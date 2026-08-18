Elina Brotheruksen ja Lauri Astalan sekä Marina Abramovićin -näyttelyt historiallisessa Aaltosiilossa Oulussa
21.8.2026 09:45:02 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote
Vuonna 1931 valmistunut entisen Toppilan selluloosatehtaan hakesiilo tarjoaa todella erityisen paikan taidenäyttelyille. Rakennus on yksi Aaltojen varhaisimmista teollisuuskohteista. Euroopan kulttuuripääkaupunkivuonna siilolla on koettavissa tapahtumia ja näyttelyjä.
Oulun Toppilassa sijaitsevassa uniikissa Aalto Siilossa on parhaillaan nähtävillä Elina Brotheruksen Women on Waves. Näyttelyssä saa ensiesityksensä Lauri Astalan uusi videoteos Se voisi olla kuka tahansa (2026). Brotherus ja Astala ovat Pohjoismaiden tunnetuimpia nykytaiteilijoita. Harva tietää, että Elinalla on juuret Oulussa: hänen isoäitinsä Elsa oli kotoisin Oulujoen Värtöstä.
Brotherus tuo siiloon Aalto-näyttelyn, joka keskittyy Alvar, Aino ja Elissa Aallon piirtämien kotien arkkitehtuuriin ja fiktiivisiin tarinoihin. Astalan videoteoksen lähtökohtana ovat Elinan valokuvat Aallon Maison Louis Carrésta Ranskasta. Videomateriaali on toteutettu tekoälyn avulla.
'Naisia Aalloilla' on esillä 5.–30.8.2026 Meri-Toppilan Aalto-Siilossa. Näyttely on toteutettu yhteistyössä Pohjoisen Valokuvakeskuksen kanssa.
Brotheruksen näyttelyn jälkeen siiloon rakentuu Marina Abramovićin Skin, Salt and Tears -näyttely, joka on esillä 2.–5. syyskuuta. Abramović on yksi nykytaiteen vaikutusvaltaisimmista hahmoista 1970-luvulta lähtien sekä performanssitaiteen edelläkävijä, joka kytkee toisiinsa kehollisuuden, kestävyyden, ajan, uudelleenesittämisen ja yleisön osallistumisen. Ouluun tulevassa näyttelyssä nähdään uusia ja aiemmin näkemättömiä teoksia, jotka ovat kehittyneet jo jonkin aikaa. Näyttely on Marina Abramovićin ja Factum Arten yhteistyö.
Abramovićin näyttelyn aikana Siilossa nähdään kaksi esitystä Alexandra Gustafssonin, Antonia Hennin ja Illjanan performanssiteoksesta Betonikatedraali (The Concrete Cathedral) 4. ja 5. syyskuuta. Kyseessä on performanssiteos merkityksen etsimisestä jatkuvasti muuttuvassa jälkiteollisessa maailmassa.
AaltoSiilo on Alvar ja Aino Aallon suunnittelema, vuonna 1931 valmistunut entisen Toppilan selluloosatehtaan hakesiilo. Rakennus on yksi Aaltojen varhaisimmista teollisuuskohteista ja merkittävä esimerkki modernin betoniarkkitehtuurin kehityksestä. Vuosikymmeniä tyhjillään ollut rakennus on parhaillaan mittavassa restauroinnissa, jossa sen ainutlaatuinen arkkitehtuuri ja historialliset rakenteet säilytetään ja rakennukselle luodaan uusi elämä kulttuurin, taiteen ja tutkimuksen keskuksena.
Lisätietoa näyttelyistä ja tarkemmat aikataulut:
Naisia Aalloilla - Elina Brotherus ja Alvar Aallon kodit
Exhibition: Marina Abramović, Skin, Salt and other materials
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aaltosiilo Oulu:
Valentino Tignanelli, Projektipäällikkö / Project manager AaltoSiilo Ry,
+358 45 806 3171
Anna Niemelä
+358 40 704 0050
Factum Foundation viestintä: Nicolas Belliard
nicolas.beliard@factum-arte.com
Kuvat
Linkit
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026
Moniaistinen mediataidenäyttely Kuuttaren puutarha aukeaa syyskuussa Kivisydämeen – liput myynnissä18.8.2026 16:25:25 EEST | Tiedote
Tanskalaistaiteilija Jakob Kudsk Steensenin installaatio muuttaa osan Oulun Kivisydän-pysäköintihallista virtuaaliseksi maailmaksi syyskuussa. Se yhdistää tieteen, luonnon ja digitaalisen taiteen immersiiviseksi kokonaisuudeksi.
Kesäillan kattaus houkutteli yli 20 000 ihmistä Oulun keskustaan17.8.2026 14:57:49 EEST | Tiedote
Euroopan kulttuuripääkaupungin kesän kohokohtiin lukeutuva Kesäillan kattaus houkutti keskustaan reilu 20 000 ihmistä. Kaikille avoin ja pääsymaksuton tapahtuma järjestettiin lauantaina 15. elokuuta. Tapahtumassa katettiin noin kilometrin verran pöytiä halki Oulun keskustan. Monipuolista ohjelmaa tarjoiltiin kolmella lavalla ja katujen varsilla.
Fotografiska Tallinnan PLAY-näyttelyssä kuraattorikierroksia perjantaina Oulussa11.8.2026 09:30:11 EEST | Tiedote
Pääsymaksuton Perjantaiklubi-tapahtumasarja tarjoilee Oulussa maistiaisia Euroopan kulttuuripääkaupungin ohjelmasta eri teemoilla. Klubin aikana Fotografiska Tallinnan PLAY-näyttelyyn on jatkettu aukiolo klo 23 saakka ja edullisempi sisäänpääsy. Seuraava klubi kutsuu perjantaina 14. elokuuta, ja illan teemana on vaikuttava PLAY-näyttely.
Oulun kaduille odotetaan tuhansia vieraita Kesäillan kattaukseen 15.8.5.8.2026 08:20:00 EEST | Tiedote
Kesäillan kattaus kutsuu oululaiset ja vierailijat nauttimaan monipuolisesta ruoasta ja ohjelmasta sekä yhdessäolosta kauniiden pöytien ääreen lauantaina 15. elokuuta. Tapahtuma on kaikille avoin, pääsymaksuton ja ikärajaton. Tapahtuma tuo muutoksia liikennejärjestelyihin Oulun keskustassa.
Elojazzeilla ennätysmäärä pääsymaksutonta ohjelmaa28.7.2026 13:40:21 EEST | Tiedote
Jazzin saapumisesta Suomeen tulee kuluneeksi sata vuotta. Juhlan kunniaksi Elojazz laajenee yhdessä Oulu2026:n kanssa koko Oulun keskustan kattavaksi nelipäiväiseksi Elojazz Villageksi eli jazzkyläksi 30.7.–2.8.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme