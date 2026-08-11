Naantali-päivää vietetään sunnuntaina 23.8. monipuolisella ohjelmalla
19.8.2026 11:35:34 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantali-päivän tapahtumia on useassa paikassa eri puolilla keskusta-aluetta. Varsinainen ohjelmallinen puistojuhla alkaa klo 15 Kirkkopuistossa lapsille ja lapsenmielisille suunnatulla ohjelmalla, joka varmasti viihdyttää myös aikuista yleisöä. Puistojuhlaa vietetään piknikin merkeissä, joten mukaan kannattaa ottaa omat piknikeväät.
Naantali-päivää juhlitaan sunnuntaina 23.8. useissa eri kohteissa eri puolilla keskusta-aluetta. Tarjolla on erityisesti lapsia ja lapsiperheitä viihdyttävää ohjelmaa. Nuorille on illemmalla oma ohjelmansa Kuparivuoren skeittiparkilla.
−Tänä vuonna meillä on ennätysmäärä yhdistyksiä ja muita tahoja mukana järjestämässä ohjelmaa, kulttuurisuunnittelija Anu Anttila iloitsee.
−Tapahtumapaikkojakin on useita, joten nyt voi tehdä mielenkiintoisen kierroksen keskustasta Vanhaankaupunkiin ja tutustua vaikka kaikkiin. Kesää on vielä elokuussa jäljellä, joten Naantalin museo ja Naantalin taidehuone ovat avoinna kesäaukiolon mukaisesti Naantali-päivänäkin. Naantalin museoon on vapaa pääsy Naantali-päivänä. Ainutlaatuinen näyttelyvinkki on purkutalotaidenäyttely Uusi käänne Kirkkopuiston reunalla Maariankadun alkupäässä, joka on avoinna vielä elokuun viikonloppuina klo 11-18 maksullisena.
Kirkkopuistossa Lasten Naantali-päivä, vilttikirppis ja muuta puuhaa
Kello 15 starttaa Lasten Naantali-päivä, jossa lapsia ja aikuisia viihdyttää mm. sirkustaiteilija Eikka Alatalo Motörcircuksella. Temppuja ja musiikkia sisältävä ohjelma poikkeaa hiukan tavanomaisesta, sillä Eikalla on mukanaan nelipyöräinen kaveri, jolla on tärkeä rooli esityksessä. Esitys kestää noin 45 min. Kirkkopuiston lavalle astuu monelle tuttu vauhdikasta lastenmusiikkia esittävä Rokki-Kokki Duo, joka saa varmasti lapset ja aikuisetkin liikkeelle. Konsertti kestää n. 40 minuuttia.
Eikä tässä vielä kaikki: ohjelmassa on myös paikallista väriä, kun Naantalin Voimistelijoiden 6-7-vuotiaiden jumpparyhmä sekä Naantalin teatterin ryhmä esiintyvät omalla ohjelmallaan. Koko ajan ei tarvitse myöskään paikallaan istuskella, sillä puistossa on myös muuta toimintaa. Liikuntapalvelut tuovat puistoon laatikkosäbän ja Blazepodin, jotka liikuttavat sekä pieniä että isompia. Naantalin seurakunnan lastenohjaajat puolestaan ovat järjestäneet keppariradan ja muuta puuhaa. Rymättylän Märssyvahtien partiolaiset ovat paistamassa herkullisia lettuja huikopalaksi.
Viimevuotinen lasten Vilttikirppis saa jatkoa myös Kirkkopuiston nurmikolla. Jos kaapista löytyy käytöstä poistuneita leluja, pelejä, kirjoja tms. niistä voi hyvinkin tulla jonkun toisen aarre. Kirppikselle on varattu oma alueensa, joten tule siis puistoon oman viltin kera, ilmoittautumisia ei tarvita.
Pääjuhla Kirkkopuistossa klo 17 ja yhdistysten järjestämä Varautumispolku klo 11-15
Noin kello 17 alkaa Naantali-päivän perinteinen puistojuhla, jonka avaa sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki. Yleisöä viihdyttää hämmästyttävä ja huumoripitoinen taikashow, jonka tarjoilee taikuri Aaro Sorva.
Jälleen kerran kannustamme yleisöä nauttimaan juhlapäivän ohjelmasta leppoisasti piknikin merkeissä oman eväskorin kera. Tuttuun tapaan juhlassa julkistetaan Naantalin kauneimmat kotipihat, joita kuntalaiset ovat keväällä voineet ehdottaa mukaan kilpailuun. Kilpailu on Naantalin omakotiyhdistyksen järjestämä. Vallis Gratiae -yhdistys ry julkistaa myös tämänvuotisen Vallis Gratiae -mitalin saajan, joka on toiminnallaan edistänyt paikalliskulttuurin tai Naantalin tunnettuutta. Juhlan musiikillisia välipaloja tarjoilee trubaduuri Juhani Mistola.
Kello 11-15 välisenä aikana naantalilaisten yhdistysten järjestämä Varautumispolku rakentuu Naantalin torille, Puistotien varrelle ja Kirkkopuistoon. Varautumispolulla voi yksin tai koko perheen voimin kiertää rasteja, joilla opitaan ja kerrataan varautumisiaiheisia taitoja ja tietoja. Kirkkopuistossa voi maistella myös maittavaa soppaa soppatykistä. Tapahtuman järjestävät Naantalin Reserviupseerit, Naantalin Reservinaliupseerit, Naantalin Maanpuolustusnaiset, Rymättylän Märssyvahdit, Rymättylän VPK, Naantalin VPK, Merimaskun VPK, SPR Naantali, Naantalin Martat, Naantalin Seudun Meripelastajat, Rymättylän Kokonaisturvallisuusyhdistys.
Raatihuoneella Muistojen kahvila
Raatihuoneella (Mannerheiminkatu 14) klo 13-15 järjestettävässä Muistojen kahvilassa voi uppoutua Naantali-muistoihin, joita on kerännyt tilaisuuden järjestävä Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry: Millainen Naantali oli ennen? Entä mitkä muistot elävät edelleen? Muistojen kahvilassa jaetaan kaupunkilaisten kertomuksia ja muistellaan Naantalin historiaa, arkea ja juhlaa.
Nuorten Naantali-päivä Kuparivuoren skeittiparkilla
Viime vuoden skeittitapahtumalla oli niin hyvä vastaanotto, että nuorisopalvelut järjestää tapahtuman tänäkin vuonna. Kolmen tunnin tapahtuma alkaa klo 17. Skeittiparkilla kisataan skeittailussa ja paikalla on myös graffitiseinä, jota voi maalata mielikuvituksen mukaan. Tunnelmaa nostattamassa on myös Dj-musaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu AnttilaKulttuurisuunnittelija
Naantalin kaupunki
Kuvat
Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki
Kari Heikkilän Vana jää -valokuvanäyttely avautuu Naantalin taidehuoneella11.8.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Kari Heikkilän Vana jää -näyttely taltioi purjeveneiden virtaviivaisia linjoja, kilpapurjehduksen kaartuvia liikkeitä ja Saaristomeren luonnon kauneutta. Näyttely on avoinna 11.–30.8.2026, ja se päättää Naantalin taidehuoneen kesän 2026 näyttelykauden.
Aurinkotien jalankulku- ja pyöräilyväylä uudistuu Naantalissa4.8.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Naantalin kaupunki uudistaa Aurinkotien jalankulku- ja pyöräilyväylää Piispantien ja kylpylän alikulun välisellä osuudella. Samassa yhteydessä alueella uusitaan kaukolämpöverkkoa. Urakka alkoi 20.7.2026 kaivuutöillä Venevalkamantien kohdalta. Urakoitsijana toimii Rajukivi Oy, ja urakan on määrä valmistua marraskuun puolivälissä.
Ulla Väätäisen valokuvakollaasinäyttely avautuu Naantalin pääkirjastossa30.7.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Ulla Väätäisen Lentävät saaret -valokuvakollaasinäyttely, joissa uni ja todellisuus kohtaavat salaperäisissä saarissa on nähtävillä Naantalin pääkirjastossa 3.–27.8.2026. Näyttelyn teoksissa saaret saavat vapauden nousta maiseman yläpuolelle ja matkata lähes autioissa maisemissa vailla ihmisiä eri vuoden ja vuorokauden aikoina.
Ahola Transports Åke Nyblom är Rikets Officiella Sjusovare 202627.7.2026 08:10:00 EEST | Tiedote
Ahola Transports verkställande direktör Åke Nyblom är år 2026 års officiella sjusovare i riket. Enligt en gammal tradition offentliggjordes valet av Åke Nyblom på sjusovardagen den 27 juli 2026 kl. 8 genom att ge sjusovaren ett ”havsdop”, det vill säga kasta honom i havet, i gästhamnen i Gamla stan i Nådendal.
Ahola Transportin Åke Nyblom on Valtakunnan Virallinen Unikeko 202627.7.2026 08:10:00 EEST | Tiedote
Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom on vuoden 2026 Valtakunnan Virallinen Unikeko. Vanhan perinteen mukaisesti Åke Nyblomin valinta julkistettiin unikeonpäivänä 27.7.2026 klo 8 suorittamalla unikeolle merikaste, eli molskauttamalla hänet mereen, Naantalin Vanhankaupungin vierassatamassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme