Valtio laskee liikkeeseen uuden 7-vuotisen viitelainan
19.8.2026 10:17:58 EEST | Valtiokonttori | Tiedote
Valtio laskee tänään liikkeeseen uuden viitelainan, joka erääntyy maksettavaksi 15.4.2033.
Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat BNP Paribas, BofA Securities, Danske Bank, Deutsche Bank ja J.P. Morgan.
Tarjouskirja avattiin keskiviikkona 19.8.2026. Valtiokonttori viestii liikkeeseenlaskusta lisää lainan hinnoittelun jälkeen.
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Yhteyshenkilöt
Jussi TuulisaariapulaisjohtajaVelanhallintaPuh:0295 50 3819jussi.tuulisaari@valtiokonttori.fi
Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja kassasta, valtionvelan riskienhallinnasta sekä valtion luottoluokitussuhteista. Lue lisää työstämme: valtionvelka.fi
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