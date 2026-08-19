Asiakkaan oma kokemus voinnistaan vahvemmin osaksi hoitoa
19.8.2026 12:38:14 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Miltä oma terveys, toimintakyky ja elämänlaatu tuntuvat arjessa? Haluamme tietää – kerro meille! Jatkossa asiakkaiden kokemaa vointia kysytään ja seurataan Pohteella järjestelmällisemmin, kun terveydenhuollon palveluissa otetaan käyttöön uusi itsearviointiin perustuva vointimittari.
Asiakkaan näkökulma halutaan nostaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella entistä vahvemmin osaksi hoitoa ja palveluiden kehittämistä. Sitä tukee kansallisestikin käyttöön valittu EQ-5D-5L-vointimittari, jonka avulla asiakkaat arvioivat omaa terveydentilaansa, toimintakykyään ja elämänlaatuaan ennen ja jälkeen terveydenhuollossa annetun palvelun. Mittarin tuottama tieto täydentää ammattilaisten käytössä olevaa tietoa, tukee hoidon suunnittelua ja seurantaa sekä auttaa arvioimaan, miten palvelut vaikuttavat asiakkaiden hyvinvointiin ja arjessa selviytymiseen.
"Vointimittarin käyttöönotto on tärkeä askel kohti vaikuttavampaa ja asiakaslähtöisempää terveydenhuoltoa. Mittarin avulla saamme paremman ymmärryksen siitä, miten asiakkaat kokevat terveytensä, toimintakykynsä ja hoidon vaikutukset arjessaan. Tämä tieto tukee sekä yksittäisen asiakkaan hoitoa että palveluiden kehittämistä koko hyvinvointialueella." Arviointiylilääkäri Johanna Liinamaa kertoo.
Vointimittari otetaan käyttöön vaiheittain
Vointimittarin käyttöönotto käynnistyy syksyn aikana kokeiluvaiheella kuntoutuspalveluissa ja sepelvaltimotautia sairastavien digitaalisella hoitopolulla. Kokeiluvaiheen aikana kerätään kokemuksia mittarin käytöstä ja sen tuottaman tiedon hyödyntämisestä osana asiakastyötä. Asiakkaita ohjeistetaan vointimittarin käyttöön, ja he saavat tarvittavat ohjeet mittarin täyttämiseen omalta ammattilaiseltaan.
Tavoitteena on, että asiakkaat voivat täyttää vointimittarin sähköisesti osana hoitopolkuaan. Mittarin käyttö ei kuitenkaan ole sidottu pelkästään sähköisiin palveluihin, vaan vointitietoa voidaan kerätä myös perinteisillä tavoilla. Näin varmistetaan, että mahdollisimman moni asiakas voi osallistua oman vointinsa arviointiin. Mittarin kautta kerätty tieto tukee ammattilaisia hoidon suunnittelussa ja myöhemmin myös palveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.
Käyttöönotto on osa kansallista kehittämistyötä
EQ-5D-5L on yksi kansainvälisesti käytetyimmistä elämänlaatu- ja vointimittareista. Käyttöönottoa edistetään parhaillaan valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamien pilotointien avulla. Työn tavoitteena on lisätä asiakkaiden itse raportoiman vointitiedon hyödyntämistä terveydenhuollossa sekä tuottaa vertailukelpoista tietoa palveluiden vaikuttavuudesta.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tukee hyvinvointialueita mittarin käyttöönotossa ja seuraa sen etenemistä valtakunnallisesti. Pohteen hanke on osa tätä kansallista kokonaisuutta, jossa rakennetaan yhteisiä käytäntöjä asiakkaiden vointitiedon hyödyntämiseen osana hoitoa, palveluiden arviointia ja tiedolla johtamista. Pitkän aikavälin tavoitteena on vahvistaa asiakaslähtöistä palveluiden kehittämistä ja tuottaa entistä parempaa tietoa palveluiden vaikuttavuudesta.
Pohde sai heinäkuussa sosiaali- ja terveysministeriöltä 100 000 euron valtionavustuksen mittarin käyttöönoton edistämiseen, käynnistämiseen ja juurruttamiseen terveydenhuollossa vuosille 2026-2027.
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Yhteyshenkilöt
Johanna LiinamaaArviointiylilääkäriPuh:050 579 4309johanna.liinamaa@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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