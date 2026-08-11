Naantali-päivää vietetään sunnuntaina 23.8. monipuolisella ohjelmalla

Naantali-päivää juhlitaan sunnuntaina 23.8. useissa eri kohteissa eri puolilla keskusta-aluetta. Tarjolla on erityisesti lapsia ja lapsiperheitä viihdyttävää ohjelmaa. Nuorille on illemmalla oma ohjelmansa Kuparivuoren skeittiparkilla.

−Tänä vuonna meillä on ennätysmäärä yhdistyksiä ja muita tahoja mukana järjestämässä ohjelmaa, kulttuurisuunnittelija Anu Anttila iloitsee.

−Tapahtumapaikkojakin on useita, joten nyt voi tehdä mielenkiintoisen kierroksen keskustasta Vanhaankaupunkiin ja tutustua vaikka kaikkiin. Kesää on vielä elokuussa jäljellä, joten Naantalin museo ja Naantalin taidehuone ovat avoinna kesäaukiolon mukaisesti Naantali-päivänäkin. Naantalin museoon on vapaa pääsy Naantali-päivänä. Ainutlaatuinen näyttelyvinkki on purkutalotaidenäyttely Uusi käänne Kirkkopuiston reunalla Maariankadun alkupäässä, joka on avoinna vielä elokuun viikonloppuina klo 11-18 maksullisena.

Kirkkopuistossa Lasten Naantali-päivä, vilttikirppis ja muuta puuhaa

Kello 15 starttaa Lasten Naantali-päivä, jossa lapsia ja aikuisia viihdyttää mm. sirkustaiteilija Eikka Alatalo Motörcircuksella. Temppuja ja musiikkia sisältävä ohjelma poikkeaa hiukan tavanomaisesta, sillä Eikalla on mukanaan nelipyöräinen kaveri, jolla on tärkeä rooli esityksessä. Esitys kestää noin 45 min. Kirkkopuiston lavalle astuu monelle tuttu vauhdikasta lastenmusiikkia esittävä Rokki-Kokki Duo, joka saa varmasti lapset ja aikuisetkin liikkeelle. Konsertti kestää n. 40 minuuttia.

Eikä tässä vielä kaikki: ohjelmassa on myös paikallista väriä, kun Naantalin Voimistelijoiden 6-7-vuotiaiden jumpparyhmä sekä Naantalin teatterin ryhmä esiintyvät omalla ohjelmallaan. Koko ajan ei tarvitse myöskään paikallaan istuskella, sillä puistossa on myös muuta toimintaa. Liikuntapalvelut tuovat puistoon laatikkosäbän ja Blazepodin, jotka liikuttavat sekä pieniä että isompia. Naantalin seurakunnan lastenohjaajat puolestaan ovat järjestäneet keppariradan ja muuta puuhaa. Rymättylän Märssyvahtien partiolaiset ovat paistamassa herkullisia lettuja huikopalaksi.

Viimevuotinen lasten Vilttikirppis saa jatkoa myös Kirkkopuiston nurmikolla. Jos kaapista löytyy käytöstä poistuneita leluja, pelejä, kirjoja tms. niistä voi hyvinkin tulla jonkun toisen aarre. Kirppikselle on varattu oma alueensa, joten tule siis puistoon oman viltin kera, ilmoittautumisia ei tarvita.

Pääjuhla Kirkkopuistossa klo 17 ja yhdistysten järjestämä Varautumispolku klo 11-15

Noin kello 17 alkaa Naantali-päivän perinteinen puistojuhla, jonka avaa sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki. Yleisöä viihdyttää hämmästyttävä ja huumoripitoinen taikashow, jonka tarjoilee taikuri Aaro Sorva.

Jälleen kerran kannustamme yleisöä nauttimaan juhlapäivän ohjelmasta leppoisasti piknikin merkeissä oman eväskorin kera. Tuttuun tapaan juhlassa julkistetaan Naantalin kauneimmat kotipihat, joita kuntalaiset ovat keväällä voineet ehdottaa mukaan kilpailuun. Kilpailu on Naantalin omakotiyhdistyksen järjestämä. Vallis Gratiae -yhdistys ry julkistaa myös tämänvuotisen Vallis Gratiae -mitalin saajan, joka on toiminnallaan edistänyt paikalliskulttuurin tai Naantalin tunnettuutta. Juhlan musiikillisia välipaloja tarjoilee trubaduuri Juhani Mistola.

Kello 11-15 välisenä aikana naantalilaisten yhdistysten järjestämä Varautumispolku rakentuu Naantalin torille, Puistotien varrelle ja Kirkkopuistoon. Varautumispolulla voi yksin tai koko perheen voimin kiertää rasteja, joilla opitaan ja kerrataan varautumisiaiheisia taitoja ja tietoja. Kirkkopuistossa voi maistella myös maittavaa soppaa soppatykistä. Tapahtuman järjestävät Naantalin Reserviupseerit, Naantalin Reservinaliupseerit, Naantalin Maanpuolustusnaiset, Rymättylän Märssyvahdit, Rymättylän VPK, Naantalin VPK, Merimaskun VPK, SPR Naantali, Naantalin Martat, Naantalin Seudun Meripelastajat, Rymättylän Kokonaisturvallisuusyhdistys.

Raatihuoneella Muistojen kahvila

Raatihuoneella (Mannerheiminkatu 14) klo 13-15 järjestettävässä Muistojen kahvilassa voi uppoutua Naantali-muistoihin, joita on kerännyt tilaisuuden järjestävä Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry: Millainen Naantali oli ennen? Entä mitkä muistot elävät edelleen? Muistojen kahvilassa jaetaan kaupunkilaisten kertomuksia ja muistellaan Naantalin historiaa, arkea ja juhlaa.

Nuorten Naantali-päivä Kuparivuoren skeittiparkilla

Viime vuoden skeittitapahtumalla oli niin hyvä vastaanotto, että nuorisopalvelut järjestää tapahtuman tänäkin vuonna. Kolmen tunnin tapahtuma alkaa klo 17. Skeittiparkilla kisataan skeittailussa ja paikalla on myös graffitiseinä, jota voi maalata mielikuvituksen mukaan. Tunnelmaa nostattamassa on myös Dj-musaa.