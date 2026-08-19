Hoitotarvikejakelun toimipisteiden aukioloajat muuttuvat Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä 7.9. alkaen
19.8.2026 14:54:42 EEST | Oma Häme | Tiedote
Muutoksen avulla pyritään varmistamaan, että asiakkaiden yhteydenottoihin voidaan vastata palvelulupauksen mukaisessa ajassa koko hyvinvointialueella.
Jakeluajat säilyvät samoina kuin kesän aikana. Aukioloaikojen muutoksella vapautetaan henkilöstön työaikaa puhelimitse tehtyjen yhteydenottojen käsittelyyn, jotta asiakkaiden yhteydenottoihin voidaan vastata palvelulupauksen mukaisessa ajassa koko hyvinvointialueella.
Hoitotarvikejakelun toimipisteiden aukioloajat 7.9. alkaen
Forssa
- maanantaisin klo 12.30–14.30
- torstaisin klo 12.30–14.30
Hattula
- torstaisin klo 13–15
Hämeenlinna
- maanantaisin ja tiistaisin klo 8–12
- keskiviikkoisin klo 14–16
Riihimäki
- maanantaisin klo 9–12
- keskiviikkoisin klo 13–16
Ennalta tilatut tarvikkeet voi noutaa asiakkaalle sopivana ajankohtana
Riihimäen, Janakkalan, Hausjärven, Lopen ja Rengon alueiden asukkaille tilatut hoitotarvikkeet toimitetaan asiakkaan valitsemaan Postin pakettiautomaattiin tai noutopisteeseen. Muiden alueiden asiakkaat voivat noutaa ennalta tilaamansa tarvikkeet terveysasemien noutokaapeista. Näin tarvikkeiden noutaminen ei ole sidottu hoitotarvikejakelun toimipisteen aukioloaikoihin.
Hoitotarviketilauksen voi tehdä ympäri vuorokauden soittamalla hoitotarvikejakelun numeroon 03 629 6230. Puhelinvastaajaan voi jättää tarviketilauksen tiedot tai kertoa, mitä asia koskee. Hoitotarvikejakelun ammattilainen soittaa tarvittaessa takaisin viiden arkipäivän kuluessa.
Sähköiseen tilaamiseen valmistellaan uutta ratkaisua
Riihimäen ja Janakkalan alueella käytössä ollut sähköinen hoitotarvikkeiden tilausjärjestelmä ei ole vastannut riittävän hyvin asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin. Tämän vuoksi järjestelmä on poistettu käytöstä. Järjestelmän tilalle valmistellaan Palse.fi-portaalin käyttöönottoa koko Kanta-Hämeen hyvinvointialueen yhteiseksi hoitotarvikejakelun sähköisen asioinnin kanavaksi.
Käyttöönoton aikataulu tarkentuu loppusyksyn 2026 aikana.
Katso ajantasaiset tiedot hoitotarvikejakelusta, tilaamisesta ja aukioloajoista
Yhteyshenkilöt
Susanne Andersson-TapioYlihoitajaPuh:045 773 499susanne.andersson-tapio@omahame.fi
Kati Luostarinen
osastonhoitaja
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