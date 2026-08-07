MYRY ja Tela: YEL-maksujen reaaliaikaisuuden vahvistaminen on tervetullut parannus hallituksen YEL-uudistukseen
19.8.2026 10:37:56 EEST | Työeläkevakuuttajat Tela | Tiedote
Työeläkevakuuttajat Tela ja mikro- ja yksinyrittäjien etujärjestö MYRY kiittelevät sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasta reaaliaikaisuuden edistämisestä YEL-uudistuksen jatkovalmistelussa. Ministeri Partanen kertoi aiemmin Ylen haastattelussa, että maan hallitus korjaa kesällä valmistelussa ollutta hallituksen esitystä siten, että eläkemaksut perustuisivat ajantasaisempiin tulotietoihin kuin alun perin suunniteltiin.
Ministeri Partasen mukaan YEL-uudistuksen lausuntopalautteessa on tunnistettu tarve parantaa reaaliaikaisuutta yrittäjän ansiotiedoissa, joihin yrittäjän eläkemaksu pohjautuu uudistuksen myötä joko kokonaan tai osittain yrittäjän valitsemasta mallista riippuen. Kesällä lausuntokierroksella olleessa esityksessä YEL-maksu olisi perustunut viimeisimpään vahvistettuun verotukseen, mikä olisi tarkoittanut käytännössä noin kahden vuoden viivettä tulotiedoissa.
MYRY ja Tela vaativat omissa lausunnoissaan, että YEL-maksun määräytymisen tulisi olla hallituksen esitystä reaaliaikaisempaa ja hyödyntää kansallisen tulorekisterin tulotietoja niiden yrittäjien kohdalla, joilla tietoja on käytettävissä. Olisi tärkeää etsiä ratkaisu myös toiminimiyrittäjien tulotietojen saamiseksi tulorekisteriin ja YEL-vakuuttamisen käyttöön. Reaaliaikaisempaan tietoon perustuva järjestelmä helpottaisi yrittäjien arkea ja parantaisi luottamusta eläketurvaan.
– On erittäin myönteistä, että jatkovalmistelussa etsitään keinoja parantaa yrittäjien eläkevakuuttamisen ajantasaisuutta. Merkittävintä on, että uudistus vie yrittäjien eläkejärjestelmää kohti periaatetta, jossa eläkevakuutus perustuu yhä vahvemmin todellisiin ansioihin. Se on historiallinen muutos suomalaisessa yrittäjäeläkejärjestelmässä ja askel kohti oikeudenmukaisempaa sekä ymmärrettävämpää vakuuttamista, sanoo Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén.
– Reaaliaikaisemmat tulotiedot ovat välttämättömät, jotta YEL-maksut vastaisivat yrittäjän todellista tilannetta. Järjestelmän on voitava joustaa tulojen muuttuessa. Siksi on hyvin tärkeää, että keinot tulotietojen ajantasaisuuden parantamiseksi selvitetään nyt huolella, sanoo MYRYn toiminnanjohtaja Liisa Hanén.
YEL-uudistuksen on määrä edetä eduskuntaan syksyn aikana. Ylen mukaan ministeriö arvioi parhaillaan, miten yrittäjien eläkemaksujen perusteena olevia tietoja voitaisiin päivittää nykyistä nopeammin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saara-Sofia Sirén
Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja
puh. 050 513 2051
saara-sofia.siren@tela.fi
Liisa Hanén
Mikro- ja yksinyrittäjät MYRY ry:n toiminnanjohtaja
puh. 040 587 0947
liisa.hanen@mikrojayksinyrittajat.fi
Työeläkevakuuttajat Tela
Kalevankatu 20
00100 Helsinki
https://www.tela.fi/
Työeläkevakuuttajat Tela on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.
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