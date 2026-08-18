Seurajoukkueiden Champions Cup mittaa kärkimaiden huiput – ensimmäiset ottelut viikonloppuna

Suomalaisjoukkueiden kotiotteluissa on suomenkielinen ja vierasotteluissa järjestävän joukkueen tuottama ruotsinkielinen selostus. Yksittäinen ottelu näkyy hintaan 8,90 € ja kaikki suomalaisjoukkueiden puolivälieräottelut sisältävä kahdeksan ottelun paketti yhteishintaan 19,90 €.

Naisissa Suomea edustavat Suomen Cupin voittaja EräViikingit sekä Koovee, jolle paikka aukesi F-liigan mestari TPS:n kieltäydyttyä osallistumisesta.

Miehissä Suomen edustajat ovat F-liigan ykkönen Nokian KrP sekä Suomen Cupin mestari SPV.

Champions Cupia sääntöihin tehtiin tulevalle syksylle muutoksia ja viilauksia. Kansainvälinen Salibandyliitto IFF ja osallistuvien maiden lajiliitot päättivät, että ottelut pelataan 3 x 15 minuutin peliajalla ja korkeintaan 14 pelaajan ja viiden taustahenkilön kokoonpanoilla. Joukkueet saavat nimetä korkeintaan 25 pelaajaa ja 10 taustahenkilöä, joista valitaan kuhunkin otteluun 14+5 hengen kokoonpano. IFF perustelee, että muutos vähentää olennaisesti matkakuluja mahdollistaen otteluiden pelaamisen edelleen kotiottelu–vierasottelu-systeemillä, mikä on ratkaisevaa paikallisen brändityön kannalta. Osaottelun voitosta saa kolme, tasapelistä yhden ja tappiosta nolla pistettä. Mikäli pisteet ovat toisen ottelun päättyessä tasan, ratkotaan voittaja jatkoajalla ja tarvittaessa rangaistuslaukauskilpailulla.

Puolivälierien ohjelma IFF:n sovelluksen mukaan:

Pohjoinen konferenssi

Naiset

22.8. klo 18.30 EräViikingit–Thorengruppen IBK Mosahalli, Helsinki (lähetykseen)

29.8. klo 15.00 Thorengruppen IBK–EräViikingit Nolia Arena, Uumaja (lähetykseen)

22.8. klo 17.00 FBC Kalmarsund–Koovee TTM-Hallen, Kalmar (lähetykseen)

29.8. klo 14.00 Koovee–FBC Kalmarsund Spiral, Tampere (lähetykseen)

Miehet

23.8. klo 17.00 IBF Falun–Nokian KrP Uw-Tech Arena, Falun (lähetykseen)

29.8. klo 17.00 Nokian KrP–IBF Falun AGCO Power arena, Nokia (lähetykseen)

22.8. klo 18.00 SPV–Storvreta IBK Seinäjoen Urheilutalo (lähetykseen)

30.8. klo 15.00 Storvreta IBK–SPV IFU Arena, Uppsala (lähetykseen)

Eteläinen konferenssi

Naiset

23.9. klo 18.00 Tatran Stresovice–Wizards Bern Burgdorf Sprtovni Centrum Repy Praha

1.10. klo 20.30 Wizards Bern Burgdorf–Tatran Stresovice Espace Arena, Biglen

22.9. klo 21.00 Zug United–Bulldogs Brno Sporthalle Zug

1.10. klo 20.00 Bulldogs Brno–Zug United Starez Arena Vodova, Brno-Krakovo

Miehet

23.9. klo 20.30 Floorball Thurgau–Florbal MB Sporthalle Tellenfeld, Amriswil

1.10. klo 19.30 Florbal MB–Floorball Thurgau Amix Arena, Mlada Boleslav

23.9. klo 21.00 Tatran Stresovice–HCR Winterthur Sportovni Centrum Repy, Praha

30.9. klo 20.00 HCR Winterthur–Tatran Stresovice AXA Arena, Winterthur

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