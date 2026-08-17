Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry

Premiär för ett nytt trädgårdsevenemang 20.9

19.8.2026 13:05:14 EEST | Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry | Tiedote

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UPPLEV EN HÖSTKVÄLL I TRÄDGÅRDEN – ANMÄL DIG TILL HÖSTENS ÖPPNA TRÄDGÅRDAR 

VÄLKOMMEN ATT DELTA I ETT FÖRNYAT EVENEMANG SOM ÄR ÖPPET FÖR ALLA.

Höstens första Öppna trädgårdar ordnas söndagen den 20.9.2026 kl. 15–20.

Nu har du ett utmärkt tillfälle att delta i ett medryckande evenemang, nätverka och träffa underbara människor.

Hösten är en stämningsfull tid i trädgården. Då kan man till exempel kan sätta upp mysig belysning och på så sätt förlänga den härliga tiden i trädgården. Under de mörknande kvällarna kan man njuta av stunden omgiven av naturen och vackra planteringar.

Höstens tema är EN SKÖRDERIK TRÄDGÅRD – nu är det alltså ett bra tillfälle att samla in och ta vara på skörden. Vad kan vara bättre än att dela med sig av erfarenheter och kanske bjuda besökarna på den allra bästa äppelpajen, till exempel i ett litet kafé?

Materialpaketet för Öppna trädgårdar kan beställas från den välbekanta webbutiken Puutarhurin puoti: https://www.puutarhaliitto.fi/puutarhurin-puoti/

Evenemanget är gratis för trädgårdarna

Anmälningstiden avslutas en vecka före evenemanget, det vill säga söndagen den 13.9 kl. 20.

 Välkommen med!

Yhteyshenkilöt

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Puutarhaliitto ry

Puutarhaliitto ry on vuonna 1925 perustettu valtakunnallinen aatteellinen yhdistys, joka edistää puutarhaharrastusta, kestävää kehitystä ja suomalaisten hyvinvointia puutarhanhoidon keinoin. Liitto toimii puutarhayhdistysten yhteistyöelimenä, julkaisee Kotipuutarha-lehteä ja järjestää muun muassa valtakunnallisen Avoimet Puutarhat -tapahtuman

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