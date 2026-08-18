Kokoomus esittää pidempää ja parempaa vanhempainpäivärahaa
19.8.2026 10:59:46 EEST | Kansallinen kokoomus | Tiedote
Kokoomuksen ministeriryhmä ehdottaa perhevapaajärjestelmän uudistamista seuraavalla vaalikaudella. Ministeriryhmä on kokoontunut kesäkokoukseen Pirkanmaalle ja Päijät-Hämeeseen 18.-19.8.2026.
Kokoomus tavoittelee perhevapaiden uudistamisella muun muassa lapsiperheiden toimeentulon parantamista, varhaiskasvatuksen osallistumisasteen ja työllisyysasteen nostamista sekä työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvon vahvistamista.
Puolueen perhevapaamallin esitteli sosiaaliturvaministeri, puolueen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen.
”Haluamme parantaa ja pidentää ansiosidonnaista vanhempainpäivärahaa ja pidentää vanhempien yhtäaikaista vapaata kolmesta viikosta viiteen. Haluamme todellisen parannuksen, joka koskee kaikkia perheitä ja parantaisi isien kannustimia jäädä kotiin hoitamaan pieniä lapsia. Lapset tarvitsevat myös isiä kotona”, Partanen linjaa.
Tavoitteena vahvempi työ- ja perhe-elämän tasa-arvo
Suomessa naisten työllisyysaste on matalampi ja sukupuolten välinen palkkaero on suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. Yksi syy on pohjoismaisessa vertailussa poikkeuksellisen pitkässä kotihoidontuessa, jota käyttävät lähinnä naiset. Pitkät tukijaksot keskittyvät erityisesti matalammin koulutetuille, pienituloisille ja maahanmuuttajataustaisille äideille.
"Tämä ei ole tukea käyttävien syytä. Yhteiskunnan on muokattava järjestelmää sellaiseksi, että tasa-arvo vahvistuu ja perheiden taloudellinen tilanne paranee”, Partanen sanoo.
Partanen muistuttaa, että pitkät kotihoidontukikaudet laskevat työllisyysasteen lisäksi varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. Moni varhaiskasvatuksesta erityisen paljon hyötyvä lapsi jää varhaiskasvatuksen ulkopuolelle. Partasen mukaan työelämään ja varhaiskasvatukseen osallistumisella on tärkeä rooli maahanmuuttajataustaisten lasten ja vanhempien kototutumisessa.
”Ne lapset, joiden perheissä on vaikeuksia, hyötyvät päiväkodista kaikkein eniten. Varhaiskasvatus on suomalaisen koulutusjärjestelmän vaikuttavin osa ja jokaisen lapsen oikeus. Varhaiskasvatukseen osallistumisella on myös tärkeä rooli maahanmuuttajataustaisten lasten kielten oppimiselle ja kotoutumiselle”, Partanen lisää.
Uusi malli kannustaa perhevapaiden jakamiseen mutta säilyttää valinnanvapauden
Kokoomus lakkauttaisi kotihoidontuen, mutta kasvattaisi samalla ansiosidonnaisen perhevapaan pituutta 40 päivällä. Muutos vahvistaisi lapsiperheiden vanhempien työllisyyttä laskennallisesti jopa yli 20 000 työllisellä. Lisäksi perheitä kannustettaisiin vapaiden nykyistä tasaisempaan jakamiseen tekemällä siirretyistä perhevapaapäivistä tasasuuruisia (noin 800 €/kk).
”Vanhempien osallistuminen työelämään on varmin ja kestävin tapa vähentää lapsiperheiden köyhyyttä ja toimeentulohaasteita. Äidillä ja isillä pitää olla töitä. Haluamme säilyttää mahdollisuuden perheiden valinnanvapauteen, mutta samalla kannustaa vapaiden tasaiseen jakamiseen ja vanhempien nopeaan paluuseen työelämään”, Partanen sanoo.
Kokoomus ehdottaa, että lapsen kumpikin vanhempi saisi jatkossa 200 päivää ansiosidonnaista vanhempainpäivärahaa, josta 65 päivää olisi siirrettävissä toiselle vanhemmalle. Yhteensä 400 päivää riittäisi noin 67 viikon eli 16 kuukauden perhevapaaseen, kun päivärahaa maksettaisiin jatkossakin pääsääntöisesti kuudelta päivältä viikossa.
Kokoomus nostaisi maltillisesti ansiosidonnaisten vanhempainpäivärahojen korvausastetta, jotta perhevapaa laskisi nykyistä vähemmän perheiden tulotasoa. Lisäksi puolue ehdottaa vanhemmille mahdollisuutta pitää perhevapaata yhtäaikaisesti 5 viikkoa nykyisen 3 viikon sijaan. Tavoitteena on lisätä vastasyntyneiden ja äitien saamaa apua ja tukea arkeen heti synnytyksen jälkeen.
"Tuo aika on valtavan herkkää ja monille perheille haastavaa. Molempien vanhempien pidempi yhteinen perhevapaa olisi tärkeä parannus ja auttaisi myös vanhemmuuteen kasvussa", Partanen jatkaa.
Perhevapaamalli perustuu puolueen kesäkuussa hyväksyttyyn tavoiteohjelmaan.
Lisätiedot:
Emmi Venäläinen, sosiaaliturvaministerin erityisavustaja, puh. 0442811234
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