Heurekassa vilkas kesäsesonki
19.8.2026 11:14:40 EEST | Tiedekeskus Heureka | Tiedote
Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla vieraili kesäsesonkina eli kesäkuun alusta elokuun puoleen väliin yli 100 000 kävijää. Heinäkuussa kävijäluku ylitti 56 000, joka on Heurekan historian kolmanneksi korkein luku heinäkuiden vertailussa.
Heurekan kävijämäärät ovat olleet hyviä koko alkuvuoden 2026, mutta heinäkuu yllätti ollen Heurekan historian kolmanneksi vilkkain heinäkuu yli 56 000 kävijällä. Heinäkuun kävijämäärä on ollut suurempi ainoastaan Heurekan avajaisvuonna 1989 ja vuonna 2019, kun Heurekassa oli esillä viimeisin dinosaurusnäyttely. Myös kesäkuu oli vilkas noin 30 000 kävijällä.
"Yleisöä oli mukavasti satoi tai paistoi. Ilahduttavaa on, että kaikkein vilkkaimpinakin päivinä yleisön tyytyväisyys ja halu suositella Heurekaa pysyivät korkeina", kertoo toimitusjohtaja Mikko Myllykoski.
Koronapandemian jälkeisinä vuosina Heurekan kävijämäärät ovat olleet selvästi korkeampia kuin avajaisvuodesta alkaen laskettu pitkän ajan keskimääräinen vuosittainen kävijämäärä, joka on noin 280 000. Vuosina 2023 ja 2024 vierailijamäärät kohosivat yli 340 000 ja vuonna 2025 peräti yli 380 000. Alkuvuoden 2026 kävijämäärät ennustavat myös kuluvasta vuodesta menestyksekästä.
Tämän vuoden yksi vetonauloista on ollut Jääkauden jättiläiset -näyttely, joka on esillä enää 30.8. asti. Helmikuusta 2024 asti auki olleen suositun Matkalla avaruudessa -näyttelyn on nähnyt jo lähes miljoona kävijää. Avaruusnäyttely on avoinna vielä 6.1.2027 asti.
Heurekan muut näyttelyalueet ovat kokeneet isoja uudistuksia vuosien 2025–26 aikana. Lokakuussa 2025 avattiin Vesi – elämän virta, joka havainnollistaa makean veden kiertokulkua ja ihmisen osallisuutta siinä. Joulukuussa avautui Leiki ja tutki -näyttely, joka koostuu aiemmin Heurekassa esillä olleen Leikin voima -näyttelyn suosikkikohteista ja Ideaverstaasta. Keväällä 2026 Heureka-klassikot uudistui ja siirtyi uuteen paikkaan samaan halliin kuin ikisuosikit Vaijeripyörä ja Foucault’n heiluri. Myös Heurekan planetaario avattiin täysin uudistettuna loppuvuonna 2025.
Heurekan suosio näkyy vahvasti myös tutkimustuloksissa. Tiedekeskus saavutti ykkössijan useilla mittareilla Taloustutkimuksen vuosittaisessa Vapaa-ajankeskusten imagot 2025 -tutkimuksessa. Heureka oli kärkisijalla niin vastaajien antamien yleisarvosanojen, mielikuvatekijöiden yhteisvaikutuksen kuin suosittelutodennäköisyydenkin perusteella kaikista 30 tutkimuksessa mukana olleesta kotimaisesta vapaa-ajankeskuksesta.
Reputation and Trust Analytics Oy tutki matkailu- ja ravintola-alan mainetta huhtikuussa 2025. Tulosten mukaan paras maine tutkituista organisaatioista on Heurekalla, jonka maineluku oli ennätyksellisen korkea (4,01). Erityisen korkeat arvosanat Heureka sai innovaatioiden sekä tuotteiden ja palveluiden sektoreilla.
Vuodesta 1989 alkaen yleisölle auki olleen Heurekan näyttelyitä on nähnyt Vantaalla kokonaisuudessaan jo yli 10 miljoonaa kävijää, mikä tekee tiedekeskuksesta aikakautensa vierailluimman museokohteen Suomessa. Kun lasketaan mukaan Heurekan näyttelyitä kaikkialla maailmassa nähneet vierailijat, nousee Heurekan näyttelyiden kokonaisyleisömäärä yli 32 miljoonaan.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mikko Myllykoski, mikko.myllykoski@heureka.fi, puh. 040 9015 244
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko MyllykoskiToimitusjohtajaTiedekeskus HeurekaPuh:040 9015 244mikko.myllykoski@heureka.fi
Tietoja julkaisijasta
Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilassa on monipuolinen elämyskokonaisuus, joka tarjoaa vuorovaikutteisia näyttelyitä, planetaarioelokuvia sekä tiedeohjelmia ja tapahtumia ympäri vuoden. Heureka jakaa oivaltamisen ilon yli 300 000 kävijän kanssa vuosittain ja kuuluu Suomen suosituimpiin vapaa-ajankeskuksiin.
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