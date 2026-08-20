Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Liikuntajaoston kokouksen päätöstiedote 20.8.2026

20.8.2026 17:51:50 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

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Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kokouksen 20.8.2026 päätöstiedote on julkaistu.

Päätöstiedote löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.

Samalta sivulta löytyvät myös:

  • muut päätösasiakirjat
  • kokousaikataulu
  • tieto jaoston jäsenistä.

Jaoston puheenjohtajana toimii Arja Karhuvaara.

Avainsanat

liikuntaavustuksetliikunta-avustuksetliikuntajaostoSami Muttilainen

Yhteyshenkilöt

Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.

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Päätöstiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaosto 20.8.202620.8.2026 17:34:02 EEST | Tiedote

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston 20.8.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Jaosto päätti esittää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, että vuoden 2027 kulttuurin laitosavustuksiin varataan yhteensä 26,51 miljoonaa euroa neljälle helsinkiläiselle kulttuuritoimijalle. Lisäksi jaosto päätti kokouksessaan perua aiemmin hyväksyttyjen, toistaiseksi voimassa olevien sekä määräaikaisten taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksymiset 31.7.2027 lukien.

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