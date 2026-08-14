Avain

Silva Lehtisen Lähiluonnon lintuja auttaa tunnistamaan pihojen linnut

20.8.2026 09:15:00 EEST | Avain | Tiedote

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Silva Lehtisen koko perheelle sopiva kuvitettu luontokirja Lähiluonnon lintuja kertoo lintujemme monipuolisesta elämästä. Lehtinen on myös kuvannut teoksen lintukuvat.

Lähiluonnon lintuja esittelee lukijalle 41 lintulajia talitiaisesta meriharakkaan ja kanadanhanheen. Kirjassa esitellyt linnut saattavat jo olla monelle tutun näköisiä ja tunnistettavia omasta pihapiiristä, rannoilta ja puistoista. Kirjan avulla lukija oppii nimeämään linnut ja pääsee tutustumaan niiden elintapoihin. 

Pihapiirissä ja lähiluonnossa elelee monia lintuja. Yksi tirskuu, toinen kujertaa ja kolmas osaa matkia muidenkin laulua. Jokaisella on sulkapeite, oli se sitten monivärinen tai tummanharmaa. Mitä ne linnut ovat nimeltään, millaiset elintavat niillä on, mihin ne rakentavat pesänsä, miten hoitavat poikasiaan, missä viettävät talvensa?  

Silva Lehtinen on helsinkiläinen kirjoittaja ja luontokuvaaja. Lehtisen luontokirjoja on julkaistu sekä suomeksi että viroksi. 

teos: Lähiluonnon lintuja
kirjailija: Silva Lehtinen
kuvat: Silva Lehtinen
kustantaja: Avain
ISBN: 9789523046863
sivuja: 88
ilmestymispäivä: 20.8.2026

Avainsanat

luontoluontokirjalintukirjaavainsilva lehtinenlähiluonnon lintujakirja

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Silva Lehtinen kuva Jouko Lehtinen
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