Tämä tiedote on tiivistelmä Eagle Filters Group Oyj:n tammi-kesäkuun 2026 puolivuosikatsauksesta. Englanninkielinen raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Eagle Filters Groupin verkkosivuilla osoitteessa https://eaglefiltersgroup.com/reports-and-presentations/. Tämän puolivuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.

Eagle Filters Group Oyj:n puolivuosikatsaus 2026: Positiivinen EBITDA Q2 ja H1 liikevaihdon kasvun ja tehokkuusparannusten ansiosta

KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT

HUHTI – KESÄKUU 2026

Saadut tilaukset kasvoivat 31 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ja olivat yhteensä 0,9 (0,7) miljoonaa euroa.

Tilauskanta kasvoi 486 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ja oli 6,4 (1,1) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa.

Liikevaihto kasvoi 100 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ollen yhteensä 2,3 (1,2) miljoonaa euroa.

Käyttökate (EBITDA) oli 0,8 (-0,7) miljoonaa euroa.

Liikevoitto oli 0,3 (-1,0) miljoonaa euroa.

Huhtikuussa 2026 Business Finland päätti antaa anteeksi 708 tuhannen euron jäljellä olevan lainan ja kaikki siihen kertyneet korot.

Toukokuussa 2026 Eagle Filters Group toteutti suunnatun osakeannin yleisölle ja institutionaalisille sijoittajille. Osakeannissa kerätyt bruttovarat olivat noin 2,6 miljoonaa euroa.

Suunnitellut tuotannon laajennusinvestoinnit etenivät kesäkuussa 2026, jotta tilauskantaa saadaan purettua nopeammin kasvavien toimitusvolyymien avulla. Investointien odotetaan toteutuvan kokonaisuudessaan neljännen vuosineljänneksen aikana.

Katsauskauden jälkeen Eagle Filters Group solmi kumppanuuden kaasuturbiinien suodatusjärjestelmien toimittamisesta tekoälydatakeskusten sähköntuotantoon Pohjois-Amerikassa. Kumppanuudella ja siihen liittyvillä toimituksilla tavoitellaan olevan vaikutusta Eagle Filters Groupin tilikauden 2027 tulokseen.





TAMMI – KESÄKUU 2026

Saadut tilaukset kasvoivat 128 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ja olivat yhteensä 3,9 (1,7) miljoonaa euroa.

Tilauskanta kasvoi 486 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ja oli 6,4 (1,1) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa.

Liikevaihto kasvoi 106 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ollen yhteensä 3,9 (1,9) miljoonaa euroa.

Käyttökate (EBITDA) oli 0,7 (-1,6) miljoonaa euroa.

Liikevoitto oli -0,1 (-2,2) miljoonaa euroa.

Kuvaus Eagle Filters Group liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sisältyy englanninkieliseen raporttiin, joka on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona.

AVAINLUVUT

EUR '000 4–6 / 2026 4–6 / 2025 1–6 / 2026 1–6 / 2025 1–12 / 2025 Saadut tilaukset 882 671 3 923 1 720 7 604 Tilauskanta katsauskauden lopussa 6 388 1 090 6 388 1 090 5 779 Liikevaihto 2 312 1 159 3 875 1 885 3 101 EBITDA 823 -705 699 -1 645 -2 681 EBITDA-% 35,6 % Neg. 18,0 % Neg. Neg. Liikevoitto 310 -1 009 -54 -2 220 -3 936 Liikevoitto-% 13,4 % Neg. Neg. Neg. Neg. Tilikauden tulos 31 -1 267 -460 -2 687 -4 758 Osakekohtainen tulos (€) 0,00 -0,01 -0,00 -0,01 -0,02 Oma pääoma 1 809 879 1 809 879 -343 Omavaraisuusaste 17,7 % 7,5 % 17,7 % 7,5 % Neg. Nettovelka 4 008 5 892 4 008 5 892 5 449 Henkilöstö kauden lopussa 50 56 50 56 52

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Eagle Filters Group on rakentanut jo useita vuosia pohjaa volyymien kasvattamiselle ja toiminnan laajentamiselle. Tämän pitkänteisen työn tuloksena saavutimme vihdoin kannattavuuden toisen vuosineljänneksen sekä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kannattavuutemme on riippuvainen tuotantomääristä eikä niinkään siitä, kuinka paljon pystymme myymään. Positiivista käyttökatetta tukivat ensimmäisen vuosipuoliskon 106 % liikevaihdon kasvu, sekä läpi katsauskauden jatkuneet tehokkuusparannukset.

Tuotteidemme kysyntä markkinoilla jatkuu vahvana, mistä kertoo saatujen tilauksia koskeva 128 % kasvu alkuvuoden aikana, ja toimitammekin tuotteitamme ylpeänä asiakkaille ympäri maailmaa. Tilauskantamme on säilynyt erittäin korkealla 6,4 miljoonan euron tasolla, minkä vuoksi jatkamme inventointeja tulevan kasvun ja kannattavuuden tukemiseksi. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutettu osakeanti oli tärkeä näiden kasvu- ja kannattavuustavoitteiden edistämiseksi.

Advanced Materials-liiketoiminnassa toimitamme ja toimitustemme jatkuminen edellyttää tulevia investointeja. Clean Energy-liiketoiminnassa resurssit ovat tällä hetkellä täydessä käytössä nykyisten toimitusten parissa, mutta tehtyjen investointien odotetaan auttavan tämän pullonkaulan ratkaisemisessa ja tuotantokapasiteetin kasvattamisessa entisestään. Toimitusvolyymit vaihtelevat vuosineljänneksittäin ja niihin vaikuttavat myös lomakaudet.

Katsauskauden jälkeen tiedotimme kumppanuudesta, joka liittyy Yhdysvaltain markkinoilla toimiviin tekoälydatakeskusten kaasuturbiineihin ja suodattimiin. Yhteistyö on edennyt, ja tavoittelemme sen vaikuttavan tilikauden 2027 tulokseen.

Taloudellinen asemamme on nyt huomattavasti vahvempi osakeannin ja lainoihin liittyviin toimenpiteiden ansiosta. Jatkamme edelleen lainarakenteiden ja rahoituskustannusten parantamista kannattavuuden nostamiseksi.

Tämä on viimeinen katsaukseni yhtiön toimitusjohtajana, mutta en ole lähdössä mihinkään. Jatkan edelleen mukana toiminnassa yhtenä suurimmista osakkeenomistajista sekä hallituksen aktiivisena jäsenenä.

TAVOITTEET JA NÄKYMÄT

Eagle Filters Group on asettanut pitkän aikavälin tavoitteet 100 % omistamalleen tytäryhtiölle Eagle Filters Oy:lle. Eagle Filters Oy tavoittelee pitkällä aikavälillä yli 30 % keskimääräistä liikevaihdon vuosikasvua sekä yli 20 % EBITDA-marginaalia.

Eagle Filters Group ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Lisätiedot:

Jarkko Joki-Tokola, toimitusjohtaja, Eagle Filters Group Oyj. jarkko@eaglefiltersgroup.com