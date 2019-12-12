Espoolainen ohjelmistotalo Vertics Oy teki ensimmäisen yritysostonsa – lukiossa perustettu yhtiö tähyää 10 miljoonan euron liikevaihtoon

Kauppa tuo Verticsille yli 3 500 IT-freelancerin verkoston sekä pitkäaikaisia yritysasiakkuuksia. Jobexion perustajat Jyrki Kyläheiko ja Harri Vesterinen siirtyvät osaksi Verticsin tiimiä ja jatkavat freelancerverkoston kehittämistä.

Verticsin tavoitteena on olla tehokas organisaatio, jolla on kevyt kulurakenne. Verticsillä työntekijät työskentelevät ilman ylimääräistä hallintotaakkaa, ja työ näkyy tekemisessä eikä hienoissa presentaatioissa. Tämä tarkoittaa ketterää päätöksentekoa, suoraa viestintää asiakkaan suuntaan – ja tekoälyn käyttöä tuottavuuden nostamiseen. Yhtiö kehittää myös omia työkaluja, kuten ohjelmistojen ylläpitoa automatisoivaa vinssi.ai-projektia.

Osana Verticsin kasvustrategiaa ovat yritysostot. Jobexio-kauppa on kasvustrategian ensimmäinen toteutunut askel. Verticsin liiketoimintamalli perustuu kolmeen rinnakkaiseen kanavaan — omiin suoriin asiakkaisiin, konsultointiekosysteemiin ja jatkuviin palveluihin. Jobexio tukee näitä kaikkia osa-alueita laajentamalla yhtiön kykyä resursoida uusia hankkeita, ilman kiinteän kulurakenteen kasvattamista.

Samalla muuttuu se, millaista osaamista asiakkaat tarvitsevat. Laajentuva kysyntä tekoälylle jakaa kysynnän kahteen suuntaan. Yritykset tarvitsevat sekä laaja-alaisia tekijöitä, jotka hallitsevat liiketoiminnan, ohjelmistokehityksen ja designin rajapinnat että syvälle erikoistuneita asiantuntijoita. Ratkaisevaa ei siten ole oman henkilöstön määrä – vaan kyky löytää oikeat osaajat nopeasti.

"Tekoäly muuttaa rajusti sitä, millaista osaamista asiantuntijalta vaaditaan. Asiantuntijoiden kysyntä on jakautunut kahtia syviin erikoisosaajiin sekä multitalentteihin, joilta löytyy ymmärrystä tekniikasta, liiketoiminnasta ja palvelumuotoilusta. Siksi meille tärkeintä ei ole tekijöiden määrä vaan se, että saamme asiakkaalle oikean osaajan päivissä, ei kuukausissa."

— Atte Pohjanmaa, perustaja, Vertics Oy "Rakensimme Jobexion lähtökohdasta tehdä palvelu freelancerin näkökulmasta mahdollisimman helpoksi sopivan toimeksiannon löytämiseksi. Verticsissä näen saman yrittäjähenkisen otteen ja aidon kyvyn kasvattaa liiketoimintaa freelancerit keskiössä. Yhdessä pystymme palvelemaan asiakkaita selvästi laajemmin kuin erikseen."

— Jyrki Kyläheiko, perustaja, Jobexio Talent Agency Oy

Lukiokaverusten perustama yhtiö kasvoi nollasta yli 3,5 miljoonan euron taloksi

Vertics perustettiin vuonna 2017, kun Atte Pohjanmaa ja Max Kalhama perustivat yhtiön jo lukioikäisinä. Yhdeksän vuotta myöhemmin yhtiö työllistää kymmeniä senioriosaajia, tekee kannattavaa tulosta ja kasvoi viime tilikaudella 19 prosenttia. Pohjanmaa palkittiin Pääkaupunkiseudun vuoden nuorena yrittäjänä vuonna 2021.

Seuraavat askeleet

Vertics jatkaa strategiansa toteuttamista: painopisteinä ovat kannattava kasvu, yritysostot, reagointinopeus ja tekoälyn hyödyntäminen tuottavuuden nostamisessa. Infrapuolella yhtiö painottaa eurooppalaista pilveä, mikä tukee EU-datasuvereniteettiä ja toimittajariippumattomuutta.

"Vertics on pystynyt kasvamaan kannattavasti vuosittain, vaikka markkina on viime vuosina ollut haasteellinen. Lähitulevaisuudessa näen sekä markkinan, että alan yrityskauppojen määrän piristyvän merkittävästi muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen – Vertics on valmiina toimimaan yhtenä markkinan konsolidoijana. Uskon, että muutamassa vuodessa Vertics tulee saavuttamaan 10M€ rajapyykin liikevaihdossa."

— Petteri Mäki, hallituksen puheenjohtaja, Vertics Oy

* Yhdistetty liikevaihto on pro forma -luku (2026), joka muodostuu yhtiöiden viimeksi päättyneiden tilikausien liikevaihdoista. Kyse ei ole toteutuneesta yhteisestä tilikaudesta.