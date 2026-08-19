Mitä työ, yhteiskunta, teknologia ja talous kertovat Suomesta juuri nyt? 23.6.2026 09:02:00 EEST | Tiedote

Valtiokonttorin juhlavuoden artikkelit piirtävät yllättävän yhtenäisen kuvan Suomesta vuonna 2026. Ne kertovat maasta, joka etsii tasapainoa muutoksen keskellä: työelämä muovautuu uusiksi, verkostot pitävät yhteiskuntaa koossa, tekoäly haastaa ajattelun rakenteet ja taloushistoria muistuttaa, miksi velka ei ole vain numeroita. Neljä näkökulmaa, yksi tarina – yhteiskunta, joka elää murroksessa mutta ei kadota suuntaansa.