Elina Brotheruksen ja Lauri Astalan sekä Marina Abramovićin -näyttelyt historiallisessa Aaltosiilossa Oulussa

Oulun Toppilassa sijaitsevassa uniikissa Aalto Siilossa on parhaillaan nähtävillä Elina Brotheruksen Women on Waves. Näyttelyssä saa ensiesityksensä Lauri Astalan uusi videoteos Se voisi olla kuka tahansa (2026). Brotherus ja Astala ovat Pohjoismaiden tunnetuimpia nykytaiteilijoita. Harva tietää, että Elinalla on juuret Oulussa: hänen isoäitinsä Elsa oli kotoisin Oulujoen Värtöstä.

Brotherus tuo siiloon Aalto-näyttelyn, joka keskittyy Alvar, Aino ja Elissa Aallon piirtämien kotien arkkitehtuuriin ja fiktiivisiin tarinoihin. Astalan videoteoksen lähtökohtana ovat Elinan valokuvat Aallon Maison Louis Carrésta Ranskasta. Videomateriaali on toteutettu tekoälyn avulla.

'Naisia Aalloilla' on esillä 5.–30.8.2026 Meri-Toppilan Aalto-Siilossa. Näyttely on toteutettu yhteistyössä Pohjoisen Valokuvakeskuksen kanssa.

Brotheruksen näyttelyn jälkeen siiloon rakentuu Marina Abramovićin Skin, Salt and Tears -näyttely, joka on esillä 2.–5. syyskuuta. Abramović on yksi nykytaiteen vaikutusvaltaisimmista hahmoista 1970-luvulta lähtien sekä performanssitaiteen edelläkävijä, joka kytkee toisiinsa kehollisuuden, kestävyyden, ajan, uudelleenesittämisen ja yleisön osallistumisen. Ouluun tulevassa näyttelyssä nähdään uusia ja aiemmin näkemättömiä teoksia, jotka ovat kehittyneet jo jonkin aikaa. Näyttely on Marina Abramovićin ja Factum Arten yhteistyö.

Abramovićin näyttelyn aikana Siilossa nähdään kaksi esitystä Alexandra Gustafssonin, Antonia Hennin ja Illjanan performanssiteoksesta Betonikatedraali (The Concrete Cathedral) 4. ja 5. syyskuuta. Kyseessä on performanssiteos merkityksen etsimisestä jatkuvasti muuttuvassa jälkiteollisessa maailmassa.

AaltoSiilo on Alvar ja Aino Aallon suunnittelema, vuonna 1931 valmistunut entisen Toppilan selluloosatehtaan hakesiilo. Rakennus on yksi Aaltojen varhaisimmista teollisuuskohteista ja merkittävä esimerkki modernin betoniarkkitehtuurin kehityksestä. Vuosikymmeniä tyhjillään ollut rakennus on parhaillaan mittavassa restauroinnissa, jossa sen ainutlaatuinen arkkitehtuuri ja historialliset rakenteet säilytetään ja rakennukselle luodaan uusi elämä kulttuurin, taiteen ja tutkimuksen keskuksena.

Lisätietoa näyttelyistä ja tarkemmat aikataulut:

Naisia Aalloilla - Elina Brotherus ja Alvar Aallon kodit

Exhibition: Marina Abramović, Skin, Salt and other materials