Rinnekodit

Rinnekodit selvittää poliisitehtävään liittyvän vakavan tapahtuman kulkua

19.8.2026 14:54:38 EEST | Rinnekodit | Tiedote

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Rinnekotien Espoon Lakistossa sijaitsevaan yksikköön liittyvä tapahtuma, jossa ihminen menehtyi poliisitehtävän yhteydessä, on erittäin vakava ja surullinen. Selvitämme huolellisesti tapahtumien kulkua sekä omaa toimintaamme ennen poliisitehtävää ja sen aikana.

Haluamme muodostaa tapahtumista mahdollisimman tarkan ja varmennetun kokonaiskuvan yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Yksittäisen asiakkaan asiakkuuteen, terveydentilaan tai muihin henkilökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä, emmekä voi kommentoida niitä. Emme myöskään arvioi poliisin toimintaa tai voimankäyttöä, vaan niiden selvittäminen kuuluu toimivaltaisille viranomaisille. 

Kun oma selvityksemme tapahtumakulusta on riittävän pitkällä ja tiedot on varmennettu, kerromme Rinnekotien omaa toimintaa koskevista havainnoista siltä osin kuin se on mahdollista asiakkaan yksityisyyttä vaarantamatta. 

Lisätiedot:

Yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja
Vivikka Richt
Diakonissalaitos-konserni
vivikka.richt@diakonissalaitos.fi
+358 40 163 6046
Alppikatu 2, 00530 Helsinki

Avainsanat

rinnekoditdiakonissalaitossotevammaispalvelut

Tietoja julkaisijasta

Rinnekodit on kaupungistuvan Suomen erityispalvelujen tuottaja. Rinnekodit tarjoaa vaikuttavia sote-palveluja ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille valtakunnallisesti.
Rinnekodit on myös merkityksellinen työpaikka noin 3 200:lle sote-alan ammattilaiselle, jotka tekevät työtä ammattitaidolla ja sydän mukana. Rinnekodit on yhteiskunnallinen yritys ja osa Diakonissalaitoksen yleishyödyllistä säätiökonsernia. Rinnekodit – Elämän poluilla. Lue lisää: www.rinnekodit.fi

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