Henkilöstöjohtajan yksikkövierailut jatkuvat jo neljättä vuotta – kohtaamiset arjessa rakentavat parempaa henkilöstöjohtamista

Oma Hämeen henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen on jatkanut tänäkin vuonna vierailujaan hyvinvointialueen yksiköissä. Jo neljättä vuotta jatkuvassa Henkilöstöjohtaja radalla -toimintamallissa Bjerregård Madsen tutustuu työntekijöiden arkeen, osallistuu työvuoroihin ja keskustelee henkilöstön kanssa heidän kokemuksistaan.

Vuonna 2023 käynnistyneitä vierailuja suunnataan aina eri puolille maakuntaa ja kaikille toimialoille siten, että kierros tarjoaa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti henkilöstön arkeen ja ajankohtaisiin tilanteisiin työyhteisöissä.

Oma Hämeessä työskentelee noin 6 700 sosiaali-, terveys- ja pelastusalan ammattilaista. Suuressa organisaatiossa työntekijöiden arki on erilaista, mutta kaikkia yhdistää hyvinvointialueen yhteinen tavoite tuottaa vaikuttavia ja asiakaslähtöisiä palveluja. Siksi henkilöstön kokemusten kuuleminen ja arjen työn ymmärtäminen ovat keskeinen osa hyvää henkilöstöjohtamista.

Henkilöstöjohtajan tämänvuotinen kierros erosi aiemmista siinä, että henkilöstöjohtaja vietti yksiköissä aiempaa enemmän aikaa ja osallistui myös työvuoroihin työntekijöiden rinnalla.

– Työparina työskentely, pidemmät vierailut ja osallistuminen yksiköiden arkeen mahdollistivat syvemmän ymmärryksen työn sujuvuudesta, työprosesseista ja siitä, miten organisaation muutokset näkyvät käytännön työssä, selittää Bjerregård Madsen.

Vierailujen tavoitteena ei ole pelkästään tavata henkilöstöä, vaan myös kerätä kokemustietoa työprosesseista, työhyvinvoinnista ja arjen onnistumisista. Tavoitteena on myös tunnistaa yhdessä henkilöstön kanssa kehittämiskohteita. Samalla kierrokset tarjoavat mahdollisuuden arvioida, miten yhteiset toimintatavat ja johtamisen periaatteet toteutuvat eri puolilla organisaatiota.

– On tärkeää nähdä oikeaa arkea, kuunnella työntekijöitä ja kehittää toimintaa heidän kokemustensa pohjalta. Jokainen vierailu on tuonut uusia oivalluksia niin minulle kuin koko organisaatiolle, toteaa henkilöstöjohtaja.

Ensihoidon eritysiasiantuntija Ville Lähde ja lääkintäpäällikkö Vesa Keskimaa, henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen sekä ensihoitopäällikkö Antti Rinta-Valkama

Iltavuoroja kotihoidossa

Kevään ja alkukesän kierroksella henkilöstöjohtaja on vieraillut muun muassa Turengissa vammaispalveluiden päivätoiminnassa, Riihimäellä vammaispalveluissa sekä tutustunut Hämeenlinnassa ensihoitoon ja kenttäjohtajien työhön. Forssassa Johanna teki iltavuorot kotihoidossa sekä kuntoutus- ja arviointitiimin kanssa.

Vierailuilla nousi esiin niin työn vaativuus, henkilöstön vahva ammattitaito kuin moniammatillisen yhteistyön merkitys. Henkilöstö nosti esiin myös tarpeet kehittää tiedonkulkua sekä työn sujuvuutta.

– Lähijohtajien läsnäoloa ja osallisuutta työyhteisön arkeen kaivattiin monin paikoin. Tätä tulee pohtia koko organisaatiossa, jotta laadukas henkilöstöjohtaminen ja johtamisen periaatteet toteutuvat, jatkaa Bjerregård Madsen.

Oma Häme uudistaa strategiansa mukaan toimintaansa hallitusti ja vaikuttavasti siten, että palvelujen jatkuvuus, henkilöstön hyvinvointi ja muutoskyvykkyys vahvistuvat. Tämä edellyttää johtamista, joka perustuu henkilöstön kokemuksiin, jatkuvaan vuoropuheluun ja toiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Kun johto näkee työn arjen läheltä, voidaan muutoksia suunnitella entistä paremmin asiakkaiden, henkilöstön ja palvelujen tarpeista lähtien.

Yksikkövierailuista nousi esiin myös paljon myönteistä. Henkilöstö kuvasi työyhteisöjään sitoutuneiksi, ja osaaviksi. Useissa yksiköissä korostui hyvä yhteishenki sekä ylpeys omasta työstä ja kollegoiden ammattitaidosta. Nämä vahvuudet luovat perustan laadukkaille palveluille ja onnistuneille muutoksille myös tulevaisuudessa.

Jo neljä vuotta jatkuneet vierailut ovat vakiintuneet osaksi Oma Hämeen henkilöstöjohtamista. Tämänvuotinen kierros jatkui elokuussa iltavuorolla ikääntyneiden asumispalveluyksikössä Hausjärvellä. Kierrosten tavoitteena on vahvistaa luottamusta, lisätä vuorovaikutusta johdon ja henkilöstön välillä sekä varmistaa, että organisaation kehittämistä tehdään aidosti arjen kokemusten pohjalta.