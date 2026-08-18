Mediakutsu: Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen uusi onnettomuustiedottamisen malli
21.8.2026 12:00:00 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Kutsu
Varsinais-Suomen pelastuslaitos kutsuu median edustajat taustoittavaan mediatapaamiseen perjantaina 28.8.2026 klo 9.00–10.00 Turun keskuspelastusaseman auditorioon (Eerikinkatu 35).
Tilaisuudessa esitellään uudistuvaa onnettomuustiedottamisen mallia, joka liittyy kansallisiin muutoksiin pelastustoimen viestinnässä ja onnettomuustiedottamisessa. Muutosten myötä automaattisesta ensitiedottamisesta luovutaan ja tiedottaminen siirtyy viranomaislähtöiseen malliin.
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen onnettomuusviestinnän mallia tilaisuudessa esittelevät pelastuspäällikkö Marko Hottinen ja aluepalopäällikkö Sebastian Holm.
Aika: Perjantai 28.8.2026 klo 9.00–10.00
Paikka: Turun keskuspaloasema, auditorio, 1 krs. (Eerikinkatu 35)
Tilaisuuden jälkeen klo 10 alkaen medialla on mahdollisuus kuvata Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kalustoa Turun keskuspelastusaseman pihalla esimerkiksi kuvituskuvakäyttöön.
Tervetuloa!
Ilmoittautuminen tilaisuuteen:
viestintäasiantuntija Kristian Eloluoto, kristian.eloluoto@varha.fi, p. 040 184 7624
Avainsanat
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
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