänä Turun Eurooppa-foorumissa ja järjestää kaksi tilaisuutta torstaina 27.8.2026. Perinteisen Esko Antola -luennon aiheena klo 11 on digitaalinen euro. Iltapäivän ohjelmassa klo 14.45 keskustellaan työn tuottavuuden ja inhimillisen pääoman kasvusta. Tapahtumapaikkana on Turun Kaupunginteatteri.
Esko Antola -luento: Digieuro – eurooppalainen vaihtoehto digitaaliseen maksamiseen
Suomen Pankki on järjestänyt Eurooppa-foorumin alkuvuosista lähtien Esko Antola -luennon, joka on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä ohjelmiston päätapahtumana. Tänä vuonna luento järjestetään torstaina 27.8.2026 klo 11.00–12.00 Turun Kaupunginteatterin päänäyttämöllä. Tilaisuuden teemana on Digieuro – eurooppalainen vaihtoehto digitaaliseen maksamiseen.
Käteisen käytön vähentyessä sähköiset maksutavat ovat yleistyneet. Eurooppalaisten käyttämät digitaaliset maksamisen ratkaisut ovat tällä hetkellä riippuvaisia Euroopan ulkopuolisista kaupallisista toimijoista. Kun digimaksut valtaavat alaa käteismaksuilta, korostuu tarve saada käteisen rinnalle julkinen digitaalinen maksuväline.
Suomen Pankin johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki luennoi digieurosta, jonka jälkeen aihetta syvennetään paneelikeskustelussa. Keskustelemassa ovat europarlamentaarikko Aura Salla, OP Pohjolan arjen talouden palveluista vastaava johtaja Masa Peura sekä Kuluttajaliiton varapääsihteeri Paula Pessi. Paneelikeskustelua moderoi Suomen Pankin maksujärjestelmät-osaston osastopäällikkö Aleksi Grym.
"Elämme aikakautta, jota leimaa epävarmuus. Geopolitiikka näkyy myös maksamisessa. Digitalisaatio on tehnyt maksamisesta nopeampaa ja helpompaa, mutta samalla maksaminen on keskittynyt voimakkaasti. Se, mikä eilen oli tehokkuutta, voi tänään olla haavoittuvuutta. Yksi eurojärjestelmän keskeisistä hankkeista eurooppalaisen maksamisen toimintavarmuuden vahvistamiseksi on digitaalinen euro", toteaa Suomen Pankin johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki.
Digitaalinen keskuspankkiraha (CBDC) on noussut tutkijoiden ja keskuspankkiirien puheisiin viime vuosien aikana. Eurojärjestelmä tutkii ja valmistautuu mahdollisuuteen laskea liikkeeseen digitaalisessa muodossa olevaa keskuspankkirahaa vuoden 2029 aikana. Euroalueen kansalaisille suunnatusta maksuvälineestä käytetään nimitystä digieuro. Digieuron tarkoituksena on täydentää käteistä ja nykyisiä yksityisen sektorin ratkaisuja.
European Human Capital – kilpailukyvyn ankkuri ja kasvun moottori
Suomen Pankin isännöimässä iltapäivän tilaisuudessa 27.8.2026 klo 14.45–15.30 keskustellaan työn tuottavuuden kasvusta ja inhimillisen pääoman rapautumisesta. Euroopan unioni on rakentunut vapaan liikkuvuuden ja yhteismarkkinoiden varaan, mutta EU ei ole kyennyt tuottamaan kestävää talouskasvua sen keskeisiin kilpailijoihin verrattuna. Yksi merkittävä haaste voi olla inhimillisen pääoman rapautuminen. Muun muassa Suomen Pankin tutkimuksissa korostetaan, että työn tuottavuuden kasvu on hiipunut ja inhimillisen pääoman kasvu uhkaa tulevaisuudessa kääntyä laskuun.
Haastattelussa on tarkoitus keskittyä kysymykseen siitä, mitkä tekijät estävät inhimillisen pääoman kasvua Euroopassa ja miten inhimillinen pääoma voidaan parhaiten muuntaa kestäväksi talouskasvuksi ja innovaatioiksi. Haastateltavina Helsingin yliopiston professori Jari Eloranta ja Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Meri Obstbaum. Moderaattorina toimii Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikkö Juha Kilponen.
Suomen Pankki Eurooppa-foorumissa
Eurooppa-foorumi on suurin suomalainen EU-teemainen kansalaistapahtuma, joka järjestetään kolmipäiväisenä hybriditapahtumana 26.–28.8.2026. Tapahtumapaikkana on Turun Kaupunginteatteri ja kaikki ohjelmaosuudet ovat katsottavissa reaaliaikaisesti verkossa. Teemana tänä vuonna on "Arvot, innovaatiot ja turvallisuus EU:n menestyksen perustana". Kolmen päivän aikana Turussa nähdään 40 ohjelmaosuutta ja yli 150 puhujaa, jotka tarkastelevat Euroopan tulevaisuutta muun muassa kilpailukyvyn, vihreän siirtymän, turvallisuuden ja innovaatioiden näkökulmista.
Eurooppa-foorumin ohjelma löytyy osoitteesta https://europeforum.fi/ohjelma/. Osallistuminen paikan päällä vaatii ennakkoilmoittautumisen järjestäjän verkkosivuilla. Eurooppa-foorumin järjestää Eurooppa-Foorumi Turussa ry – Europa Forum i Åbo rf.
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Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
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