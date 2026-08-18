Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026

Elina Brotheruksen ja Lauri Astalan sekä Marina Abramovićin -näyttelyt historiallisessa Aaltosiilossa Oulussa

21.8.2026 09:45:02 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote

Jaa

Vuonna 1931 valmistunut entisen Toppilan selluloosatehtaan hakesiilo tarjoaa todella erityisen paikan taidenäyttelyille. Rakennus on yksi Aaltojen varhaisimmista teollisuuskohteista. Euroopan kulttuuripääkaupunkivuonna siilolla on koettavissa tapahtumia ja näyttelyjä.

AaltoSiilo
258 neliömetrin ja 28 metriä korkea Aaltosiilo muuntuu monipuoliseksi tilaksi kulttuuritapahtumille, esityksille ja näyttelyille yhteistyössä keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa Suomesta ja muualta Euroopasta. Linnea Laatikainen Oulu2026

Oulun Toppilassa sijaitsevassa uniikissa Aalto Siilossa on parhaillaan nähtävillä Elina Brotheruksen Women on Waves. Näyttelyssä saa ensiesityksensä Lauri Astalan uusi videoteos Se voisi olla kuka tahansa (2026). Brotherus ja Astala ovat Pohjoismaiden tunnetuimpia nykytaiteilijoita. Harva tietää, että Elinalla on juuret Oulussa: hänen isoäitinsä Elsa oli kotoisin Oulujoen Värtöstä.

Brotherus tuo siiloon Aalto-näyttelyn, joka keskittyy Alvar, Aino ja Elissa Aallon piirtämien kotien arkkitehtuuriin ja fiktiivisiin tarinoihin. Astalan videoteoksen lähtökohtana ovat Elinan valokuvat Aallon Maison Louis Carrésta Ranskasta. Videomateriaali on toteutettu tekoälyn avulla.
'Naisia Aalloilla' on esillä 5.–30.8.2026 Meri-Toppilan Aalto-Siilossa. Näyttely on toteutettu yhteistyössä Pohjoisen Valokuvakeskuksen kanssa.

Brotheruksen näyttelyn jälkeen siiloon rakentuu Marina Abramovićin Skin, Salt and Tears -näyttely, joka on esillä 2.–5. syyskuuta. Abramović on yksi nykytaiteen vaikutusvaltaisimmista hahmoista 1970-luvulta lähtien sekä performanssitaiteen edelläkävijä, joka kytkee toisiinsa kehollisuuden, kestävyyden, ajan, uudelleenesittämisen ja yleisön osallistumisen. Ouluun tulevassa näyttelyssä nähdään uusia ja aiemmin näkemättömiä teoksia, jotka ovat kehittyneet jo jonkin aikaa. Näyttely on Marina Abramovićin ja Factum Arten yhteistyö. 

Abramovićin näyttelyn aikana Siilossa nähdään kaksi esitystä Alexandra Gustafssonin, Antonia Hennin ja Illjanan performanssiteoksesta Betonikatedraali (The Concrete Cathedral) 4. ja 5. syyskuuta. Kyseessä on performanssiteos merkityksen etsimisestä jatkuvasti muuttuvassa jälkiteollisessa maailmassa.

AaltoSiilo on Alvar ja Aino Aallon suunnittelema, vuonna 1931 valmistunut entisen Toppilan selluloosatehtaan hakesiilo. Rakennus on yksi Aaltojen varhaisimmista teollisuuskohteista ja merkittävä esimerkki modernin betoniarkkitehtuurin kehityksestä. Vuosikymmeniä tyhjillään ollut rakennus on parhaillaan mittavassa restauroinnissa, jossa sen ainutlaatuinen arkkitehtuuri ja historialliset rakenteet säilytetään ja rakennukselle luodaan uusi elämä kulttuurin, taiteen ja tutkimuksen keskuksena.

Lisätietoa näyttelyistä ja tarkemmat aikataulut:
Naisia Aalloilla - Elina Brotherus ja Alvar Aallon kodit
Exhibition: Marina Abramović, Skin, Salt and other materials

Avainsanat

aaltosiilooulueuroopan kulttuuripääkaupunkioulu2026

Yhteyshenkilöt

Aaltosiilo Oulu:

Valentino Tignanelli, Projektipäällikkö / Project manager AaltoSiilo Ry,
+358 45 806 3171

Anna Niemelä
+358 40 704 0050

Factum Foundation viestintä: Nicolas Belliard
nicolas.beliard@factum-arte.com

Kuvat

AaltoSiilo
258 neliömetrin ja 28 metriä korkea Aaltosiilo muuntuu monipuoliseksi tilaksi kulttuuritapahtumille, esityksille ja näyttelyille yhteistyössä keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa Suomesta ja muualta Euroopasta.
Linnea Laatikainen Oulu2026
Lataa

Linkit

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.  

Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye